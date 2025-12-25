عربي
أمساليوم
بث مباشر
فيما تضاربت الروايات عن سبب عدم غنائها في البلاد.. "الست" أخيرا في الجزائر.. صور
حصري
"الست" هو عنوان الفيلم السينمائي الذي تناول قصة حياة كوكب الشرق أم كلثوم، عن سيناريو أحمد مراد وإخراج مروان حامد وبطولة منى زكي في دور أم كلثوم، بمناسبة مرور خمسين عاما عن رحيلها.
لعل رحيلها لم يزدها إلا حضورا، فهي المتربعة على عرش الغناء العربي صانعة الجدل بسيرتها، التي لا تزال تتكشف وتلهم الكتاب والباحثين.
"الست" الذي عرض في الجزائر، تزامنا مع إطلاقه في مصر، حظي بمتابعة رسمية وشعبية كبيرة، وصنع جدلا بين مؤيد ومعارض لخط العمل الذي اقترب من الإنسان وابتعد عن الأسطورة.

وشارك في العمل الفنان الجزائري عبد الكريم دراجي الذي افتتح مشاهد الفيلم، مجسدا شخصية الجزائري الذي أسقط أم كلثوم وهي تغني في دار الأولمبيا بباريس.

وقال دراجي لـ "سبوتنيك"، على هامش عرض الفيلم: "أتشرف بالمشاركة في فيلم يحكي عن السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، فهي فنانة عظيمة ومناضلة كبيرة شاركت في المجهود الحربي، ولها مكانة مرموقة".

وقال إن مشاركته مع مخرج كبير مثل مروان حامد والممثلة الكبيرة منى زكي يشرفه، معتبرا الأمر بداية للتمثيل المشترك مع الدول العربية، ودخول سوق السينما العربية، والتسويق للثقافة واللهجة الجزائرية.
وعن كيفية اختياره لأداء الدور، قال: "كان هناك بحث عن ممثل جزائري وتم ترشيحي واختياري في النهاية، من مجمل العديد من المترشحين للدور، وأرسلت أعمالي السابقة واشتغلنا على الشخصية مع طاقم العمل".
وأكد عبد الكريم دراجي أن الاحتكاك مع الطواقم العربية فنيا، أضاف له الكثير، وما أعجبه قدرتهم على استيعاب المواهب والتعامل باحترام مع المواهب الشابة، مبرزا أنه تم التعامل معه كنجم، خاصة من قبل المخرج وهذا ما شجعه على تقديم الأفضل.
وأضاف أنه يشجع الأعمال الفنية العربية المشتركة، باعتبار المنطقة العربية تملك نفس اللغة والدين والتاريخ، مبرزا أن الفن ليس له حدود، خاصة بين الدول العربية، وهذا رابط قوة يجعلنا نقدم الأفضل ويمكننا من تقديم أعمال أخرى أكبر في المستقبل القريب.
وبين مؤيد ومعارض للعديد من مشاهد الفيلم، التي غرقت في السوداوية لدى البعض وأظهرت الجانب الهش جدا من حياة كوكب الشرق، إلا أن البعض أكد أنه اقترب من الجانب الإنساني الذي بقي في الظل طيلة نصف قرن من رحيلها، وأنها بشر تخطئ وتصيب ولها نقاط ضعف وقوة.
في هذا السياق أوضح الأديب الجزائري محي الدين عميمور أن أسلوب السرد الأقرب إلى المسلسل قد لا يخدم المقاربة السينمائية للفيلم، مشيرا إلى أن طول بعض المشاهد أثر على تماسك الإيقاع العام للعمل.

اكتشاف جوانب خفية لأم كلثوم

قال الإعلامي احميدة العياشي لـ "سبوتنيك"، على هامش عرض فيلم "الست" في الجزائر، إنه اكتشف جوانب أخرى مخفية عن أم كلثوم. تلك الهشاشة المغلفة بالقوة التي كانت مصدر قوتها، وكيف ارتبط الذاتي بالوطني من خلال مواقفها للشعب المصري والعربي و الدفاع عن فلسطين وكيف حولت الهزيمة إلى أمل، هي لم تكن فنانة سياسة لكن بغنائها مارست السياسة بشكل استثنائي. اكتشفت اليوم أنها كانت تملك جريدة ولها كتابات وهذا لم يكن ظاهرا كثيرا في سيرتها سابقا.
إنتاج أفلام سينمائية حول الرموز العربية

قالت المنتجة سميرة حاج جيلاني لـ "سبوتنيك": إن "المسلسل أحسن من الفيلم نظريا. انتظرنا شيئا خارقا خاصة كونه عملا سينمائيا، ورأينا اليوم التقديس المبالغ فيه، وأضف إلى ذلك الانقطاع في تسلسل الفيلم، وتقنيا لم يعجبني أيضا".
وأضافت، بصفة عامة سعيدة بعرض الفيلم في الجزائر وعرضه في نفس الوقت في مصر وأتمنى أن نتابع دائما الأعمال في نفس وقت صدورها في الدول المنتجة.
