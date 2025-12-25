https://sarabic.ae/20251225/سياسة-ترامب-المتشددة-لم-تقلص-عدد-الفائزين-في-قرعة-الجرين-كارد-1108541289.html
مراسل "سبوتنيك": سياسة ترامب المتشددة لم تقلص عدد الفائزين في قرعة الـ"غرين كارد"
05:24 GMT 25.12.2025 (تم التحديث: 05:56 GMT 25.12.2025)
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بأن عدد الفائزين في قرعة الحصول على الـ"غرين كارد" (البطاقة الخضراء تأشيرة دخول للإقامة الدائمة) الأمريكية، لم ينخفض رغم تشديد سياسة الهجرة التي تتبعها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأشار إلى أنه من بين ما يقارب 21 مليون طلب تم تقديمها للمشاركة في قرعة الـ"بطاقة الخضراء" للسنة المالية 2026، حصل 129,516 شخصا على حق التقدم للحصول على تأشيرة دخول، بما في ذلك أفراد أسرهم، بحسب المراسل.
وفي الوقت ذاته، كانت قرعة الـ"بطاقة الخضراء"، التي جرت قبل بداية الولاية الرئاسية الثانية لترامب، قد اختارت 131,060 مرشحا من نحو 20 مليون طلب.
ولا يضمن الفوز في القرعة الحصول التلقائي على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، إذ يحصل الفائزون على فرصة تقديم طلب الحصول على تأشيرة الهجرة ضمن الحصة السنوية، التي تبلغ نحو 55 ألف تأشيرة. ومع ذلك، وبسبب تعديلات تشريعية، من المتوقع أن ينخفض العدد الفعلي للتأشيرات المتاحة في 2026، إلى نحو 51,850 تأشيرة.
ويشار إلى أن ترامب، وعد في خطابه الأول خلال تنصيبه رئيسا لأمريكا، بـ"وقف التسلل غير القانوني إلى الأراضي الأمريكية فورا، وبدء عملية ترحيل ملايين المهاجرين". كما فرض حالة الطوارئ الوطنية على مستوى البلاد بسبب الوضع على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.
وفي وقت سابق من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، تعليق برنامج "قرعة البطاقة الخضراء" بعد أن تبين أن مشتبها به في إطلاق النار بجامعة براون دخل البلاد عبر هذا البرنامج.