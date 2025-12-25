https://sarabic.ae/20251225/وزير-الدفاع-الأمريكي-يعلن-عن-تحركات-جديدة-بعد-ضربة-ضد-داعش-في-نيجيريا-1108585742.html
وزير الحرب الأمريكي يعلن عن تحركات جديدة بعد ضربة ضد "داعش" في نيجيريا
وزير الحرب الأمريكي يعلن عن تحركات جديدة بعد ضربة ضد "داعش" في نيجيريا
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيت، اليوم الجمعة، عن تحركات جديدة من واشنطن بعد الضربة التي استهدفت تنظيم داعش في نيجيريا، دون الكشف عن التفاصيل. 25.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-25T23:55+0000
2025-12-25T23:55+0000
2025-12-26T00:11+0000
تنظيم داعش الإرهابي
نيجيريا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106501506_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_486592928ecba6be7d381ec75f665cc3.jpg
وكتب هيغسيت في حسابه على منصة "إكس": "أوضح الرئيس بجلاء الشهر الماضي: يجب أن تتوقف عمليات قتل المسيحيين الأبرياء في نيجيريا (وفي أماكن أخرى). وزارة الدفاع دائماً على أهبة الاستعداد، وقد علم تنظيم داعش (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) بذلك الليلة الماضية، في عيد الميلاد. القادم أعظم".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح في وقت سابق، اليوم، بأن الولايات المتحدة نفذت ضربة قاتلة ضد تنظيم داعش في شمال‑غرب نيجيريا.وأشار ترامب في 31 أكتوبر إلى نيجيريا كدولة "تثير قلقاً خاصاً"، بسبب ما وصفه بالإبادة الجماعية المزعومة ضد المسيحيين النيجيريين من قبل جماعات إسلامية، والتي، حسب قوله، لا يستطيع الحكومة النيجيرية مواجهتها.وأضاف لاحقاً أنه لا يستبعد إمكانية إرسال قوات أمريكية إلى البلاد أو تنفيذ ضربات جوية على أراضيها.في السياق، أكدت القيادة الأمريكية لأفريقيا (أفريكوم) أن القوات الأمريكية نفذت ضربة على أهداف إرهابية في نيجيريا بناءً على طلب الحكومة النيجيرية.وجاء في بيان أفريكوم: "نفذت القيادة الأمريكية لأفريقيا، بناءً على طلب السلطات النيجيرية، ضربة في ولاية سوبوتو، وأسفرت عن قتل عدد من إرهابيي داعش".كما أفادت وسائل الإعلام بأن إدارة الرئيس الأمريكي تدرس تنفيذ ضربات دقيقة باستخدام الطائرات دون طيار ووقف المساعدات الموجهة للبلاد.
https://sarabic.ae/20251225/ترامب-يعلن-عن-ضربة-قاتلة-لتنظيم-داعش-في-نيجيريا-1108585477.html
نيجيريا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106501506_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_80563d71a95565d6ad63985ecb7c37ea.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
تنظيم داعش الإرهابي, نيجيريا, الولايات المتحدة الأمريكية
تنظيم داعش الإرهابي, نيجيريا, الولايات المتحدة الأمريكية
وزير الحرب الأمريكي يعلن عن تحركات جديدة بعد ضربة ضد "داعش" في نيجيريا
23:55 GMT 25.12.2025 (تم التحديث: 00:11 GMT 26.12.2025)
أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيت، اليوم الجمعة، عن تحركات جديدة من واشنطن بعد الضربة التي استهدفت تنظيم داعش في نيجيريا، دون الكشف عن التفاصيل.
وكتب هيغسيت في حسابه على منصة "إكس": "أوضح الرئيس بجلاء الشهر الماضي: يجب أن تتوقف عمليات قتل المسيحيين الأبرياء في نيجيريا (وفي أماكن أخرى). وزارة الدفاع دائماً على أهبة الاستعداد، وقد علم تنظيم داعش (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) بذلك الليلة الماضية، في عيد الميلاد. القادم أعظم".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح في وقت سابق، اليوم، بأن الولايات المتحدة نفذت ضربة قاتلة ضد تنظيم داعش
في شمال‑غرب نيجيريا.
وأشار ترامب في 31 أكتوبر إلى نيجيريا كدولة "تثير قلقاً خاصاً"، بسبب ما وصفه بالإبادة الجماعية المزعومة ضد المسيحيين النيجيريين من قبل جماعات إسلامية، والتي، حسب قوله، لا يستطيع الحكومة النيجيرية مواجهتها.
وأضاف لاحقاً أنه لا يستبعد إمكانية إرسال قوات أمريكية إلى البلاد أو تنفيذ ضربات جوية على أراضيها.
في السياق، أكدت القيادة الأمريكية لأفريقيا (أفريكوم) أن القوات الأمريكية نفذت ضربة على أهداف إرهابية في نيجيريا بناءً على طلب الحكومة النيجيرية.
وجاء في بيان أفريكوم: "نفذت القيادة الأمريكية لأفريقيا، بناءً على طلب السلطات النيجيرية، ضربة في ولاية سوبوتو، وأسفرت عن قتل عدد من إرهابيي داعش".
كما أفادت وسائل الإعلام بأن إدارة الرئيس الأمريكي تدرس تنفيذ ضربات دقيقة باستخدام الطائرات دون طيار ووقف المساعدات الموجهة للبلاد.