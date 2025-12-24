الخارجية الروسية: موسكو تؤكد مجددا دعمها لسيادة سوريا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
10:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
11:30 GMT
29 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:31 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
12:43 GMT
17 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:03 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
17:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
مسؤول مصري: الحكومة وفت بالتزاماتها لصندوق النقد
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خارطة التحالفات في ليبيا.. بين تمديد الدور التركي وتوقيع اتفاق عسكري مع باكستان
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الصحة النفسية ليست رفاهية.. كيف تصلح ما أفسدته ٢٠٢٥؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
13:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
On air
17:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
17:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251224/الخارجية-الروسية-موسكو-تؤكد-مجددا-دعمها-لسيادة-سوريا-1108520992.html
الخارجية الروسية: موسكو تؤكد مجددا دعمها لسيادة سوريا
الخارجية الروسية: موسكو تؤكد مجددا دعمها لسيادة سوريا
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، خلال المحادثات بين وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ووزير الخارحية السوري أسعد الشيباني، دعم روسيا لسيادة... 24.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-24T12:59+0000
2025-12-24T12:59+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "خلال تبادل وجهات النظر حول الوضع في سوريا ومحيطها، تم التأكيد مجددا على موقف روسيا الداعم لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها".وتابع البيان: "تم التأكيد على ضرورة توحيد الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تعزيز الاستقرار المستدام للوضع في الجمهورية العربية السورية والتعافي الاقتصادي بعد النزاع".وأضاف البيان: "تم الاتفاق على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات، بما فيها في الأمم المتحدة وغيرها من المحافل المتعددة الأطراف".ونوه لافروف إلى أن "الرئيس بوتين التقى مع وزير الخارجية السوري أمس والمحادثات كانت جيدة، حيث ناقشا القضايا الثنائية والوضع في المنطقة خلال اجتماع أمس في موسكو".وأضاف لافروف: "تم التوصل إلى اتفاقيات أساسية بشأن كيفية تطوير علاقاتنا التجارية والاقتصادية بما يحقق المنفعة المتبادلة، استنادًا إلى الأسس التي وضعت خلال العقود الماضية".وفد سوري يصل إلى روسيا على رأسه وزيرا الخارجية والدفاعوزير الخارجية السوري: العلاقات مع روسيا تدخل مرحلة جديدة
https://sarabic.ae/20251224/وزير-الخارجية-الروسي-يجري-مع-نظيره-السوري-محادثات-في-موسكو-1108512773.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_da92d22e5e92b452e22639a1bdbc6e9a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, روسيا
أخبار سوريا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, روسيا

الخارجية الروسية: موسكو تؤكد مجددا دعمها لسيادة سوريا

12:59 GMT 24.12.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2025
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، خلال المحادثات بين وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ووزير الخارحية السوري أسعد الشيباني، دعم روسيا لسيادة سوريا.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "خلال تبادل وجهات النظر حول الوضع في سوريا ومحيطها، تم التأكيد مجددا على موقف روسيا الداعم لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها".

وأضاف البيان: "خلال المحادثات (بين لافروف والشيباني)، نوقشت بالتفصيل قضايا تتعلق بتطوير العلاقات الثنائية، بما في ذلك تعميق الحوار السياسي وإقامة تعاون متبادل المنفعة في مختلف المجالات. وفي هذا السياق، أشيد بالعمل الفعال للجنة الروسية السورية الدائمة المعنية بالتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني".

وتابع البيان: "تم التأكيد على ضرورة توحيد الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تعزيز الاستقرار المستدام للوضع في الجمهورية العربية السورية والتعافي الاقتصادي بعد النزاع".
لافروف والشيباني يجريان محادثات في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2025
لافروف خلال اجتماع مع الشيباني يؤكد حرص روسيا على وحدة الأراضي السورية واستقلالها
07:12 GMT
وأضاف البيان: "تم الاتفاق على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات، بما فيها في الأمم المتحدة وغيرها من المحافل المتعددة الأطراف".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال لقاء وزير الخارجية االسوري أسعد الشيباني، أن "روسيا ملتزمة بسيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقلالها".

ونوه لافروف إلى أن "الرئيس بوتين التقى مع وزير الخارجية السوري أمس والمحادثات كانت جيدة، حيث ناقشا القضايا الثنائية والوضع في المنطقة خلال اجتماع أمس في موسكو".
وأضاف لافروف: "تم التوصل إلى اتفاقيات أساسية بشأن كيفية تطوير علاقاتنا التجارية والاقتصادية بما يحقق المنفعة المتبادلة، استنادًا إلى الأسس التي وضعت خلال العقود الماضية".
وفد سوري يصل إلى روسيا على رأسه وزيرا الخارجية والدفاع
وزير الخارجية السوري: العلاقات مع روسيا تدخل مرحلة جديدة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала