https://sarabic.ae/20251225/قرب-كنيسة-مار-جوارجيوس-المدمرة-بلدة-يارون-اللبنانية-تحيي-عيد-الميلاد-بين-الركام-1108562565.html
قرب كنيسة مار جاورجيوس المدمرة... بلدة يارون اللبنانية تحيي عيد الميلاد بين الركام.. صور
قرب كنيسة مار جاورجيوس المدمرة... بلدة يارون اللبنانية تحيي عيد الميلاد بين الركام.. صور
سبوتنيك عربي
أحيت بلدة يارون الحدودية في جنوب لبنان، قداس عيد الميلاد المجيد، في مشهدٍ يجمع بين الإيمان ووجع الدمار، حيث أُقيم القداس في غرفة ملاصقة لكنيسة مار جاورجيوس،... 25.12.2025
لبنان
أخبار لبنان
العالم العربي
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
الكنيسة ذاتها كانت قد تحوّلت إلى رمزٍ للبلدة، وسبق أن تم تقديم أحد أحجارها إلى البابا لاوون الرابع عشر، لمباركته خلال زيارته الأخيرة لبنان. وشارك في القداس عدد من عائلات البلدة مع أطفالهم، وسط حضورٍ متواضع فرضته نسبة الدمار الكبيرة، التي طالت يارون ومنازلها وبنيتها التحتية.وبعد انتهاء القداس، جرى توزيع حلوى عيد الميلاد على المشاركين، في محاولة لإدخال الفرح إلى قلوب الأطفال رغم قسوة المشهد.من جهتها، قالت لبنى باسيل، إن مشاهد الدمار تركت أثرًا قاسيًا في نفسها، موضحة أنها في الفترة الأولى لم تكن تحب المجيء إلى البلدة بسبب ما حل بها، وخصوصًا خلال المشاركة في القداس. وأعربت باسيل عن أملها بالعودة إلى المنازل، التي دُمرت وإعادة إعمارها، معتبرة أن التهجير من البلدة أمر صعب جدًا، كما عبّرت عن خوفها من تجدد الحرب، مؤكدة أنه رغم كل ما حصل كانوا يأتون إلى البلدة.وأكد الأب نداف أن "أهالي يارون يثبتون تمسكهم بأرضهم، وأن إيمانهم، رغم كل ما مروا به، لا يتزعزع. هكذا، بين الركام والشموع، حاولت يارون أن تستقبل عيد الميلاد، متمسكة بالأمل، ومجددة إيمانها بالحياة والبقاء".
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
قرب كنيسة مار جاورجيوس المدمرة... بلدة يارون اللبنانية تحيي عيد الميلاد بين الركام.. صور

11:59 GMT 25.12.2025 (تم التحديث: 12:10 GMT 25.12.2025)
حصري
أحيت بلدة يارون الحدودية في جنوب لبنان، قداس عيد الميلاد المجيد، في مشهدٍ يجمع بين الإيمان ووجع الدمار، حيث أُقيم القداس في غرفة ملاصقة لكنيسة مار جاورجيوس، التي دمرها القصف الإسرائيلي.
الكنيسة ذاتها كانت قد تحوّلت إلى رمزٍ للبلدة، وسبق أن تم تقديم أحد أحجارها إلى البابا لاوون الرابع عشر، لمباركته خلال زيارته الأخيرة لبنان.
قداس عيد الميلاد من كنيسة المهد في بيت لحم... فيديو
24 ديسمبر 2024, 20:41 GMT
وشارك في القداس عدد من عائلات البلدة مع أطفالهم، وسط حضورٍ متواضع فرضته نسبة الدمار الكبيرة، التي طالت يارون ومنازلها وبنيتها التحتية.
وبعد انتهاء القداس، جرى توزيع حلوى عيد الميلاد على المشاركين، في محاولة لإدخال الفرح إلى قلوب الأطفال رغم قسوة المشهد.

نجمة عجاقة، من أهالي البلدة، عبّرت عن مشاعر متناقضة بين الفرح والحزن، قائلة: "اليوم نشعر بالسعادة في عيد الميلاد، ونشعر بالارتياح لأننا على الأقل عدنا إلى البلدة. البعض وجد منزله، والبعض الآخر مثلي لم يجده". وتمنت عجاقة العودة الكاملة وإعادة الإعمار، وأن تعود يارون إلى أيام الخير والسعادة.

من جهتها، قالت لبنى باسيل، إن مشاهد الدمار تركت أثرًا قاسيًا في نفسها، موضحة أنها في الفترة الأولى لم تكن تحب المجيء إلى البلدة بسبب ما حل بها، وخصوصًا خلال المشاركة في القداس.
بوتين يحضر قداس عيد الفصح في كاتدرائية المسيح المخلص بموسكو
19 أبريل, 23:35 GMT

وأضافت: "الكنيسة دُمرت في حرب 2006، والآن دمرت مجددًا. هذه المشاهد توجع القلب، فالبلدة مليئة بالذكريات وتعتبر قطعة من القلب. نصلي، لكننا لا نشعر كثيرًا بالارتياح".

وأعربت باسيل عن أملها بالعودة إلى المنازل، التي دُمرت وإعادة إعمارها، معتبرة أن التهجير من البلدة أمر صعب جدًا، كما عبّرت عن خوفها من تجدد الحرب، مؤكدة أنه رغم كل ما حصل كانوا يأتون إلى البلدة.

وترأس قداس العيد كاهن رعية البلدة الأب شارل نداف، الذي ألقى عظة المناسبة، قال فيها: "في يوم عيد الميلاد، نحن كمؤمنين بيسوع نؤمن أن هذه البلدة ستولد من جديد، وستنفض عنها الدمار، وسترتفع المساجد والكنائس والمنازل فيها. نؤمن أن يسوع سيمدنا بالنعمة والقوة لنبقى ثابتين وصامدين في هذه الأرض، أرض أجدادنا وآبائنا".

وأكد الأب نداف أن "أهالي يارون يثبتون تمسكهم بأرضهم، وأن إيمانهم، رغم كل ما مروا به، لا يتزعزع. هكذا، بين الركام والشموع، حاولت يارون أن تستقبل عيد الميلاد، متمسكة بالأمل، ومجددة إيمانها بالحياة والبقاء".
