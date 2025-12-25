https://sarabic.ae/20251225/موسكو-تستضيف-اجتماعا-لمجلس-الأعمال-الروسي-السوري-لأول-مرة-منذ-رحيل-الأسد-1108566571.html

موسكو تستضيف اجتماعا لمجلس الأعمال الروسي-السوري لأول مرة منذ رحيل الأسد

سبوتنيك عربي

استضافت العاصمة الروسية موسكو، اليوم الخميس، اجتماعا لمجلس الأعمال الروسي-السوري، لتفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وذلك لأول مرة منذ رحيل حكومة... 25.12.2025, سبوتنيك عربي

وقال الدكتور لؤي يوسف، رئيس مجلس الأعمال الروسي السوري: "خطة عمل مجلس الأعمال الروسي السوري للعام المقبل تتمثل في تفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري بين رجال الأعمال الروس والسوريين وتشجيع أنشطة الشركات الروسية في الأسواق السورية في مختلف القطاعات وخاصة قطاع الطاقة والبناء".وفيما يتعلق بالمجالات الخيرية، قال يوسف: "أما في المجال الخيري الذي دائما نحن نقوم به في سوريا، يتابع مجلس الأعمال هذا الموضوع بعناية وسيتم في العام المقبل تنظيم فعاليات خيرية جديدة في مختلف المدن والمحافظات السورية، وكذلك في المجال التعليمي حيث سيتم تنظيم اللجنة الحكومية الروسية للجيل الجديد الموجهة لفئة الشعب من المختصين من الجمهورية العربية السورية. سوريا في مرحلة إعادة الإعمار لذلك نهتم بقطاع البناء، خاصة البنية التحتية".وتابع: "وفي مجال الطاقة و التجارة خاصة في التصدير من روسيا ومواد مهمة كالقمح. في قطاع السياحة نحن نعتبر القطاع السياحي السوري هام جدا، ونهتم بإعادة إعمار بعض الفنادق والمنتجعات السياحية على البحر الأبيض المتوسط، وإعادة تأهيل الكثير من المحطات الكهربائية التي تعمل بالتكنولوجيا الروسية، ونحن في مجلس الأعمال الروسي السوري ندعم القطاع الخاص ليأتي لوحده إلى سوريا، عندما يكون هناك استقرار سياسي وأمني".وطالب رجل الأعمال السوري الدكتور إسماعيل طراب بإرسال الأدوية إلى سوريا ودعم القطاع الصحي بسرعة، وذلك في حديث لـ"سبوتنيك"، على هامش اجتماع مجلس الأعمال الروسي السوري الذي استضافته العاصمة الروسية موسكو.وبدوره، تحدث تيمور بيتشاتكين، السكرتير الثاني في وزارة الخارجية الروسية لشؤون الشرق الأوسط، عن النقاط التي تم بحثها خلال زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لموسكو ولقائه وزير الخارجية سيرغي لافروف.وأوضحت أولغا تروفيموفا، ممثلة وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، المشاريع التي تخطط الوزارة لإطلاقها في سوريا، وكما أجابت عن سؤال طرحه نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة روسيا فلاديمير بادالكو، حول استئناف الرحلات الجوية بين موسكو ودمشق حيث أكدت أن النقاشات في هذا الموضوع تجري بشكل مكثف وسيتم التوصل لنتائج قريبا.وأكدت وزارة الخارجية الروسية، يوم أمس الأربعاء، خلال المحادثات بين وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ووزير الخارحية السوري أسعد الشيباني، دعم روسيا لسيادة سوريا.وأضاف البيان: "خلال المحادثات (بين لافروف والشيباني)، نوقشت بالتفصيل قضايا تتعلق بتطوير العلاقات الثنائية، بما في ذلك تعميق الحوار السياسي وإقامة تعاون متبادل المنفعة في مختلف المجالات. وفي هذا السياق، أشيد بالعمل الفعال للجنة الروسية السورية الدائمة المعنية بالتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني".وتابع البيان: "تم التأكيد على ضرورة توحيد الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تعزيز الاستقرار المستدام للوضع في الجمهورية العربية السورية والتعافي الاقتصادي بعد النزاع".الخارجية الروسية: موسكو تؤكد مجددا دعمها لسيادة سوريالافروف خلال اجتماع مع الشيباني يؤكد حرص روسيا على وحدة الأراضي السورية واستقلالها

