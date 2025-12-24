https://sarabic.ae/20251224/وزير-الخارجية-السوري-العلاقات-مع-روسيا-تدخل-مرحلة-جديدة-1108513403.html
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، اليوم الأربعاء، أن العلاقات بين سوريا وروسيا تدخل مرحلة جديدة، معتبرًا أن هذا العام يمثل بداية الخروج من حرب دامت 14... 24.12.2025, سبوتنيك عربي
وقال الشيباني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو: "نريد نقل العلاقة السورية الروسية إلى مستوى استراتيجي يخدم مصالح البلدين"، مشيراً إلى أن دمشق تسعى إلى جذب الاستثمارات الخارجية وتأمل في مساعدة الجانب الروسي في هذا المجال.وأضاف أن الحكومة السورية تمكنت خلال عام واحد من القضاء على تجارة المخدرات التي كان يرعاها النظام السابق، في خطوة وصفها بأنها جزء من جهود إعادة الاستقرار والتنمية في البلاد.وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، يوم أمس الثلاثاء، عن وصول وفد وزاري سوري إلى العاصمة الروسية موسكو لإجراء مباحثات مع المسؤولين الروس.وأفادت إدارة الإعلام في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، بأن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، ووزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، وعدد من المسؤولين في الاستخبارات العامة وصلوا إلى موسكو لإجراء مباحثات مع مسؤولين روس.وفد سوري يصل إلى روسيا على رأسه وزيرا الخارجية والدفاع
