وزير الخارجية السوري: العلاقات مع روسيا تدخل مرحلة جديدة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
10:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
11:30 GMT
29 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:31 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
12:43 GMT
17 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:03 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
17:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
مسؤول مصري: الحكومة وفت بالتزاماتها لصندوق النقد
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
خارطة التحالفات في ليبيا.. بين تمديد الدور التركي وتوقيع اتفاق عسكري مع باكستان
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الصحة النفسية ليست رفاهية.. كيف تصلح ما أفسدته ٢٠٢٥؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
10:03 GMT
28 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
12:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
13:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
On air
17:03 GMT
27 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
17:31 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251224/وزير-الخارجية-السوري-العلاقات-مع-روسيا-تدخل-مرحلة-جديدة-1108513403.html
وزير الخارجية السوري: العلاقات مع روسيا تدخل مرحلة جديدة
وزير الخارجية السوري: العلاقات مع روسيا تدخل مرحلة جديدة
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، اليوم الأربعاء، أن العلاقات بين سوريا وروسيا تدخل مرحلة جديدة، معتبرًا أن هذا العام يمثل بداية الخروج من حرب دامت 14... 24.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-24T07:59+0000
2025-12-24T07:59+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار سوريا اليوم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1f/1103233986_0:0:3321:1868_1920x0_80_0_0_66eb44b479a0baee2a9533ce5f0cd742.jpg
وقال الشيباني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو: "نريد نقل العلاقة السورية الروسية إلى مستوى استراتيجي يخدم مصالح البلدين"، مشيراً إلى أن دمشق تسعى إلى جذب الاستثمارات الخارجية وتأمل في مساعدة الجانب الروسي في هذا المجال.وأضاف أن الحكومة السورية تمكنت خلال عام واحد من القضاء على تجارة المخدرات التي كان يرعاها النظام السابق، في خطوة وصفها بأنها جزء من جهود إعادة الاستقرار والتنمية في البلاد.وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، يوم أمس الثلاثاء، عن وصول وفد وزاري سوري إلى العاصمة الروسية موسكو لإجراء مباحثات مع المسؤولين الروس.وأفادت إدارة الإعلام في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، بأن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، ووزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، وعدد من المسؤولين في الاستخبارات العامة وصلوا إلى موسكو لإجراء مباحثات مع مسؤولين روس.وفد سوري يصل إلى روسيا على رأسه وزيرا الخارجية والدفاع
https://sarabic.ae/20251224/وزير-الخارجية-الروسي-يجري-مع-نظيره-السوري-محادثات-في-موسكو-1108512773.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1f/1103233986_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_9264c3fd9e07467fb2d4e0d4f68520c8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

وزير الخارجية السوري: العلاقات مع روسيا تدخل مرحلة جديدة

07:59 GMT 24.12.2025
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اجتماعه مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اجتماعه مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2025
© Sputnik . Sergey Guneev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، اليوم الأربعاء، أن العلاقات بين سوريا وروسيا تدخل مرحلة جديدة، معتبرًا أن هذا العام يمثل بداية الخروج من حرب دامت 14 عاما.
وقال الشيباني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو: "نريد نقل العلاقة السورية الروسية إلى مستوى استراتيجي يخدم مصالح البلدين"، مشيراً إلى أن دمشق تسعى إلى جذب الاستثمارات الخارجية وتأمل في مساعدة الجانب الروسي في هذا المجال.
لافروف والشيباني يجريان محادثات في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2025
لافروف خلال اجتماع مع الشيباني يؤكد حرص روسيا على وحدة الأراضي السورية واستقلالها
07:12 GMT
وأضاف أن الحكومة السورية تمكنت خلال عام واحد من القضاء على تجارة المخدرات التي كان يرعاها النظام السابق، في خطوة وصفها بأنها جزء من جهود إعادة الاستقرار والتنمية في البلاد.
وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، يوم أمس الثلاثاء، عن وصول وفد وزاري سوري إلى العاصمة الروسية موسكو لإجراء مباحثات مع المسؤولين الروس.
وأفادت إدارة الإعلام في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، بأن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، ووزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، وعدد من المسؤولين في الاستخبارات العامة وصلوا إلى موسكو لإجراء مباحثات مع مسؤولين روس.
وفد سوري يصل إلى روسيا على رأسه وزيرا الخارجية والدفاع
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала