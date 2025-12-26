https://sarabic.ae/20251226/أسعار-الفضة-والبلاتين-تصل-إلى-مستويات-قياسية-جديدة-1108588501.html
أسعار الفضة والبلاتين تصل إلى مستويات قياسية جديدة
سبوتنيك عربي
2025-12-26T05:08+0000
2025-12-26T05:08+0000
2025-12-26T05:32+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/07/1097556391_0:960:2048:2112_1920x0_80_0_0_351f63e1db39d3a10281d33f3885d178.jpg
وفي الساعة 7:37 صباحًا بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة للفضة لشهر مارس/ آذار 2026، بنسبة 4.25% ليصل إلى 74.73 دولارًا للأونصة، فيما سجل السعر خلال جلسة التداول مستوى قياسيًا عند 75.485 دولارًا للأونصة.وفي الوقت ذاته، ارتفع سعر العقود الآجلة للبلاتين لشهر يناير/ كانون الثاني 2026، بنسبة 6.23% مقارنة بالإغلاق السابق، ليصل إلى 2,414.5 دولار للأونصة تروي، وسجل السعر خلال التداول مستوى قياسيًا عند 2,450.7 دولارًا للأونصة، لأول مرة.
الفضة, البلاتين, العالم, أخبار العالم الآن
05:08 GMT 26.12.2025 (تم التحديث: 05:32 GMT 26.12.2025)
وصلت أسعار الفضة والبلاتين في الأسواق المالية، اليوم الجمعة، إلى مستويات قياسية تاريخية، مرتفعةً فوق 75 دولارًا للفضة، و2,450 دولارًا لأونصة تروي من البلاتين، وفق بيانات التداول.
وفي الساعة 7:37 صباحًا بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة للفضة لشهر مارس/ آذار 2026، بنسبة 4.25% ليصل إلى 74.73 دولارًا للأونصة، فيما سجل السعر خلال جلسة التداول مستوى قياسيًا عند 75.485 دولارًا للأونصة.
وفي الوقت ذاته، ارتفع سعر العقود الآجلة للبلاتين لشهر يناير/ كانون الثاني 2026، بنسبة 6.23% مقارنة بالإغلاق السابق، ليصل إلى 2,414.5 دولار للأونصة تروي، وسجل السعر خلال التداول مستوى قياسيًا عند 2,450.7 دولارًا
للأونصة، لأول مرة.