https://sarabic.ae/20251225/سياسة-ترامب-المتشددة-لم-تقلص-عدد-الفائزين-في-قرعة-الجرين-كارد-1108541289.html

مراسل "سبوتنيك": سياسة ترامب المتشددة لم تقلص عدد الفائزين في قرعة الـ"غرين كارد"

مراسل "سبوتنيك": سياسة ترامب المتشددة لم تقلص عدد الفائزين في قرعة الـ"غرين كارد"

سبوتنيك عربي

أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الخميس، بأن عدد الفائزين في قرعة الحصول على الـ"غرين كارد" (البطاقة الخضراء تأشيرة دخول للإقامة الدائمة) الأمريكية، لم ينخفض رغم... 25.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-25T05:24+0000

2025-12-25T05:24+0000

2025-12-25T05:56+0000

ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

ملف الهجرة إلى أمريكا وفق قرار ترامب

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/17/1106334476_0:0:1994:1122_1920x0_80_0_0_ffedff5d4e7052e2cc6a30beec775800.jpg

وأشار إلى أنه من بين ما يقارب 21 مليون طلب تم تقديمها للمشاركة في قرعة الـ"بطاقة الخضراء" للسنة المالية 2026، حصل 129,516 شخصا على حق التقدم للحصول على تأشيرة دخول، بما في ذلك أفراد أسرهم، بحسب المراسل.وفي الوقت ذاته، كانت قرعة الـ"بطاقة الخضراء"، التي جرت قبل بداية الولاية الرئاسية الثانية لترامب، قد اختارت 131,060 مرشحا من نحو 20 مليون طلب.ويشار إلى أن ترامب، وعد في خطابه الأول خلال تنصيبه رئيسا لأمريكا، بـ"وقف التسلل غير القانوني إلى الأراضي الأمريكية فورا، وبدء عملية ترحيل ملايين المهاجرين". كما فرض حالة الطوارئ الوطنية على مستوى البلاد بسبب الوضع على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.وفي وقت سابق من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، تعليق برنامج "قرعة البطاقة الخضراء" بعد أن تبين أن مشتبها به في إطلاق النار بجامعة براون دخل البلاد عبر هذا البرنامج.

https://sarabic.ae/20200618/المحكمة-العليا-تحكم-ضد-قرار-ترامب-بإنهاء-برنامج-الهجرة-إلى-الولايات-المتحدة-1045758869.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, ملف الهجرة إلى أمريكا وفق قرار ترامب