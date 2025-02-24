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https://sarabic.ae/20250224/أردوغان-اليمين-المتطرف-يملأ-الفراغ-الذي-نشأ-في-ديمقراطيات-أوروبا-1098134077.html
أردوغان: اليمين المتطرف يملأ الفراغ الذي نشأ في ديمقراطيات أوروبا
أردوغان: اليمين المتطرف يملأ الفراغ الذي نشأ في ديمقراطيات أوروبا
سبوتنيك عربي
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "الديمقراطية الليبرالية التي كانت تمثل الأيديولوجية الأكثر جاذبية في القرن الماضي دخلت في أزمة خطيرة". 24.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-24T17:21+0000
2025-02-24T17:21+0000
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جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان عقب اجتماع الحكومة التركية في أنقرة، اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.وأضاف: "الانتخابات الأخيرة في ألمانيا أثبتت أن اليمين المتطرف بدء ملء الفراغ الذي نشأ في ديمقراطيات أوروبا".واعتبر أردوغان أن "حصول تركيا على عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي يمكنها من إنقاذ الاتحاد من المأزق الذي وقع فيه، بدءا من الاقتصاد والدفاع وصولا إلى السياسة والسمعة الدولية".وتغلبت كتلة الاتحاد الديمقراطي المسيحي/ الاتحاد الاجتماعي المسيحي بقيادة السياسي الألماني، فريدريش ميرتس، على منافسيها، وحصلت على 28.6 في المئة من الأصوات، ونالت بذلك حق تشكيل الحكومة الألمانية.وجاء حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني بقيادة أليس فايدل، في المركز الثاني بحصوله على 19.5%، فيما احتل الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني بقيادة المستشار الحالي أولاف شولتس، المركز الثالث بحصوله على 16%.وفي المركز الرابع جاء حزب الخضر، وفقا لبيانات الاستطلاع، بقيادة نائب المستشار الحالي روبرت هابيك، بحصوله على 13.5%.
https://sarabic.ae/20250224/فريدريش-ميرتس-تعرف-على-المرشح-الأقوى-لمنصب-مستشار-ألمانيا-1098127831.html
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أخبار العالم الآن, العالم, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, أخبار ألمانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار العالم الآن, العالم, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, أخبار ألمانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

أردوغان: اليمين المتطرف يملأ الفراغ الذي نشأ في ديمقراطيات أوروبا

17:21 GMT 24.02.2025
© Getty Images / picture alliance / Contributorالرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2025
© Getty Images / picture alliance / Contributor
تابعنا عبر
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "الديمقراطية الليبرالية التي كانت تمثل الأيديولوجية الأكثر جاذبية في القرن الماضي دخلت في أزمة خطيرة".
جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان عقب اجتماع الحكومة التركية في أنقرة، اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.
وأضاف: "الانتخابات الأخيرة في ألمانيا أثبتت أن اليمين المتطرف بدء ملء الفراغ الذي نشأ في ديمقراطيات أوروبا".
واعتبر أردوغان أن "حصول تركيا على عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي يمكنها من إنقاذ الاتحاد من المأزق الذي وقع فيه، بدءا من الاقتصاد والدفاع وصولا إلى السياسة والسمعة الدولية".
وتغلبت كتلة الاتحاد الديمقراطي المسيحي/ الاتحاد الاجتماعي المسيحي بقيادة السياسي الألماني، فريدريش ميرتس، على منافسيها، وحصلت على 28.6 في المئة من الأصوات، ونالت بذلك حق تشكيل الحكومة الألمانية.
زعيم كتلة حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي بألمانيا، فريدريتش ميرتس - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2025
فريدريش ميرتس... تعرف على المرشح الأقوى لمنصب مستشار ألمانيا
14:03 GMT
وجاء حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني بقيادة أليس فايدل، في المركز الثاني بحصوله على 19.5%، فيما احتل الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني بقيادة المستشار الحالي أولاف شولتس، المركز الثالث بحصوله على 16%.
وفي المركز الرابع جاء حزب الخضر، وفقا لبيانات الاستطلاع، بقيادة نائب المستشار الحالي روبرت هابيك، بحصوله على 13.5%.
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