https://sarabic.ae/20251225/الجامعة-العربية-تدعو-الانتقالي-الجنوبي-إلى-التزام-خفض-التصعيد-وحماية-وحدة-اليمن-1108585240.html
الجامعة العربية تدعو "الانتقالي الجنوبي" إلى التزام خفض التصعيد وحماية وحدة اليمن
الجامعة العربية تدعو "الانتقالي الجنوبي" إلى التزام خفض التصعيد وحماية وحدة اليمن
سبوتنيك عربي
دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الخميس، كافة الأطراف اليمنية، لا سيما المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى خفض التصعيد وعدم المساس بوحدة اليمن. 25.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-25T22:54+0000
2025-12-25T22:54+0000
2025-12-25T22:54+0000
الانتقالي الجنوبي
أنصار الله
الدول العربية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/06/1070907250_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b1ee77368d4a062ed40c8ec674379b1b.jpg
وأشار أبو الغيط، في بيان نشر على منصة إكس، إلى ضرورة تغليب المصلحة العليا للشعب اليمني والتمسك بوحدة البلاد، في ضوء التطورات الأخيرة التي تشهدها محافظتا حضرموت والمهرة، محذراً من أن هذه التطورات تزيد من تعقيد الأزمة اليمنية وتضر بمبدأ وحدة التراب اليمني.وقال جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام، إن أبو الغيط جدد التذكير بالموقف العربي الموحد بشأن الالتزام بوحدة اليمن وسيادته وأمنه وسلامة أراضيه، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية.كما أكد البيان استمرار دعم جامعة الدول العربية للحكومة اليمنية الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي.وفي 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، غادر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إلى السعودية احتجاجا على سيطرة "المجلس الانتقالي" على محافظتي حضرموت والمهرة، عقب هجوم على الجيش اليمني أسفر عن مقتل وإصابة 77 من أفراده.وبسط "المجلس الانتقالي" الجنوبي سيطرته على حضرموت والمُهرة، ليرتفع عدد المناطق الخاضعة لنفوذه إلى 6 محافظات، إضافة إلى العاصمة المؤقتة عدن.ويطالب المجلس بـ"إحياء دولة جنوب اليمن السابقة"، مبررا ذلك بما يعتبره "ظلمًا لأبناء المحافظات الجنوبية عقب حرب صيف 1994".ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 سنوات صراعا داميا بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله" اليمنية، أدى إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وسط سيطرة "أنصار الله" على معظم محافظات الشمال منذ 2014، وتدخل تحالف عربي بقيادة السعودية منذ 2015.
https://sarabic.ae/20251225/السعودية-تحركات-الانتقالي-الجنوبي-الأخيرة-تمت-بشكل-أحادي-ودون-موافقة-التحالف-1108542032.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/06/1070907250_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_f380179151621255cc3172536c785708.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الانتقالي الجنوبي, أنصار الله, الدول العربية
الانتقالي الجنوبي, أنصار الله, الدول العربية
الجامعة العربية تدعو "الانتقالي الجنوبي" إلى التزام خفض التصعيد وحماية وحدة اليمن
دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الخميس، كافة الأطراف اليمنية، لا سيما المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى خفض التصعيد وعدم المساس بوحدة اليمن.
وأشار أبو الغيط، في بيان نشر على منصة إكس، إلى ضرورة تغليب المصلحة العليا للشعب اليمني والتمسك بوحدة البلاد، في ضوء التطورات الأخيرة التي تشهدها محافظتا حضرموت والمهرة، محذراً من أن هذه التطورات تزيد من تعقيد الأزمة اليمنية وتضر بمبدأ وحدة التراب اليمني.
وقال جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام، إن أبو الغيط جدد التذكير بالموقف العربي الموحد بشأن الالتزام بوحدة اليمن وسيادته وأمنه وسلامة أراضيه، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية.
كما أكد البيان استمرار دعم جامعة الدول العربية للحكومة اليمنية الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي.
وفي 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، غادر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إلى السعودية احتجاجا على سيطرة "المجلس الانتقالي" على محافظتي حضرموت والمهرة
، عقب هجوم على الجيش اليمني أسفر عن مقتل وإصابة 77 من أفراده.
وبسط "المجلس الانتقالي" الجنوبي سيطرته على حضرموت والمُهرة، ليرتفع عدد المناطق الخاضعة لنفوذه إلى 6 محافظات، إضافة إلى العاصمة المؤقتة عدن.
ويطالب المجلس بـ"إحياء دولة جنوب اليمن السابقة"، مبررا ذلك بما يعتبره "ظلمًا لأبناء المحافظات الجنوبية عقب حرب صيف 1994".
ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 سنوات صراعا داميا بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله" اليمنية، أدى إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وسط سيطرة "أنصار الله" على معظم محافظات الشمال منذ 2014، وتدخل تحالف عربي بقيادة السعودية منذ 2015.