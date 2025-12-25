https://sarabic.ae/20251225/الكرملين-يحدد-موعد-خطاب-بوتين-أمام-الجمعية-الفيدرالية-الروسية-1108548223.html
الكرملين يحدد موعد خطاب بوتين أمام الجمعية الفيدرالية الروسية
أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، عن الموعد الذي سيقوم فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بإلقاء كلمة أمام الجمعية الفيدرالية الروسية.
وأوضح بيسكوف أن "إلقاء الكلمة غير مخطط له في العام الحالي"، مضيفًا: "بمجرد أن يرى الرئيس أن الوقت قد حان، وخصوصًا من حيث استكمال محتوى الرسالة وجاهزيتها، وكذلك من حيث توافقها مع جدول أعماله، سيتم الإعلان عنها. وكل شيء سيجري في وقته المناسب".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الأربعاء، خلال كلمته أمام مجلس الفيدرالية الروسي، أن البرلمان الروسي يختتم دورته الخريفية بنتيجة إيجابية، مؤكدًا إقرار عدد من القوانين المهمة التي تعزز الأمن القومي وتدعم الاقتصاد والسياسة الاجتماعية في البلاد.وتابع بوتين: "لقد بُذلت جهود كبيرة بالفعل. وتم اعتماد عدد من القرارات التشريعية المهمة، التي تصب في مصلحة البلاد ومواطنيها، وذلك لتعزيز الأمن القومي وتنمية الاقتصاد والقطاع الاجتماعي".
الكرملين يحدد موعد خطاب بوتين أمام الجمعية الفيدرالية الروسية
أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، عن الموعد الذي سيقوم فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بإلقاء كلمة أمام الجمعية الفيدرالية الروسية.
وأوضح بيسكوف أن "إلقاء الكلمة غير مخطط له في العام الحالي"، مضيفًا: "بمجرد أن يرى الرئيس أن الوقت قد حان، وخصوصًا من حيث استكمال محتوى الرسالة وجاهزيتها، وكذلك من حيث توافقها مع جدول أعماله، سيتم الإعلان عنها. وكل شيء سيجري في وقته المناسب".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الأربعاء، خلال كلمته أمام مجلس الفيدرالية الروسي، أن البرلمان الروسي يختتم دورته الخريفية بنتيجة إيجابية، مؤكدًا إقرار عدد من القوانين المهمة التي تعزز الأمن القومي وتدعم الاقتصاد والسياسة الاجتماعية في البلاد.
وقال الرئيس بوتين: "يختتم البرلمان الروسي، بمجلسيه، دورته الخريفية بنتيجة إيجابية".
وتابع بوتين: "لقد بُذلت جهود كبيرة بالفعل. وتم اعتماد عدد من القرارات التشريعية المهمة، التي تصب في مصلحة البلاد ومواطنيها، وذلك لتعزيز الأمن القومي وتنمية الاقتصاد والقطاع الاجتماعي".