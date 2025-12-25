مدير وكالة الطاقة الذرية: لا علامات على استعداد الدول لإجراء تجارب نووية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
13:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
On air
17:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
17:31 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: الاتجاهات السياسية والأمنية والعسكرية هي الحاضرة في زيارة الشيباني لموسكو
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ اتفاق دمشق و قسد يصطدم بتعقيدات سياسية و عسكرية مع قرب انتهاء المهلة
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ اتفاق دمشق و قسد يصطدم بتعقيدات سياسية و عسكرية مع قرب انتهاء المهلة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
11:28 GMT
17 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
11:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
مدير وكالة الطاقة الذرية: لا علامات على استعداد الدول لإجراء تجارب نووية
مدير وكالة الطاقة الذرية: لا علامات على استعداد الدول لإجراء تجارب نووية
مدير وكالة الطاقة الذرية: لا علامات على استعداد الدول لإجراء تجارب نووية
سبوتنيك عربي
قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، الخميس، إن الوكالة لا ترى أي مؤشرات على استعداد القوى النووية لاستئناف التجارب النووية. 25.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-25T03:27+0000
2025-12-25T03:34+0000
العالم
وكالة الطاقة الذرية
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/02/1101217939_0:17:1014:587_1920x0_80_0_0_81f6eca07aee539f39c3cb8fcddf3eae.jpg
وقال غروسي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" : "ما أراه هو أن قادة الدول الكبرى يتبادلون بين الحين والآخر تصريحات؛ بعضها رد فعل على أقوال الآخرين، وبعضها أكثر عفوية. ونحن عادة ننظر إلى الحقائق، ومن حيث التجارب النووية، لا نرى حاليًا أي شيء من هذا القبيل".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في 30 أكتوبر أنه أصدر توجيهًا لإجراء تجارب نووية "على قدم المساواة" مع الدول الأخرى التي يُفترض أن لديها برامج مشابهة، مضيفًا أن العملية ستبدأ فورًا.من جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن روسيا سترد إذا قامت أي من الدول النووية بإجراء تجارب نووية.وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 5 نوفمبر اجتماعًا لمجلس الأمن الروسي، وأشار وزير الدفاع أندريه بيلوسوف أثناء الاجتماع إلى ضرورة البدء في التحضير لاستئناف التجارب النووية في موقع "نوفايا زيمليا".وطلب بوتين جمع المعلومات وإجراء التحليل على مستوى مجلس الأمن وتقديم مقترحات بشأن إمكانية بدء التحضيرات لتجارب الأسلحة النووية.
https://sarabic.ae/20251103/الصين-ترد-على-مزاعم-ترامب-بإجراء-تجارب-نووية-1106675926.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/02/1101217939_40:0:989:712_1920x0_80_0_0_a48d4b63a99c5728ec1faa92ba8be5c2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, وكالة الطاقة الذرية, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم
العالم, وكالة الطاقة الذرية, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم

مدير وكالة الطاقة الذرية: لا علامات على استعداد الدول لإجراء تجارب نووية

03:27 GMT 25.12.2025 (تم التحديث: 03:34 GMT 25.12.2025)
© AP Photo / Heinz-Peter Baderمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2025
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
تابعنا عبر
قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، الخميس، إن الوكالة لا ترى أي مؤشرات على استعداد القوى النووية لاستئناف التجارب النووية.
وقال غروسي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" : "ما أراه هو أن قادة الدول الكبرى يتبادلون بين الحين والآخر تصريحات؛ بعضها رد فعل على أقوال الآخرين، وبعضها أكثر عفوية. ونحن عادة ننظر إلى الحقائق، ومن حيث التجارب النووية، لا نرى حاليًا أي شيء من هذا القبيل".
علامة الإشعاع النووي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2025
الصين ترد على مزاعم ترامب بإجراء تجارب نووية
3 نوفمبر, 08:18 GMT
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في 30 أكتوبر أنه أصدر توجيهًا لإجراء تجارب نووية "على قدم المساواة" مع الدول الأخرى التي يُفترض أن لديها برامج مشابهة، مضيفًا أن العملية ستبدأ فورًا.
من جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن روسيا سترد إذا قامت أي من الدول النووية بإجراء تجارب نووية.
وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 5 نوفمبر اجتماعًا لمجلس الأمن الروسي، وأشار وزير الدفاع أندريه بيلوسوف أثناء الاجتماع إلى ضرورة البدء في التحضير لاستئناف التجارب النووية في موقع "نوفايا زيمليا".
وطلب بوتين جمع المعلومات وإجراء التحليل على مستوى مجلس الأمن وتقديم مقترحات بشأن إمكانية بدء التحضيرات لتجارب الأسلحة النووية.
