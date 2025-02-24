خبير في الشأن الأوروبي: صعود اليمين في ألمانيا متوقع وهناك نقمة شعبية على شولتس

https://sarabic.ae/20250224/خبير-في-الشأن-الأوروبي-صعود-اليمين-في-ألمانيا-متوقع-وهناك-نقمة-شعبية-على-شولتس--1098120264.html
خبير في الشأن الأوروبي: صعود اليمين في ألمانيا متوقع وهناك نقمة شعبية على شولتس
خبير في الشأن الأوروبي: صعود اليمين في ألمانيا متوقع وهناك نقمة شعبية على شولتس
سبوتنيك عربي
رأى الخبير في الشأن الأوروبي، عبد المسيح الشامي، أنّ "صعود اليمين في ألمانيا كان متوقعا، ويعكس توجهات الناخب الألماني الذي بدأ يميل أكثر إلى اليمين في... 24.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-24T12:26+0000
2025-02-24T12:26+0000
2025-02-24T17:02+0000
أخبار ألمانيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار العالم الآن
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/11/1085114359_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_c2c1415118aff4894ba123cf8d63b00b.jpg
وأشار الشامي في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" إلى أنّ "النتيجة تعكس بشكل حقيقي رأي الشارع الألماني اليوم، وأن صعود اليمين يعود بشكل رئيسي إلى الأزمة الأوكرانية وما نتج عنها من أزمة اقتصادية".وأضاف الشامي: "الناس لمسوا الفرق بشكل كبير، إذ انعكست هذه السياسات على حياتهم بشكل مباشر منذ الأيام الأولى للأزمة، وهناك نقمة شعبية على حكومة أولاف شولتس بسبب فشله بالتعامل مع المخاطر".وأوضح الشامي أنّ "القرارات الألمانية لم تكن مستقلة بشكل كامل، بل كانت تتضمن إملاءات أمريكية كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة مع روسيا".وفي ما يتعلق بالنتائج الانتخابية الحالية، أكد ضيف "سبوتنيك" أنه "من الصعب جدًا، في ظل هذه النتائج، تشكيل أغلبية مريحة في البرلمان الألماني تعطي لقيادات السياسة في البلاد القدرة على اتخاذ قرارات مستقلة". وقال: "لا أعتقد أن الحزب الديمقراطي المسيحي قادر على تشكيل ائتلاف حكومي بسهولة، وكل الخيارات المطروحة صعبة".وأضاف أنّ "الخطابات الانتخابية تختلف بشكل كبير عن السياسات الداخلية"، مؤكدًا أنّ "هناك حدودًا كبيرة للتعامل مع الملفات الخارجية وأن الشعارات التي أطلقتها المعارضة لن تكون قابلة للتحقيق في المستقبل".وأوضح الشامي أنّ "هذا التحول في السياسة الألمانية ينعكس على المستويين المحلي والدولي، وأن ألمانيا قد تجد نفسها في موقف صعب فيما يتعلق بتوجهاتها الخارجية، في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية التي تشهدها المنطقة".انتصار للمحافظين في الانتخابات الألمانية وصعود لليمين المتطرفزعيم الحزب الديمقراطي الحر الألماني يعلن اعتزاله السياسة بعد فشله في الانتخابات الأخيرةإعلام: شولتس يقر بهزيمة حزبه في الانتخابات الألمانية
https://sarabic.ae/20250224/مجلس-الفيدرالية-الروسي-لا-يمكن-توقع-تغيير-في-الموقف-تجاه-روسيا-في-ألمانيا-1098107973.html
https://sarabic.ae/20250224/ترامب-يهنئ-المحافظين-على-فوزهم-في-الانتخابات-الألمانية-1098103748.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/11/1085114359_153:0:2882:2047_1920x0_80_0_0_96aa397d227ba07f1e80b72049db37dc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار ألمانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار العالم الآن, حصري
أخبار ألمانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار العالم الآن, حصري
خبير في الشأن الأوروبي: صعود اليمين في ألمانيا متوقع وهناك نقمة شعبية على شولتس
12:26 GMT 24.02.2025 (تم التحديث: 17:02 GMT 24.02.2025)
حصري
رأى الخبير في الشأن الأوروبي، عبد المسيح الشامي، أنّ "صعود اليمين في ألمانيا كان متوقعا، ويعكس توجهات الناخب الألماني الذي بدأ يميل أكثر إلى اليمين في الآونة الأخيرة".
وأشار الشامي في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" إلى أنّ "النتيجة تعكس بشكل حقيقي رأي الشارع الألماني اليوم، وأن صعود اليمين يعود بشكل رئيسي إلى الأزمة الأوكرانية وما نتج عنها من أزمة اقتصادية".
وقال الشامي: "المواطن الألماني شعر بتأثيرات مباشرة على حياته اليومية، خاصة فيما يتعلق بتأمين الطاقة وارتفاع تكاليف المعيشة، وذلك نتيجة للخيارات السياسية الخاطئة التي تم اتخاذها في البداية، ومنها سلسلة العقوبات التي أثرت على الاقتصاد الأوروبي بشكل عام".
وأضاف الشامي: "الناس لمسوا الفرق بشكل كبير، إذ انعكست هذه السياسات على حياتهم بشكل مباشر منذ الأيام الأولى للأزمة، وهناك نقمة شعبية على حكومة أولاف شولتس بسبب فشله بالتعامل مع المخاطر".
وأوضح الشامي أنّ "القرارات الألمانية لم تكن مستقلة بشكل كامل، بل كانت تتضمن إملاءات أمريكية كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة مع روسيا".
وتابع، قائلًا: "هذه السياسة لم تكن لصالح المواطن الألماني، وأدت إلى أزمات اقتصادية وتحديات في مجالات حيوية مثل تأمين الطاقة".
وفي ما يتعلق بالنتائج الانتخابية الحالية، أكد ضيف "سبوتنيك" أنه "من الصعب جدًا، في ظل هذه النتائج، تشكيل أغلبية مريحة في البرلمان الألماني تعطي لقيادات السياسة في البلاد القدرة على اتخاذ قرارات مستقلة".
وقال: "لا أعتقد أن الحزب الديمقراطي المسيحي قادر على تشكيل ائتلاف حكومي بسهولة، وكل الخيارات المطروحة صعبة".
وأضاف أنّ "الخطابات الانتخابية تختلف بشكل كبير عن السياسات الداخلية"، مؤكدًا أنّ "هناك حدودًا كبيرة للتعامل مع الملفات الخارجية وأن الشعارات التي أطلقتها المعارضة لن تكون قابلة للتحقيق في المستقبل".
وفي ما يتعلق بالتوجهات الدولية، لفت الشامي إلى أنّ "صعود الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى السلطة مجددًا يمكن أن يغير مسار السياسة الدولية بشكل كبير"، مشيرا إلى أنّ "التقارب الفردي بين بعض الدول الأوروبية وروسيا سيقلل من تأثير السياسات الأوروبية بشكل عام".
وأوضح الشامي أنّ "هذا التحول في السياسة الألمانية ينعكس على المستويين المحلي والدولي، وأن ألمانيا قد تجد نفسها في موقف صعب فيما يتعلق بتوجهاتها الخارجية، في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية التي تشهدها المنطقة".