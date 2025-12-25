https://sarabic.ae/20251225/ترامب-يعلن-عن-ضربة-قاتلة-لتنظيم-داعش-في-نيجيريا-1108585477.html

ترامب يعلن عن "ضربة قاتلة" لتنظيم "داعش" في نيجيريا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة وجهت "ضربة مميتة" لمسلحي تنظيم داعش* في شمال غرب نيجيريا. 25.12.2025, سبوتنيك عربي

وقال في منشور على شبكة "تروث سوشال":"هذا المساء، وبأمر مني كقائد أعلى للقوات المسلحة، نفذت الولايات المتحدة ضربة قوية ومميتة ضد مسلحي تنظيم داعش (تنظيم إرهابي محظور في روسيا والولايات المتحدة) في شمال غرب نيجيريا، الذين ارتكبوا على مدى فترة طويلة جرائم قتل وحشية، معظمها بحق المسيحيين الأبرياء، وبمستوى لم يُشهد له مثيل منذ سنوات عديدة وحتى قرون".وفي نوفمبر الماضي، لم يستبعد ترامب إرسال قوات عسكرية إلى نيجيريا أو تنفيذ ضربات جوية على أراضيها لمكافحة الإرهابيين، الذين يُزعم أن الحكومة النيجيرية غير قادرة على مواجهتهم.وفي أكتوبر، اتهم السيناتور الأمريكي تيد كروز الحكومة النيجيرية بالتغاضي عن قتل المسيحيين، مشيرًا إلى أن الجماعات الإسلامية في نيجيريا قتلت منذ عام 2009 نحو 50 ألفًا من أتباع المسيحية.وردًا على تصريحات ترامب، أشارت رئاسة نيجيريا إلى أن عدد القتلى نتيجة أعمال الإرهابيين في عام 2025 بلغ أقل من 1800 نيجيري، أي أقل بخمس مرات من عام 2015.

