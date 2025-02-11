https://sarabic.ae/20250211/مطالبات-في-ألمانيا-للرد-على-أمريكا-بشأن-قرارات-ترامب-المتخذة-ضد-الاقتصاد-الأوروبي-1097677491.html

مطالبات في ألمانيا للرد على أمريكا بشأن قرارات ترامب المتخذة ضد الاقتصاد الأوروبي

مطالبات في ألمانيا للرد على أمريكا بشأن قرارات ترامب المتخذة ضد الاقتصاد الأوروبي

سبوتنيك عربي

دعت أليس فايدل، الرئيسة المشاركة لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني، والمرشحة لمنصب المستشارية في البلاد، عن رفضها للإجراءات الانتقامية لفرض الرئيس الأمريكي... 11.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-11T12:58+0000

2025-02-11T12:58+0000

2025-02-11T12:58+0000

أخبار ألمانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/08/1c/1049963252_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_352aed92844f2ac2f1abc7e261e4eba3.jpg

وقالت فاديل: "لا، الرسوم تسبب ضررًا جماعيًا. فالرسوم والتعريفات تضر بالاقتصادات. عندما يتحدث بلد ما عن الرسوم والتعريفات الجمركية، فهذا يعني أنه يريد حماية صناعته الخاصة، وهي صناعة غير تنافسية وغير منتجة".وتابعت في برنامج على القناة التلفزيونية الألمانية الثانية "زس دي إف": "إنه يأتي بموقف أساسي للتفاوض على حل وسط. ولكنه يريد قبل كل شيء أن يتحرك خصمه. فهو يرغب في أن تكون هناك حركة في المفاوضات أيضًا".وأشارت فايدل، إلى إنها إذا أصبحت مستشارة، ستجلس أولا على طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، لمناقشة الرسوم الجمركية.وفي وقت سابق، وقّع ترامب على أمر تنفيذي يفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية.وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن "الاتحاد الأوروبي يأسف لفرض الولايات المتحدة الأمريكية، رسوما جمركية على صادرات الصلب والألمنيوم من أوروبا".وأول أمس الأحد، أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، أن الاتحاد الأوروبي يستطيع "التصرف خلال ساعة"، إذا فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسوما جمركية على البضائع الأوروبية.ومن المقرر إجراء انتخابات نيابية مبكرة ألمانيا، وذلك في 23 فبراير/ شباط الجاري.قرارات ترامب ترفع أسعار الذهب لمستويات قياسيةترامب يفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على كل واردات بلاده من الصلب والألمنيوم

https://sarabic.ae/20250211/تتصدرهم-كندا-من-الأكثر-تضررا-من-رسوم-ترامب-على-الصلب-والألومنيوم-1097676292.html

https://sarabic.ae/20250209/ترامب-يصف-كندا-بأنها-دولة-غير-قابلة-للحياة-ويقول-إنه-جاد-في-ضمها-لبلاده-1097624056.html

أخبار ألمانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار ألمانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم