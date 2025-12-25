https://sarabic.ae/20251225/قرب-كنيسة-مار-جوارجيوس-المدمرة-بلدة-يارون-اللبنانية-تحيي-عيد-الميلاد-بين-الركام-1108562565.html

قرب كنيسة مار جاورجيوس المدمرة... بلدة يارون اللبنانية تحيي عيد الميلاد بين الركام.. صور

قرب كنيسة مار جاورجيوس المدمرة... بلدة يارون اللبنانية تحيي عيد الميلاد بين الركام.. صور

سبوتنيك عربي

أحيت بلدة يارون الحدودية في جنوب لبنان، قداس عيد الميلاد المجيد، في مشهدٍ يجمع بين الإيمان ووجع الدمار، حيث أُقيم القداس في غرفة ملاصقة لكنيسة مار جاورجيوس،... 25.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-25T11:59+0000

2025-12-25T11:59+0000

2025-12-25T12:10+0000

حصري

لبنان

أخبار لبنان

العالم العربي

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/19/1108561129_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_dffc052a2923caeb160940f193abbc50.jpg

الكنيسة ذاتها كانت قد تحوّلت إلى رمزٍ للبلدة، وسبق أن تم تقديم أحد أحجارها إلى البابا لاوون الرابع عشر، لمباركته خلال زيارته الأخيرة لبنان. وشارك في القداس عدد من عائلات البلدة مع أطفالهم، وسط حضورٍ متواضع فرضته نسبة الدمار الكبيرة، التي طالت يارون ومنازلها وبنيتها التحتية.وبعد انتهاء القداس، جرى توزيع حلوى عيد الميلاد على المشاركين، في محاولة لإدخال الفرح إلى قلوب الأطفال رغم قسوة المشهد.من جهتها، قالت لبنى باسيل، إن مشاهد الدمار تركت أثرًا قاسيًا في نفسها، موضحة أنها في الفترة الأولى لم تكن تحب المجيء إلى البلدة بسبب ما حل بها، وخصوصًا خلال المشاركة في القداس. وأعربت باسيل عن أملها بالعودة إلى المنازل، التي دُمرت وإعادة إعمارها، معتبرة أن التهجير من البلدة أمر صعب جدًا، كما عبّرت عن خوفها من تجدد الحرب، مؤكدة أنه رغم كل ما حصل كانوا يأتون إلى البلدة.وأكد الأب نداف أن "أهالي يارون يثبتون تمسكهم بأرضهم، وأن إيمانهم، رغم كل ما مروا به، لا يتزعزع. هكذا، بين الركام والشموع، حاولت يارون أن تستقبل عيد الميلاد، متمسكة بالأمل، ومجددة إيمانها بالحياة والبقاء".

https://sarabic.ae/20241224/بث-مباشر-قداس-عيد-الميلاد-من-كنيسة-المهد-في-بيت-لحم-1096145996.html

https://sarabic.ae/20250419/بوتين-يحضر-قداس-عيد-الفصح-في-كاتدرائية-المسيح-المخلص-بموسكو-1099711589.html

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

عبد القادر الباي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106513757_0:0:854:854_100x100_80_0_0_a7c9e8dd4afc87e1998826be15cb00f5.jpg

عبد القادر الباي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106513757_0:0:854:854_100x100_80_0_0_a7c9e8dd4afc87e1998826be15cb00f5.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

عبد القادر الباي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106513757_0:0:854:854_100x100_80_0_0_a7c9e8dd4afc87e1998826be15cb00f5.jpg

حصري, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم