https://sarabic.ae/20250224/أردوغان-اليمين-المتطرف-يملأ-الفراغ-الذي-نشأ-في-ديمقراطيات-أوروبا-1098134077.html
أردوغان: اليمين المتطرف يملأ الفراغ الذي نشأ في ديمقراطيات أوروبا
أردوغان: اليمين المتطرف يملأ الفراغ الذي نشأ في ديمقراطيات أوروبا
سبوتنيك عربي
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "الديمقراطية الليبرالية التي كانت تمثل الأيديولوجية الأكثر جاذبية في القرن الماضي دخلت في أزمة خطيرة". 24.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-24T17:21+0000
2025-02-24T17:21+0000
2025-02-24T17:21+0000
أخبار العالم الآن
العالم
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
أخبار ألمانيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/18/1098134505_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_02eac950d337ace4882b3bbd773ea390.jpg
جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان عقب اجتماع الحكومة التركية في أنقرة، اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.وأضاف: "الانتخابات الأخيرة في ألمانيا أثبتت أن اليمين المتطرف بدء ملء الفراغ الذي نشأ في ديمقراطيات أوروبا".واعتبر أردوغان أن "حصول تركيا على عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي يمكنها من إنقاذ الاتحاد من المأزق الذي وقع فيه، بدءا من الاقتصاد والدفاع وصولا إلى السياسة والسمعة الدولية".وتغلبت كتلة الاتحاد الديمقراطي المسيحي/ الاتحاد الاجتماعي المسيحي بقيادة السياسي الألماني، فريدريش ميرتس، على منافسيها، وحصلت على 28.6 في المئة من الأصوات، ونالت بذلك حق تشكيل الحكومة الألمانية.وجاء حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني بقيادة أليس فايدل، في المركز الثاني بحصوله على 19.5%، فيما احتل الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني بقيادة المستشار الحالي أولاف شولتس، المركز الثالث بحصوله على 16%.وفي المركز الرابع جاء حزب الخضر، وفقا لبيانات الاستطلاع، بقيادة نائب المستشار الحالي روبرت هابيك، بحصوله على 13.5%.
https://sarabic.ae/20250224/فريدريش-ميرتس-تعرف-على-المرشح-الأقوى-لمنصب-مستشار-ألمانيا-1098127831.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/18/1098134505_63:0:1007:708_1920x0_80_0_0_8dbb2496dbbab378d834665ff3d0152d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, أخبار ألمانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار العالم الآن, العالم, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, أخبار ألمانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
أردوغان: اليمين المتطرف يملأ الفراغ الذي نشأ في ديمقراطيات أوروبا
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "الديمقراطية الليبرالية التي كانت تمثل الأيديولوجية الأكثر جاذبية في القرن الماضي دخلت في أزمة خطيرة".
جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان عقب اجتماع الحكومة التركية في أنقرة، اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.
وأضاف: "الانتخابات الأخيرة في ألمانيا أثبتت أن اليمين المتطرف
بدء ملء الفراغ الذي نشأ في ديمقراطيات أوروبا".
واعتبر أردوغان أن "حصول تركيا على عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي يمكنها من إنقاذ الاتحاد من المأزق الذي وقع فيه، بدءا من الاقتصاد والدفاع وصولا إلى السياسة والسمعة الدولية".
وتغلبت كتلة الاتحاد الديمقراطي المسيحي/ الاتحاد الاجتماعي المسيحي بقيادة السياسي الألماني
، فريدريش ميرتس، على منافسيها، وحصلت على 28.6 في المئة من الأصوات، ونالت بذلك حق تشكيل الحكومة الألمانية.
وجاء حزب "البديل من أجل ألمانيا
" اليميني بقيادة أليس فايدل، في المركز الثاني بحصوله على 19.5%، فيما احتل الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني بقيادة المستشار الحالي أولاف شولتس، المركز الثالث بحصوله على 16%.
وفي المركز الرابع جاء حزب الخضر، وفقا لبيانات الاستطلاع، بقيادة نائب المستشار الحالي روبرت هابيك، بحصوله على 13.5%.