الكرملين يحدد موعد خطاب بوتين أمام الجمعية الفيدرالية الروسية

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
13:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
On air
17:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
17:31 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: الاتجاهات السياسية والأمنية والعسكرية هي الحاضرة في زيارة الشيباني لموسكو
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ اتفاق دمشق و قسد يصطدم بتعقيدات سياسية و عسكرية مع قرب انتهاء المهلة
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ اتفاق دمشق و قسد يصطدم بتعقيدات سياسية و عسكرية مع قرب انتهاء المهلة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
11:28 GMT
17 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
11:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، عن الموعد الذي سيقوم فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بإلقاء كلمة أمام الجمعية الفيدرالية الروسية.
وأوضح بيسكوف أن "إلقاء الكلمة غير مخطط له في العام الحالي"، مضيفًا: "بمجرد أن يرى الرئيس أن الوقت قد حان، وخصوصًا من حيث استكمال محتوى الرسالة وجاهزيتها، وكذلك من حيث توافقها مع جدول أعماله، سيتم الإعلان عنها. وكل شيء سيجري في وقته المناسب".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الأربعاء، خلال كلمته أمام مجلس الفيدرالية الروسي، أن البرلمان الروسي يختتم دورته الخريفية بنتيجة إيجابية، مؤكدًا إقرار عدد من القوانين المهمة التي تعزز الأمن القومي وتدعم الاقتصاد والسياسة الاجتماعية في البلاد.
وقال الرئيس بوتين: "يختتم البرلمان الروسي، بمجلسيه، دورته الخريفية بنتيجة إيجابية".
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين: المفاوضات حول أوكرانيا ينبغي أن تجري خلف أبواب مغلقة
أمس, 20:20 GMT
وتابع بوتين: "لقد بُذلت جهود كبيرة بالفعل. وتم اعتماد عدد من القرارات التشريعية المهمة، التي تصب في مصلحة البلاد ومواطنيها، وذلك لتعزيز الأمن القومي وتنمية الاقتصاد والقطاع الاجتماعي".
ميشوستين: هنالك محاولات خارجية مستمرة لزعزعة استقرار وتوازن الاقتصاد الروسي
