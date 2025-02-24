https://sarabic.ae/20250224/خبير-في-الشأن-الأوروبي-صعود-اليمين-في-ألمانيا-متوقع-وهناك-نقمة-شعبية-على-شولتس--1098120264.html

خبير في الشأن الأوروبي: صعود اليمين في ألمانيا متوقع وهناك نقمة شعبية على شولتس

خبير في الشأن الأوروبي: صعود اليمين في ألمانيا متوقع وهناك نقمة شعبية على شولتس

سبوتنيك عربي

رأى الخبير في الشأن الأوروبي، عبد المسيح الشامي، أنّ "صعود اليمين في ألمانيا كان متوقعا، ويعكس توجهات الناخب الألماني الذي بدأ يميل أكثر إلى اليمين في... 24.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-24T12:26+0000

2025-02-24T12:26+0000

2025-02-24T17:02+0000

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وأشار الشامي في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" إلى أنّ "النتيجة تعكس بشكل حقيقي رأي الشارع الألماني اليوم، وأن صعود اليمين يعود بشكل رئيسي إلى الأزمة الأوكرانية وما نتج عنها من أزمة اقتصادية".وأضاف الشامي: "الناس لمسوا الفرق بشكل كبير، إذ انعكست هذه السياسات على حياتهم بشكل مباشر منذ الأيام الأولى للأزمة، وهناك نقمة شعبية على حكومة أولاف شولتس بسبب فشله بالتعامل مع المخاطر".وأوضح الشامي أنّ "القرارات الألمانية لم تكن مستقلة بشكل كامل، بل كانت تتضمن إملاءات أمريكية كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة مع روسيا".وفي ما يتعلق بالنتائج الانتخابية الحالية، أكد ضيف "سبوتنيك" أنه "من الصعب جدًا، في ظل هذه النتائج، تشكيل أغلبية مريحة في البرلمان الألماني تعطي لقيادات السياسة في البلاد القدرة على اتخاذ قرارات مستقلة". وقال: "لا أعتقد أن الحزب الديمقراطي المسيحي قادر على تشكيل ائتلاف حكومي بسهولة، وكل الخيارات المطروحة صعبة".وأضاف أنّ "الخطابات الانتخابية تختلف بشكل كبير عن السياسات الداخلية"، مؤكدًا أنّ "هناك حدودًا كبيرة للتعامل مع الملفات الخارجية وأن الشعارات التي أطلقتها المعارضة لن تكون قابلة للتحقيق في المستقبل".وأوضح الشامي أنّ "هذا التحول في السياسة الألمانية ينعكس على المستويين المحلي والدولي، وأن ألمانيا قد تجد نفسها في موقف صعب فيما يتعلق بتوجهاتها الخارجية، في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية التي تشهدها المنطقة".انتصار للمحافظين في الانتخابات الألمانية وصعود لليمين المتطرفزعيم الحزب الديمقراطي الحر الألماني يعلن اعتزاله السياسة بعد فشله في الانتخابات الأخيرةإعلام: شولتس يقر بهزيمة حزبه في الانتخابات الألمانية

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