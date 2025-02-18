https://sarabic.ae/20250218/مساعد-الرئيس-الروسي-يتحدث-عن-موقف-روسيا-حول-عودة-العلاقات-مع-ألمانيا-1097897325.html

مساعد الرئيس الروسي يتحدث عن موقف روسيا حول عودة العلاقات مع ألمانيا

مساعد الرئيس الروسي يتحدث عن موقف روسيا حول عودة العلاقات مع ألمانيا

سبوتنيك عربي

رجّح نيكولاي باتروشيف، مساعد الرئيس الروسي، رئيس الهيئة القيادية البحرية التابعة للحكومة الروسية، إمكانية استئناف الحوار بين موسكو وبرلين، إذا بدأت عودة... 18.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-18T07:00+0000

2025-02-18T07:00+0000

2025-02-18T07:00+0000

أخبار ألمانيا

روسيا

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وقال باتروشيف، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت موسكو مستعدة لاستئناف الحوار مع برلين في حال فوز "حزب البديل من أجل ألمانيا": "لم ترفض موسكو مطلقا الدخول في حوار مع الدول الأوروبية. لكن يجب أن يكون الحوار قائمًا على احترام المحاور والاستعداد للاستماع والإصغاء".ووفقا له، فإن الدول الغربية، في السنوات الأخيرة، إما أغلقت أبوابها أمام التواصل مع روسيا أو تحولت إلى لغة المطالب والإنذارات النهائية والإهانات والدعوات إلى الإبادة الجماعية للشعب الروسي.وأضاف في مقابلة مع صحيفة "أرغومنتي إي فاكتي" (حجج وحقائق) الروسية: "لذلك، فإن كل شيء في أيدي الأوروبيين. إذا كان بإمكان البديل على الأقل البدء في العمل على إعادة السيادة الألمانية واستعادة سلطة برلين في دولتها، فلماذا لا يُستأنف الحوار؟".في برنامجه الانتخابي، يدعو حزب "البديل لأجل ألمانيا"، إلى استعادة التجارة غير المقيدة مع روسيا، وهو ما يتضمن الرفع الفوري للعقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا واستعادة عمل خطوط أنابيب "السيل الشمالي". وبالإضافة إلى ذلك، يعتزم الحزب تطوير التعاون الاقتصادي مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. ويقترح الحزب اعتبار أوكرانيا دولة محايدة، تقع خارج حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة، يواصل حزب "البديل من أجل ألمانيا"، الدعوة إلى وقف إمدادات الأسلحة لكييف والسعي إلى حل دبلوماسي للصراع، بينما يتهمه خصومه بعلاقات وثيقة مع موسكو. في السياق ذاته، أعلن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، أحد أبرز أعضاء إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعمه للحزب الألماني، معتبرًا أنه "الحزب الوحيد القادر على إنقاذ مستقبل ألمانيا وأوروبا".ويستعد الألمانيون للتصويت في انتخابات برلمانية مبكرة، يوم 23 فبراير/ شباط الجاري. ووفقًا لاستطلاع أجراه معهد "آي إن إس أي"، بلغ دعم حزب "البديل لأجل ألمانيا" 22%، قبل 3 أسابيع من الانتخابات، ما قلّص الفارق بينه وبين التحالف المسيحي الديمقراطي والاجتماعي إلى 7 نقاط مئوية.سياسية ألمانية تتهم أوروبا بلعب دور سلبي في مفاوضات أوكرانياشولتس ردا على نائب ترامب: لن نقبل بتدخل أحد في شؤوننا الداخليةمطالبات في ألمانيا للرد على أمريكا بشأن قرارات ترامب المتخذة ضد الاقتصاد الأوروبي

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