مدير وكالة الطاقة الذرية: لا علامات على استعداد الدول لإجراء تجارب نووية
قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، الخميس، إن الوكالة لا ترى أي مؤشرات على استعداد القوى النووية لاستئناف التجارب النووية.
2025-12-25T03:27+0000
2025-12-25T03:27+0000
2025-12-25T03:34+0000
وقال غروسي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" : "ما أراه هو أن قادة الدول الكبرى يتبادلون بين الحين والآخر تصريحات؛ بعضها رد فعل على أقوال الآخرين، وبعضها أكثر عفوية. ونحن عادة ننظر إلى الحقائق، ومن حيث التجارب النووية، لا نرى حاليًا أي شيء من هذا القبيل".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في 30 أكتوبر أنه أصدر توجيهًا لإجراء تجارب نووية "على قدم المساواة" مع الدول الأخرى التي يُفترض أن لديها برامج مشابهة، مضيفًا أن العملية ستبدأ فورًا.من جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن روسيا سترد إذا قامت أي من الدول النووية بإجراء تجارب نووية.وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 5 نوفمبر اجتماعًا لمجلس الأمن الروسي، وأشار وزير الدفاع أندريه بيلوسوف أثناء الاجتماع إلى ضرورة البدء في التحضير لاستئناف التجارب النووية في موقع "نوفايا زيمليا".وطلب بوتين جمع المعلومات وإجراء التحليل على مستوى مجلس الأمن وتقديم مقترحات بشأن إمكانية بدء التحضيرات لتجارب الأسلحة النووية.
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, وكالة الطاقة الذرية, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم
03:27 GMT 25.12.2025 (تم التحديث: 03:34 GMT 25.12.2025)
قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، الخميس، إن الوكالة لا ترى أي مؤشرات على استعداد القوى النووية لاستئناف التجارب النووية.
وقال غروسي في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك
" : "ما أراه هو أن قادة الدول الكبرى يتبادلون بين الحين والآخر تصريحات؛ بعضها رد فعل على أقوال الآخرين، وبعضها أكثر عفوية. ونحن عادة ننظر إلى الحقائق، ومن حيث التجارب النووية، لا نرى حاليًا أي شيء من هذا القبيل".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في 30 أكتوبر أنه أصدر توجيهًا لإجراء تجارب نووية
"على قدم المساواة" مع الدول الأخرى التي يُفترض أن لديها برامج مشابهة، مضيفًا أن العملية ستبدأ فورًا.
من جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن روسيا سترد إذا قامت أي من الدول النووية بإجراء تجارب نووية.
وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 5 نوفمبر اجتماعًا لمجلس الأمن الروسي، وأشار وزير الدفاع أندريه بيلوسوف أثناء الاجتماع إلى ضرورة البدء في التحضير لاستئناف التجارب النووية في موقع "نوفايا زيمليا".
وطلب بوتين جمع المعلومات وإجراء التحليل على مستوى مجلس الأمن وتقديم مقترحات بشأن إمكانية بدء التحضيرات لتجارب الأسلحة النووية.