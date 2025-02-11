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قوانين الاقتصاد
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الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
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هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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الإنسان والثقافة
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مطالبات في ألمانيا للرد على أمريكا بشأن قرارات ترامب المتخذة ضد الاقتصاد الأوروبي
مطالبات في ألمانيا للرد على أمريكا بشأن قرارات ترامب المتخذة ضد الاقتصاد الأوروبي
سبوتنيك عربي
دعت أليس فايدل، الرئيسة المشاركة لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني، والمرشحة لمنصب المستشارية في البلاد، عن رفضها للإجراءات الانتقامية لفرض الرئيس الأمريكي... 11.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-11T12:58+0000
2025-02-11T12:58+0000
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وقالت فاديل: "لا، الرسوم تسبب ضررًا جماعيًا. فالرسوم والتعريفات تضر بالاقتصادات. عندما يتحدث بلد ما عن الرسوم والتعريفات الجمركية، فهذا يعني أنه يريد حماية صناعته الخاصة، وهي صناعة غير تنافسية وغير منتجة".وتابعت في برنامج على القناة التلفزيونية الألمانية الثانية "زس دي إف": "إنه يأتي بموقف أساسي للتفاوض على حل وسط. ولكنه يريد قبل كل شيء أن يتحرك خصمه. فهو يرغب في أن تكون هناك حركة في المفاوضات أيضًا".وأشارت فايدل، إلى إنها إذا أصبحت مستشارة، ستجلس أولا على طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، لمناقشة الرسوم الجمركية.وفي وقت سابق، وقّع ترامب على أمر تنفيذي يفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية.وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن "الاتحاد الأوروبي يأسف لفرض الولايات المتحدة الأمريكية، رسوما جمركية على صادرات الصلب والألمنيوم من أوروبا".وأول أمس الأحد، أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، أن الاتحاد الأوروبي يستطيع "التصرف خلال ساعة"، إذا فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسوما جمركية على البضائع الأوروبية.ومن المقرر إجراء انتخابات نيابية مبكرة ألمانيا، وذلك في 23 فبراير/ شباط الجاري.قرارات ترامب ترفع أسعار الذهب لمستويات قياسيةترامب يفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على كل واردات بلاده من الصلب والألمنيوم
https://sarabic.ae/20250211/تتصدرهم-كندا-من-الأكثر-تضررا-من-رسوم-ترامب-على-الصلب-والألومنيوم-1097676292.html
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أخبار ألمانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
أخبار ألمانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

مطالبات في ألمانيا للرد على أمريكا بشأن قرارات ترامب المتخذة ضد الاقتصاد الأوروبي

12:58 GMT 11.02.2025
© AP Photo / Ross D. Franklinالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Ross D. Franklin
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دعت أليس فايدل، الرئيسة المشاركة لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني، والمرشحة لمنصب المستشارية في البلاد، عن رفضها للإجراءات الانتقامية لفرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسومًا تجارية على الاتحاد الأوروبي، وتحتاج إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وقالت فاديل: "لا، الرسوم تسبب ضررًا جماعيًا. فالرسوم والتعريفات تضر بالاقتصادات. عندما يتحدث بلد ما عن الرسوم والتعريفات الجمركية، فهذا يعني أنه يريد حماية صناعته الخاصة، وهي صناعة غير تنافسية وغير منتجة".

وفقا لها، فإن ترامب هو "صانع الصفقات المثالي".

وتابعت في برنامج على القناة التلفزيونية الألمانية الثانية "زس دي إف": "إنه يأتي بموقف أساسي للتفاوض على حل وسط. ولكنه يريد قبل كل شيء أن يتحرك خصمه. فهو يرغب في أن تكون هناك حركة في المفاوضات أيضًا".
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12:20 GMT
وأشارت فايدل، إلى إنها إذا أصبحت مستشارة، ستجلس أولا على طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، لمناقشة الرسوم الجمركية.

وأكدت أن حزبها "قادر على الحوار وله علاقات جيدة مع الغرب والشرق" وقالت: "أنا سعيدة لأننا كحزب لدينا القدرة الجيدة على الحوار، سواء مع القوتين العظميين أو مع الصين".

وفي وقت سابق، وقّع ترامب على أمر تنفيذي يفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
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وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن "الاتحاد الأوروبي يأسف لفرض الولايات المتحدة الأمريكية، رسوما جمركية على صادرات الصلب والألمنيوم من أوروبا".

وشددت رئيسة المفوضية على أن "الاتحاد الأوروبي سيرد حتما على ذلك بإجراءات صارمة".

وأول أمس الأحد، أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، أن الاتحاد الأوروبي يستطيع "التصرف خلال ساعة"، إذا فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسوما جمركية على البضائع الأوروبية.
ومن المقرر إجراء انتخابات نيابية مبكرة ألمانيا، وذلك في 23 فبراير/ شباط الجاري.
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