https://sarabic.ae/20251225/سياسة-ترامب-المتشددة-لم-تقلص-عدد-الفائزين-في-قرعة-الجرين-كارد-1108541289.html
مراسل "سبوتنيك": سياسة ترامب المتشددة لم تقلص عدد الفائزين في قرعة الـ"غرين كارد"
مراسل "سبوتنيك": سياسة ترامب المتشددة لم تقلص عدد الفائزين في قرعة الـ"غرين كارد"
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بأن عدد الفائزين في قرعة الحصول على الـ"غرين كارد" (البطاقة الخضراء تأشيرة دخول للإقامة الدائمة) الأمريكية، لم ينخفض رغم... 25.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-25T05:24+0000
2025-12-25T05:56+0000
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
ملف الهجرة إلى أمريكا وفق قرار ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/17/1106334476_0:0:1994:1122_1920x0_80_0_0_ffedff5d4e7052e2cc6a30beec775800.jpg
وأشار إلى أنه من بين ما يقارب 21 مليون طلب تم تقديمها للمشاركة في قرعة الـ"بطاقة الخضراء" للسنة المالية 2026، حصل 129,516 شخصا على حق التقدم للحصول على تأشيرة دخول، بما في ذلك أفراد أسرهم، بحسب المراسل.وفي الوقت ذاته، كانت قرعة الـ"بطاقة الخضراء"، التي جرت قبل بداية الولاية الرئاسية الثانية لترامب، قد اختارت 131,060 مرشحا من نحو 20 مليون طلب.ويشار إلى أن ترامب، وعد في خطابه الأول خلال تنصيبه رئيسا لأمريكا، بـ"وقف التسلل غير القانوني إلى الأراضي الأمريكية فورا، وبدء عملية ترحيل ملايين المهاجرين". كما فرض حالة الطوارئ الوطنية على مستوى البلاد بسبب الوضع على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.وفي وقت سابق من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، تعليق برنامج "قرعة البطاقة الخضراء" بعد أن تبين أن مشتبها به في إطلاق النار بجامعة براون دخل البلاد عبر هذا البرنامج.
https://sarabic.ae/20200618/المحكمة-العليا-تحكم-ضد-قرار-ترامب-بإنهاء-برنامج-الهجرة-إلى-الولايات-المتحدة-1045758869.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/17/1106334476_111:0:1883:1329_1920x0_80_0_0_84f290d8f6de14ae79e1a8034b511568.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, ملف الهجرة إلى أمريكا وفق قرار ترامب
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, ملف الهجرة إلى أمريكا وفق قرار ترامب

مراسل "سبوتنيك": سياسة ترامب المتشددة لم تقلص عدد الفائزين في قرعة الـ"غرين كارد"

05:24 GMT 25.12.2025 (تم التحديث: 05:56 GMT 25.12.2025)
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بأن عدد الفائزين في قرعة الحصول على الـ"غرين كارد" (البطاقة الخضراء تأشيرة دخول للإقامة الدائمة) الأمريكية، لم ينخفض رغم تشديد سياسة الهجرة التي تتبعها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأشار إلى أنه من بين ما يقارب 21 مليون طلب تم تقديمها للمشاركة في قرعة الـ"بطاقة الخضراء" للسنة المالية 2026، حصل 129,516 شخصا على حق التقدم للحصول على تأشيرة دخول، بما في ذلك أفراد أسرهم، بحسب المراسل.
ترامب في مؤتمر صحفي من البيت الأبيض وسط انتشار قوات الجيش والحرس الوطني داخل القصر 1 يونيو حزيران - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2020
المحكمة العليا تعارض قرار ترامب إنهاء برنامج الهجرة إلى الولايات المتحدة
18 يونيو 2020, 15:21 GMT
وفي الوقت ذاته، كانت قرعة الـ"بطاقة الخضراء"، التي جرت قبل بداية الولاية الرئاسية الثانية لترامب، قد اختارت 131,060 مرشحا من نحو 20 مليون طلب.

ولا يضمن الفوز في القرعة الحصول التلقائي على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، إذ يحصل الفائزون على فرصة تقديم طلب الحصول على تأشيرة الهجرة ضمن الحصة السنوية، التي تبلغ نحو 55 ألف تأشيرة. ومع ذلك، وبسبب تعديلات تشريعية، من المتوقع أن ينخفض العدد الفعلي للتأشيرات المتاحة في 2026، إلى نحو 51,850 تأشيرة.

ويشار إلى أن ترامب، وعد في خطابه الأول خلال تنصيبه رئيسا لأمريكا، بـ"وقف التسلل غير القانوني إلى الأراضي الأمريكية فورا، وبدء عملية ترحيل ملايين المهاجرين". كما فرض حالة الطوارئ الوطنية على مستوى البلاد بسبب الوضع على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.
وفي وقت سابق من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، تعليق برنامج "قرعة البطاقة الخضراء" بعد أن تبين أن مشتبها به في إطلاق النار بجامعة براون دخل البلاد عبر هذا البرنامج.
