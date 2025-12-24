https://sarabic.ae/20251224/زعيم-كوريا-الديمقراطية-يشرف-على-تجربة-إطلاق-صاروخ-بعيد-المدى-1108537552.html
وجاء في بيان الوكالة: "راقب الأمين العام لحزب العمال الكوري ورئيس شؤون الدولة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية كيم جونغ أون عملية الإطلاق الاختباري لصواريخ مضادة للطائرات من نوع جديد".وأشارت الوكالة إلى أن هذا الإطلاق هو أول اختبار يهدف إلى تقييم الخصائص التكتيكية والتقنية لنظام صواريخ دفاع جوي جديد بعيد المدى تعمل كوريا الديمقراطية على تطويره، مؤكدة أن الصواريخ التي تم إطلاقها أصابت الأهداف المحاكية بدقة على ارتفاع 200 كيلومتر.وفي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، أن مسألة إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، التي قالت كوريا الجنوبية إنها ستُناقشها في قمة مع الصين، "حلم غير واقعي".
