موسكو تستضيف اجتماعا لمجلس الأعمال الروسي-السوري لأول مرة منذ رحيل الأسد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
13:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
On air
17:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
17:31 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: الاتجاهات السياسية والأمنية والعسكرية هي الحاضرة في زيارة الشيباني لموسكو
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ اتفاق دمشق و قسد يصطدم بتعقيدات سياسية و عسكرية مع قرب انتهاء المهلة
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ اتفاق دمشق و قسد يصطدم بتعقيدات سياسية و عسكرية مع قرب انتهاء المهلة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:28 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
11:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
13:03 GMT
17 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
ملفات ساخنة
مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية بعد المصادقة على قانون تجريم الاستعمار
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251225/موسكو-تستضيف-اجتماعا-لمجلس-الأعمال-الروسي-السوري-لأول-مرة-منذ-رحيل-الأسد-1108566571.html
موسكو تستضيف اجتماعا لمجلس الأعمال الروسي-السوري لأول مرة منذ رحيل الأسد
موسكو تستضيف اجتماعا لمجلس الأعمال الروسي-السوري لأول مرة منذ رحيل الأسد
سبوتنيك عربي
استضافت العاصمة الروسية موسكو، اليوم الخميس، اجتماعا لمجلس الأعمال الروسي-السوري، لتفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وذلك لأول مرة منذ رحيل حكومة... 25.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-25T13:49+0000
2025-12-25T13:49+0000
حصري
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/19/1108565330_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7636b1dea9ebd4b3dc54c913e1c89bbf.jpg
وقال الدكتور لؤي يوسف، رئيس مجلس الأعمال الروسي السوري: "خطة عمل مجلس الأعمال الروسي السوري للعام المقبل تتمثل في تفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري بين رجال الأعمال الروس والسوريين وتشجيع أنشطة الشركات الروسية في الأسواق السورية في مختلف القطاعات وخاصة قطاع الطاقة والبناء".وفيما يتعلق بالمجالات الخيرية، قال يوسف: "أما في المجال الخيري الذي دائما نحن نقوم به في سوريا، يتابع مجلس الأعمال هذا الموضوع بعناية وسيتم في العام المقبل تنظيم فعاليات خيرية جديدة في مختلف المدن والمحافظات السورية، وكذلك في المجال التعليمي حيث سيتم تنظيم اللجنة الحكومية الروسية للجيل الجديد الموجهة لفئة الشعب من المختصين من الجمهورية العربية السورية. سوريا في مرحلة إعادة الإعمار لذلك نهتم بقطاع البناء، خاصة البنية التحتية".وتابع: "وفي مجال الطاقة و التجارة خاصة في التصدير من روسيا ومواد مهمة كالقمح. في قطاع السياحة نحن نعتبر القطاع السياحي السوري هام جدا، ونهتم بإعادة إعمار بعض الفنادق والمنتجعات السياحية على البحر الأبيض المتوسط، وإعادة تأهيل الكثير من المحطات الكهربائية التي تعمل بالتكنولوجيا الروسية، ونحن في مجلس الأعمال الروسي السوري ندعم القطاع الخاص ليأتي لوحده إلى سوريا، عندما يكون هناك استقرار سياسي وأمني".وطالب رجل الأعمال السوري الدكتور إسماعيل طراب بإرسال الأدوية إلى سوريا ودعم القطاع الصحي بسرعة، وذلك في حديث لـ"سبوتنيك"، على هامش اجتماع مجلس الأعمال الروسي السوري الذي استضافته العاصمة الروسية موسكو.وبدوره، تحدث تيمور بيتشاتكين، السكرتير الثاني في وزارة الخارجية الروسية لشؤون الشرق الأوسط، عن النقاط التي تم بحثها خلال زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لموسكو ولقائه وزير الخارجية سيرغي لافروف.وأوضحت أولغا تروفيموفا، ممثلة وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، المشاريع التي تخطط الوزارة لإطلاقها في سوريا، وكما أجابت عن سؤال طرحه نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة روسيا فلاديمير بادالكو، حول استئناف الرحلات الجوية بين موسكو ودمشق حيث أكدت أن النقاشات في هذا الموضوع تجري بشكل مكثف وسيتم التوصل لنتائج قريبا.وأكدت وزارة الخارجية الروسية، يوم أمس الأربعاء، خلال المحادثات بين وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ووزير الخارحية السوري أسعد الشيباني، دعم روسيا لسيادة سوريا.وأضاف البيان: "خلال المحادثات (بين لافروف والشيباني)، نوقشت بالتفصيل قضايا تتعلق بتطوير العلاقات الثنائية، بما في ذلك تعميق الحوار السياسي وإقامة تعاون متبادل المنفعة في مختلف المجالات. وفي هذا السياق، أشيد بالعمل الفعال للجنة الروسية السورية الدائمة المعنية بالتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني".وتابع البيان: "تم التأكيد على ضرورة توحيد الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تعزيز الاستقرار المستدام للوضع في الجمهورية العربية السورية والتعافي الاقتصادي بعد النزاع".الخارجية الروسية: موسكو تؤكد مجددا دعمها لسيادة سوريالافروف خلال اجتماع مع الشيباني يؤكد حرص روسيا على وحدة الأراضي السورية واستقلالها
https://sarabic.ae/20251224/الخارجية-الروسية-موسكو-تؤكد-مجددا-دعمها-لسيادة-سوريا-1108520992.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
نغم كباس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
نغم كباس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/19/1108565330_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_f9b15c3a5119db28c8b87e0ae54cdc22.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
حصري, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

موسكو تستضيف اجتماعا لمجلس الأعمال الروسي-السوري لأول مرة منذ رحيل الأسد

13:49 GMT 25.12.2025
© Nagham Kabbasموسكو تستضيف اجتماعا لمجلس الأعمال الروسي-السوري لأول مرة منذ رحيل الأسد
موسكو تستضيف اجتماعا لمجلس الأعمال الروسي-السوري لأول مرة منذ رحيل الأسد - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2025
© Nagham Kabbas
تابعنا عبر
نغم كباس - سبوتنيك عربي
نغم كباس
معدة ومقدمة برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
حصري
استضافت العاصمة الروسية موسكو، اليوم الخميس، اجتماعا لمجلس الأعمال الروسي-السوري، لتفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وذلك لأول مرة منذ رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وقال الدكتور لؤي يوسف، رئيس مجلس الأعمال الروسي السوري: "خطة عمل مجلس الأعمال الروسي السوري للعام المقبل تتمثل في تفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري بين رجال الأعمال الروس والسوريين وتشجيع أنشطة الشركات الروسية في الأسواق السورية في مختلف القطاعات وخاصة قطاع الطاقة والبناء".
وفيما يتعلق بالمجالات الخيرية، قال يوسف: "أما في المجال الخيري الذي دائما نحن نقوم به في سوريا، يتابع مجلس الأعمال هذا الموضوع بعناية وسيتم في العام المقبل تنظيم فعاليات خيرية جديدة في مختلف المدن والمحافظات السورية، وكذلك في المجال التعليمي حيث سيتم تنظيم اللجنة الحكومية الروسية للجيل الجديد الموجهة لفئة الشعب من المختصين من الجمهورية العربية السورية. سوريا في مرحلة إعادة الإعمار لذلك نهتم بقطاع البناء، خاصة البنية التحتية".
© Nagham Kabbasموسكو تستضيف اجتماعا لمجلس الأعمال الروسي-السوري لأول مرة منذ رحيل الأسد
موسكو تستضيف اجتماعا لمجلس الأعمال الروسي-السوري لأول مرة منذ رحيل الأسد - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2025
موسكو تستضيف اجتماعا لمجلس الأعمال الروسي-السوري لأول مرة منذ رحيل الأسد
© Nagham Kabbas
وتابع: "وفي مجال الطاقة و التجارة خاصة في التصدير من روسيا ومواد مهمة كالقمح. في قطاع السياحة نحن نعتبر القطاع السياحي السوري هام جدا، ونهتم بإعادة إعمار بعض الفنادق والمنتجعات السياحية على البحر الأبيض المتوسط، وإعادة تأهيل الكثير من المحطات الكهربائية التي تعمل بالتكنولوجيا الروسية، ونحن في مجلس الأعمال الروسي السوري ندعم القطاع الخاص ليأتي لوحده إلى سوريا، عندما يكون هناك استقرار سياسي وأمني".
وطالب رجل الأعمال السوري الدكتور إسماعيل طراب بإرسال الأدوية إلى سوريا ودعم القطاع الصحي بسرعة، وذلك في حديث لـ"سبوتنيك"، على هامش اجتماع مجلس الأعمال الروسي السوري الذي استضافته العاصمة الروسية موسكو.
© Nagham Kabbasموسكو تستضيف اجتماعا لمجلس الأعمال الروسي-السوري لأول مرة منذ رحيل الأسد
موسكو تستضيف اجتماعا لمجلس الأعمال الروسي-السوري لأول مرة منذ رحيل الأسد - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2025
موسكو تستضيف اجتماعا لمجلس الأعمال الروسي-السوري لأول مرة منذ رحيل الأسد
© Nagham Kabbas

وقال رجل الأعمال السوري الدكتور إسماعيل طراب، في حديث له مع وكالة "سبوتنيك": "أطالب بإرسال الأدوية إلى سوريا ودعم القطاع الصحي بسرعة".

وبدوره، تحدث تيمور بيتشاتكين، السكرتير الثاني في وزارة الخارجية الروسية لشؤون الشرق الأوسط، عن النقاط التي تم بحثها خلال زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لموسكو ولقائه وزير الخارجية سيرغي لافروف.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2025
الخارجية الروسية: موسكو تؤكد مجددا دعمها لسيادة سوريا
أمس, 12:59 GMT
وأوضحت أولغا تروفيموفا، ممثلة وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، المشاريع التي تخطط الوزارة لإطلاقها في سوريا، وكما أجابت عن سؤال طرحه نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة روسيا فلاديمير بادالكو، حول استئناف الرحلات الجوية بين موسكو ودمشق حيث أكدت أن النقاشات في هذا الموضوع تجري بشكل مكثف وسيتم التوصل لنتائج قريبا.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية، يوم أمس الأربعاء، خلال المحادثات بين وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ووزير الخارحية السوري أسعد الشيباني، دعم روسيا لسيادة سوريا.
© Nagham Kabbasموسكو تستضيف اجتماعا لمجلس الأعمال الروسي-السوري لأول مرة منذ رحيل الأسد
موسكو تستضيف اجتماعا لمجلس الأعمال الروسي-السوري لأول مرة منذ رحيل الأسد - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2025
موسكو تستضيف اجتماعا لمجلس الأعمال الروسي-السوري لأول مرة منذ رحيل الأسد
© Nagham Kabbas

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "خلال تبادل وجهات النظر حول الوضع في سوريا ومحيطها، تم التأكيد مجددا على موقف روسيا الداعم لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها".

وأضاف البيان: "خلال المحادثات (بين لافروف والشيباني)، نوقشت بالتفصيل قضايا تتعلق بتطوير العلاقات الثنائية، بما في ذلك تعميق الحوار السياسي وإقامة تعاون متبادل المنفعة في مختلف المجالات. وفي هذا السياق، أشيد بالعمل الفعال للجنة الروسية السورية الدائمة المعنية بالتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني".
© Nagham Kabbasموسكو تستضيف اجتماعا لمجلس الأعمال الروسي-السوري لأول مرة منذ رحيل الأسد
موسكو تستضيف اجتماعا لمجلس الأعمال الروسي-السوري لأول مرة منذ رحيل الأسد - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2025
موسكو تستضيف اجتماعا لمجلس الأعمال الروسي-السوري لأول مرة منذ رحيل الأسد
© Nagham Kabbas
وتابع البيان: "تم التأكيد على ضرورة توحيد الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تعزيز الاستقرار المستدام للوضع في الجمهورية العربية السورية والتعافي الاقتصادي بعد النزاع".
الخارجية الروسية: موسكو تؤكد مجددا دعمها لسيادة سوريا
لافروف خلال اجتماع مع الشيباني يؤكد حرص روسيا على وحدة الأراضي السورية واستقلالها
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала