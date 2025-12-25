https://sarabic.ae/20251225/مستقبل-العلاقات-الفرنسية--الجزائرية-بعد-المصادقة-على-قانون-تجريم-الاستعمار--1108578964.html

مستقبل العلاقات الفرنسية -الجزائرية بعد المصادقة على قانون تجريم الاستعمار

صادق البرلمان الجزائري بالإجماع، على قانون جرائم الاستعمار، الذي يصف الاستعمار الفرنسي بأنه "جريمة دولة" لا تسقط بالتقادم ويطالبها باعتذار رسمي للجزائر. 25.12.2025, سبوتنيك عربي

كما يحمل الدولة الفرنسية "المسؤولية القانونية عن ماضيها الاستعماري في الجزائر والمآسي التي تسبب فيها"، ومنها "الإعدام خارج نطاق القانون والتعذيب والاغتصاب والتجارب النووية والنهب المنهجي للثروات"، معتبرا أنها غير قابلة للتقادم.في المقابل، انتقدت وزارة الخارجية الفرنسية، القانون، ووصفت هذا التطور بأنه "عدائي بوضوح"، وقالت في بيان إن القانون يستهدف الرغبة في استئناف الحوار الفرنسي - الجزائري، وكذلك تهدئة النقاشات حول القضايا التاريخية"، مؤكدة أنها ستواصل "العمل على استئناف الحوار المثمر مع الجزائر، وخاصة في مجالات الأمن والهجرة".وأوضح أن "القانون تم رفعه أول مرة في عام 2001 وفي كل مرة يبقى حبيس الأدراج بإرادة سياسية، نظرا لاعتبارات دبلوماسية والاتفاقات بين الجزائر وفرنسا".وذكر أن القانون "يحتوي على عدة مواد حيث تجرم جميع الأفعال التي قامت بها فرنسا في الجزائر، من ضمنها التفجيرات النووية وجميع المجازر التي خالفت القانون ولا تسقط بالتقادم".وذكر أن التصويت على القرار بالإجماع يعكس وجود رغبة وطنية وشعبية وتوافق على ما جاء في القانون.وأشار إلى أن العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين الجزائر وفرنسا لن تتأثر بقانون تجريم الاستعمار، حيث يضع النقاط على الحروف لبناء ثقة مع فرنسا في كافة المجالات، لذلك على الدولة الفرنسية الاعتراف بما اقترفته بحق الجزائر.

