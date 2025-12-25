https://sarabic.ae/20251225/كيم-جونغ-أون-يوجه-بزيادة-إنتاج-الصواريخ-والذخائر-لعام-2026-1108584888.html
كيم جونغ أون يوجه بزيادة إنتاج الذخائر لعام 2026
25.12.2025, سبوتنيك عربي
وأشار التقرير إلى أن كيم جونغ أون زار أبرز المؤسسات العسكرية والصناعية، حيث اطلع على وضع إنتاج الصواريخ والذخائر في الربع الرابع من عام 2025.وجاء في النشر: "أكد الرفيق كيم جونغ أون على ضرورة رفع خطة الإنتاج لعام 2026… وفقاً للطلب المستقبلي المتوقع لاستخدامه من قبل القوات الصاروخية والمدفعية التابعة للدولة".وأمس الأربعاء، أجرت بيونغ يانغ، اختبارات على نوع جديد من الصواريخ المضادة للطائرات بعيدة المدى في بحر اليابان، بحضور زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء المركزية الكورية.وجاء في بيان الوكالة: "راقب الأمين العام لحزب العمال الكوري ورئيس شؤون الدولة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية كيم جونغ أون، عملية الإطلاق الاختباري لصواريخ مضادة للطائرات من نوع جديد".
22:39 GMT 25.12.2025 (تم التحديث: 22:40 GMT 25.12.2025)
أعلن زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية، كيم جونغ أون، الخميس، عن ضرورة رفع خطة إنتاج الصواريخ والذخائر لعام 2026 نظراً للطلب المستقبلي المتوقع، حسبما نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية.
وأشار التقرير إلى أن كيم جونغ أون زار أبرز المؤسسات العسكرية والصناعية، حيث اطلع على وضع إنتاج الصواريخ والذخائر في الربع الرابع من عام 2025.
وجاء في النشر: "أكد الرفيق كيم جونغ أون على ضرورة رفع خطة الإنتاج لعام 2026… وفقاً للطلب المستقبلي المتوقع لاستخدامه من قبل القوات الصاروخية والمدفعية التابعة للدولة".
وأكد كيم جونغ أون أن المؤسسات العسكرية والصناعية الرائدة نجحت في تنفيذ خطة الإنتاج لعام 2025. كما وقع على مشاريع خطط لتحديث مؤسسات الصناعات الدفاعية، والتي ستُعرض على المؤتمر التاسع لحزب العمال الكوري.
وأمس الأربعاء، أجرت بيونغ يانغ، اختبارات على نوع جديد من الصواريخ المضادة للطائرات بعيدة المدى
في بحر اليابان، بحضور زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء المركزية الكورية.
وجاء في بيان الوكالة: "راقب الأمين العام لحزب العمال الكوري ورئيس شؤون الدولة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية كيم جونغ أون، عملية الإطلاق الاختباري لصواريخ مضادة للطائرات من نوع جديد".