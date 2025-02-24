https://sarabic.ae/20250224/فريدريش-ميرتس-تعرف-على-المرشح-الأقوى-لمنصب-مستشار-ألمانيا-1098127831.html

فريدريش ميرتس... تعرف على المرشح الأقوى لمنصب مستشار ألمانيا

فريدريش ميرتس... تعرف على المرشح الأقوى لمنصب مستشار ألمانيا

سبوتنيك عربي

تغلبت كتلة الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي بقيادة السياسي الألماني، فريدريش ميرتس، على منافسيها، وحصلت على 28.6% من الأصوات، ونالت بذلك حق... 24.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-24T14:03+0000

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2025-02-24T14:03+0000

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وفتحت مراكز الاقتراع، صباح أمس الأحد 23 فبراير/ شباط 2025، في ألمانيا، في انتخابات دُعي إليها أكثر من 59 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم لاختيار نوابهم في الانتخابات المبكرة، التي دعي إليها بعد انهيار ائتلاف المستشار الاشتراكي الألماني أولاف شولتس، في أواخر عام 2024.من هو فريدريش ميرتس المرشح الأقوى لمنصب مستشار ألمانيا؟ولد السياسي الألماني فريدريش ميرتس في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 1955 في بريلون شمال الراين -وستفاليا في ألمانيا، وبعد أن أنهى دراسته المدرسية في عام 1975-1976، أكمل خدمته العسكرية في القوات المدرعة.وبعد اجتياز امتحان الدولة الثاني، عمل ميرتس قاضياً في محكمة مدينة ساربروكن من عام 1985 إلى عام 1986.وأصبح ميرتس عضوًا في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في ألمانيا في عام 1972، وفي عام 1989 انتخب عضوا في البرلمان الأوروبي وكان عضوا في لجنة السياسة الاقتصادية والنقدية والصناعية.ومن أكتوبر/تشرين الأول 1998 إلى فبراير/شباط 2000، كان ميرتس نائب رئيس المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي المسيحي/ الاتحاد الاجتماعي المسيحي، ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني 1998 أصبح أيضًا عضوًا في اللجنة التنفيذية الوطنية لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي.وفي فبراير 2000، أصبح ميرتس رئيسًا للمجموعة البرلمانية لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي.وفي سبتمبر/أيلول 2002، وبعد خسارته في الانتخابات البرلمانية، استقال من منصبه كرئيس للكتل البرلمانية، وانتقلت هذه الوظيفة فيما بعد إلى زعيمة الحزب أنجيلا ميركل، وشغل ميرتس منصب نائب رئيس المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي.و تم تعيين ميرتس رئيسًا لجمعية "Atlantik-Brücke" (جمعية خاصة غير ربحية لتعزيز التفاهم الألماني الأمريكي والأطلسي)، في عام 2009، والتي ترأسها لمدة عشر سنوات.ومن عام 2016 إلى عام 2020، ترأس ميرتس مجلس الإشراف في شركة BlackRock Asset Management" Deutschland AG"، الفرع الألماني لأكبر شركة لإدارة الأصول في العالم.في أكتوبر 2018، بعد انسحاب أنجيلا ميركل من الانتخابات الرئاسية لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، أعلن ميرتس أنه سيترشح لمنصب زعيم الحزب، وفي ديسمبر/كانون الأول 2018، وعقب نتائج مؤتمر الحزب، خسرت أنيغريت كرامب كارينباور في الجولة الثانية، حيث حصلت على دعم 48.25% من المندوبين.وفي سبتمبر 2021، بعد الانتخابات البرلمانية التي خسرها حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي، عاد ميرتس إلى البرلمان كعضو منتخب بشكل مباشر في البرلمان، ومنذ 15 فبراير 2022، أصبح أيضًا رئيسًا للمجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي في البوندستاغ.وفي 15 نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي، ترشح ميرتس لمنصب رئيس الحزب للمرة الثالثة.في 17 ديسمبر 2021، تم انتخاب ميرتس رئيسًا لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي من خلال تصويت مباشر لأعضاء الحزب، وحصل على أكثر من 62.1% من الأصوات، وفاز في الجولة الأولى، وبحسب الحزب المسيحي الديمقراطي، شارك في الاستطلاع أكثر من 250 ألف عضو في الحزب، أي ثلثي إجمالي المشاركين.في 23 سبتمبر 2024، رشح زعماء حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي بالإجماع فريدريش ميرتس كمرشح للكتلة لمنصب المستشار في انتخابات البوندستاغ عام 2025.وفي انتخابات البوندستاغ التي عقدت في 23 فبراير/شباط 2025، تغلبت كتلة الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي بقيادة فريدريش ميرز على منافسيها، وحصلت على 28.6% من الأصوات، وحصلت على حق تشكيل الحكومة.ويعتقد فريدريتش ميرتس، زعيم تحالف الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، الذي فاز في الانتخابات الألمانية، والذي من المرجح أن يصبح المستشار المقبل للبلاد، أن العلاقات مع روسيا لابد أن تتحسن عاجلاً أو آجلاً، ولكنه يعرض في الوقت الحالي الاستمرار في دعم أوكرانيا، بل وحتى إمدادها بصواريخ كروز بعيدة المدى من طراز "توروس".وهنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الأحد، الكتلة المحافظة المتمثلة في حزبي الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، بفوزها في الانتخابات النيابية الألمانية.انتصار للمحافظين في الانتخابات الألمانية وصعود لليمين المتطرفزعيم الحزب الديمقراطي الحر الألماني يعلن اعتزاله السياسة بعد فشله في الانتخابات الأخيرةإعلام: شولتس يقر بهزيمة حزبه في الانتخابات الألمانية

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