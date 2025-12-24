https://sarabic.ae/20251224/الخارجية-الروسية-موسكو-تؤكد-مجددا-دعمها-لسيادة-سوريا-1108520992.html
الخارجية الروسية: موسكو تؤكد مجددا دعمها لسيادة سوريا
أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، خلال المحادثات بين وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ووزير الخارحية السوري أسعد الشيباني، دعم روسيا لسيادة... 24.12.2025, سبوتنيك عربي
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "خلال تبادل وجهات النظر حول الوضع في سوريا ومحيطها، تم التأكيد مجددا على موقف روسيا الداعم لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها".وتابع البيان: "تم التأكيد على ضرورة توحيد الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تعزيز الاستقرار المستدام للوضع في الجمهورية العربية السورية والتعافي الاقتصادي بعد النزاع".وأضاف البيان: "تم الاتفاق على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات، بما فيها في الأمم المتحدة وغيرها من المحافل المتعددة الأطراف".ونوه لافروف إلى أن "الرئيس بوتين التقى مع وزير الخارجية السوري أمس والمحادثات كانت جيدة، حيث ناقشا القضايا الثنائية والوضع في المنطقة خلال اجتماع أمس في موسكو".وأضاف لافروف: "تم التوصل إلى اتفاقيات أساسية بشأن كيفية تطوير علاقاتنا التجارية والاقتصادية بما يحقق المنفعة المتبادلة، استنادًا إلى الأسس التي وضعت خلال العقود الماضية".وفد سوري يصل إلى روسيا على رأسه وزيرا الخارجية والدفاعوزير الخارجية السوري: العلاقات مع روسيا تدخل مرحلة جديدة
الأخبار
ar_EG
أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، خلال المحادثات بين وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ووزير الخارحية السوري أسعد الشيباني، دعم روسيا لسيادة سوريا.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "خلال تبادل وجهات النظر حول الوضع في سوريا ومحيطها، تم التأكيد مجددا على موقف روسيا الداعم لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها".
وأضاف البيان: "خلال المحادثات (بين لافروف والشيباني)، نوقشت بالتفصيل قضايا تتعلق بتطوير العلاقات الثنائية، بما في ذلك تعميق الحوار السياسي وإقامة تعاون متبادل المنفعة في مختلف المجالات. وفي هذا السياق، أشيد بالعمل الفعال للجنة الروسية السورية الدائمة المعنية بالتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني".
وتابع البيان: "تم التأكيد على ضرورة توحيد الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تعزيز الاستقرار المستدام للوضع في الجمهورية العربية السورية والتعافي الاقتصادي بعد النزاع".
وأضاف البيان: "تم الاتفاق على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات
، بما فيها في الأمم المتحدة وغيرها من المحافل المتعددة الأطراف".
وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال لقاء وزير الخارجية االسوري أسعد الشيباني، أن "روسيا ملتزمة بسيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقلالها".
ونوه لافروف إلى أن "الرئيس بوتين التقى مع وزير الخارجية السوري أمس والمحادثات كانت جيدة، حيث ناقشا القضايا الثنائية والوضع في المنطقة خلال اجتماع أمس في موسكو".
وأضاف لافروف: "تم التوصل إلى اتفاقيات أساسية بشأن كيفية تطوير علاقاتنا التجارية والاقتصادية بما يحقق المنفعة المتبادلة، استنادًا إلى الأسس التي وضعت خلال العقود الماضية".