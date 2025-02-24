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https://sarabic.ae/20250224/خبير-في-الشأن-الأوروبي-صعود-اليمين-في-ألمانيا-متوقع-وهناك-نقمة-شعبية-على-شولتس--1098120264.html
خبير في الشأن الأوروبي: صعود اليمين في ألمانيا متوقع وهناك نقمة شعبية على شولتس
خبير في الشأن الأوروبي: صعود اليمين في ألمانيا متوقع وهناك نقمة شعبية على شولتس
سبوتنيك عربي
رأى الخبير في الشأن الأوروبي، عبد المسيح الشامي، أنّ "صعود اليمين في ألمانيا كان متوقعا، ويعكس توجهات الناخب الألماني الذي بدأ يميل أكثر إلى اليمين في... 24.02.2025, سبوتنيك عربي
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وأشار الشامي في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" إلى أنّ "النتيجة تعكس بشكل حقيقي رأي الشارع الألماني اليوم، وأن صعود اليمين يعود بشكل رئيسي إلى الأزمة الأوكرانية وما نتج عنها من أزمة اقتصادية".وأضاف الشامي: "الناس لمسوا الفرق بشكل كبير، إذ انعكست هذه السياسات على حياتهم بشكل مباشر منذ الأيام الأولى للأزمة، وهناك نقمة شعبية على حكومة أولاف شولتس بسبب فشله بالتعامل مع المخاطر".وأوضح الشامي أنّ "القرارات الألمانية لم تكن مستقلة بشكل كامل، بل كانت تتضمن إملاءات أمريكية كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة مع روسيا".وفي ما يتعلق بالنتائج الانتخابية الحالية، أكد ضيف "سبوتنيك" أنه "من الصعب جدًا، في ظل هذه النتائج، تشكيل أغلبية مريحة في البرلمان الألماني تعطي لقيادات السياسة في البلاد القدرة على اتخاذ قرارات مستقلة". وقال: "لا أعتقد أن الحزب الديمقراطي المسيحي قادر على تشكيل ائتلاف حكومي بسهولة، وكل الخيارات المطروحة صعبة".وأضاف أنّ "الخطابات الانتخابية تختلف بشكل كبير عن السياسات الداخلية"، مؤكدًا أنّ "هناك حدودًا كبيرة للتعامل مع الملفات الخارجية وأن الشعارات التي أطلقتها المعارضة لن تكون قابلة للتحقيق في المستقبل".وأوضح الشامي أنّ "هذا التحول في السياسة الألمانية ينعكس على المستويين المحلي والدولي، وأن ألمانيا قد تجد نفسها في موقف صعب فيما يتعلق بتوجهاتها الخارجية، في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية التي تشهدها المنطقة".انتصار للمحافظين في الانتخابات الألمانية وصعود لليمين المتطرفزعيم الحزب الديمقراطي الحر الألماني يعلن اعتزاله السياسة بعد فشله في الانتخابات الأخيرةإعلام: شولتس يقر بهزيمة حزبه في الانتخابات الألمانية
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خبير في الشأن الأوروبي: صعود اليمين في ألمانيا متوقع وهناك نقمة شعبية على شولتس

12:26 GMT 24.02.2025 (تم التحديث: 17:02 GMT 24.02.2025)
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الانتقال إلى بنك الصورعلم ألمانيا
علم ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2025
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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رأى الخبير في الشأن الأوروبي، عبد المسيح الشامي، أنّ "صعود اليمين في ألمانيا كان متوقعا، ويعكس توجهات الناخب الألماني الذي بدأ يميل أكثر إلى اليمين في الآونة الأخيرة".
وأشار الشامي في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" إلى أنّ "النتيجة تعكس بشكل حقيقي رأي الشارع الألماني اليوم، وأن صعود اليمين يعود بشكل رئيسي إلى الأزمة الأوكرانية وما نتج عنها من أزمة اقتصادية".

وقال الشامي: "المواطن الألماني شعر بتأثيرات مباشرة على حياته اليومية، خاصة فيما يتعلق بتأمين الطاقة وارتفاع تكاليف المعيشة، وذلك نتيجة للخيارات السياسية الخاطئة التي تم اتخاذها في البداية، ومنها سلسلة العقوبات التي أثرت على الاقتصاد الأوروبي بشكل عام".

وأضاف الشامي: "الناس لمسوا الفرق بشكل كبير، إذ انعكست هذه السياسات على حياتهم بشكل مباشر منذ الأيام الأولى للأزمة، وهناك نقمة شعبية على حكومة أولاف شولتس بسبب فشله بالتعامل مع المخاطر".
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وأوضح الشامي أنّ "القرارات الألمانية لم تكن مستقلة بشكل كامل، بل كانت تتضمن إملاءات أمريكية كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة مع روسيا".

وتابع، قائلًا: "هذه السياسة لم تكن لصالح المواطن الألماني، وأدت إلى أزمات اقتصادية وتحديات في مجالات حيوية مثل تأمين الطاقة".

وفي ما يتعلق بالنتائج الانتخابية الحالية، أكد ضيف "سبوتنيك" أنه "من الصعب جدًا، في ظل هذه النتائج، تشكيل أغلبية مريحة في البرلمان الألماني تعطي لقيادات السياسة في البلاد القدرة على اتخاذ قرارات مستقلة".
وقال: "لا أعتقد أن الحزب الديمقراطي المسيحي قادر على تشكيل ائتلاف حكومي بسهولة، وكل الخيارات المطروحة صعبة".
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وأضاف أنّ "الخطابات الانتخابية تختلف بشكل كبير عن السياسات الداخلية"، مؤكدًا أنّ "هناك حدودًا كبيرة للتعامل مع الملفات الخارجية وأن الشعارات التي أطلقتها المعارضة لن تكون قابلة للتحقيق في المستقبل".

وفي ما يتعلق بالتوجهات الدولية، لفت الشامي إلى أنّ "صعود الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى السلطة مجددًا يمكن أن يغير مسار السياسة الدولية بشكل كبير"، مشيرا إلى أنّ "التقارب الفردي بين بعض الدول الأوروبية وروسيا سيقلل من تأثير السياسات الأوروبية بشكل عام".

وأوضح الشامي أنّ "هذا التحول في السياسة الألمانية ينعكس على المستويين المحلي والدولي، وأن ألمانيا قد تجد نفسها في موقف صعب فيما يتعلق بتوجهاتها الخارجية، في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية التي تشهدها المنطقة".
انتصار للمحافظين في الانتخابات الألمانية وصعود لليمين المتطرف
زعيم الحزب الديمقراطي الحر الألماني يعلن اعتزاله السياسة بعد فشله في الانتخابات الأخيرة
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