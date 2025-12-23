https://sarabic.ae/20251223/الذهب-والفضة-يبلغان-مستويات-قياسية-مع-تصاعد-التوترات-الجيوسياسية-1108476764.html
الذهب والفضة عند قمم تاريخية بدعم التوترات الجيوسياسية وخفض الفائدة
الذهب والفضة عند قمم تاريخية بدعم التوترات الجيوسياسية وخفض الفائدة
سبوتنيك عربي
قفز الذهب والفضة، اليوم الثلاثاء، إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والرهانات على مزيد من خفض أسعار الفائدة الأمريكية، ما أضاف... 23.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-23T03:07+0000
2025-12-23T03:07+0000
2025-12-23T03:08+0000
أسعار الذهب اليوم
العالم
الفضة
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102988/81/1029888147_0:521:1705:1480_1920x0_80_0_0_4aeed32217af03c8ed4db0003c993272.jpg
قفز الذهب والفضة، اليوم الثلاثاء، إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والرهانات على مزيد من خفض أسعار الفائدة الأمريكية، ما أضاف زخمًا إلى أفضل أداء سنوي لهما منذ أكثر من أربعة عقود.وارتفع الذهب بنسبة وصلت إلى 1.9% متجاوزًا الرقم القياسي السابق البالغ 4,381 دولارًا للأونصة والمسجل في أكتوبر، وتتداول العقود الآجلة للذهب حاليًا بالقرب من مستوى 4,500 دولار.في حين صعدت الفضة بما يصل إلى 3.4% مقتربة من مستوى 70 دولارًا للأونصة. ويمثل هذا التحرك امتدادًا لموجة صعود قوية وضعت المعدنين على مسار تسجيل أقوى أداء سنوي لهما منذ عام 1979.وجاءت أحدث موجة صعود في وقت يراهن فيه المتداولون على أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة مرتين في عام 2026، في ظل دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضًا إلى سياسة نقدية أكثر تيسيرًا. وعادة ما تشكل أسعار الفائدة المنخفضة عامل دعم للمعادن النفيسة التي لا تدر عائدًا.كما عزز تصاعد التوترات الجيوسياسية جاذبية الذهب والفضة كملاذين آمنين، فقد كثفت الولايات المتحدة حصارها النفطي على فنزويلا، ما زاد الضغوط على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.وارتفع الذهب بنحو 70% منذ بداية العام، مدعومًا بزيادة مشتريات البنوك المركزية وتدفقات الاستثمارات إلى الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب. كما أسهمت تحركات ترامب الحادة لإعادة تشكيل التجارة العالمية، إضافة إلى تهديداته لاستقلالية البنك المركزي الأمريكي، في تأجيج موجة الصعود القوية في وقت سابق من العام.كما سجلت معادن نفيسة أخرى مكاسب قوية، إذ قفز البلاديوم بما يصل إلى 5.1% ليبلغ أعلى مستوى له في نحو ثلاث سنوات. وارتفع البلاتين للجلسة الثامنة على التوالي وتداول فوق مستوى 2,000 دولار للمرة الأولى منذ عام 2008.وعاد الذهب سريعًا للصعود بعد تراجعه من ذروته في أكتوبر، حين اعتُبرت موجة الارتفاع مزدحمة ومفرطة، وهو الآن في وضع يسمح له بتمديد هذه المكاسب إلى العام المقبل.وتتوقع "غولدمان ساكس" من بين عدة بنوك استمرار ارتفاع الأسعار في عام 2026، مقدّرة في سيناريوها الأساسي وصول الذهب إلى 4,900 دولار للأونصة، مع مخاطر تميل إلى مزيد من الارتفاع.
https://sarabic.ae/20251220/أكبر-3-اكتشافات-ذهب-عربية-في-2025-مفاجآت-تعيد-رسم-الخريطة-1108376155.html
https://sarabic.ae/20251126/ارتفاع-للذهب-وسط-توقعات-بخفض-أسعار-الفائدة-الأمريكية-1107496911.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102988/81/1029888147_0:361:1705:1639_1920x0_80_0_0_b0ff98b744c912dc010aa2c8e4e9dd95.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أسعار الذهب اليوم, العالم, الفضة, الولايات المتحدة الأمريكية
أسعار الذهب اليوم, العالم, الفضة, الولايات المتحدة الأمريكية
الذهب والفضة عند قمم تاريخية بدعم التوترات الجيوسياسية وخفض الفائدة
03:07 GMT 23.12.2025 (تم التحديث: 03:08 GMT 23.12.2025)
قفز الذهب والفضة، اليوم الثلاثاء، إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والرهانات على مزيد من خفض أسعار الفائدة الأمريكية، ما أضاف زخمًا إلى أفضل أداء سنوي لهما منذ أكثر من أربعة عقود.
قفز الذهب والفضة، اليوم الثلاثاء، إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والرهانات على مزيد من خفض أسعار الفائدة الأمريكية، ما أضاف زخمًا إلى أفضل أداء سنوي لهما منذ أكثر من أربعة عقود.
وارتفع الذهب بنسبة وصلت إلى 1.9% متجاوزًا الرقم القياسي السابق البالغ 4,381 دولارًا للأونصة والمسجل في أكتوبر، وتتداول العقود الآجلة للذهب حاليًا بالقرب من مستوى 4,500 دولار.
في حين صعدت الفضة بما يصل إلى 3.4% مقتربة من مستوى 70 دولارًا للأونصة. ويمثل هذا التحرك امتدادًا لموجة صعود قوية وضعت المعدنين على مسار تسجيل أقوى أداء سنوي لهما منذ عام 1979.
وجاءت أحدث موجة صعود في وقت يراهن فيه المتداولون على أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة مرتين
في عام 2026، في ظل دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضًا إلى سياسة نقدية أكثر تيسيرًا. وعادة ما تشكل أسعار الفائدة المنخفضة عامل دعم للمعادن النفيسة التي لا تدر عائدًا.
كما عزز تصاعد التوترات الجيوسياسية جاذبية الذهب والفضة كملاذين آمنين، فقد كثفت الولايات المتحدة حصارها النفطي على فنزويلا، ما زاد الضغوط على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.
وارتفع الذهب بنحو 70% منذ بداية العام، مدعومًا بزيادة مشتريات البنوك المركزية وتدفقات الاستثمارات إلى الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب. كما أسهمت تحركات ترامب الحادة لإعادة تشكيل التجارة العالمية، إضافة إلى تهديداته لاستقلالية البنك المركزي الأمريكي، في تأجيج موجة الصعود القوية في وقت سابق من العام.
كما سجلت معادن نفيسة أخرى مكاسب قوية، إذ قفز البلاديوم بما يصل إلى 5.1% ليبلغ أعلى مستوى له في نحو ثلاث سنوات. وارتفع البلاتين للجلسة الثامنة على التوالي وتداول فوق مستوى 2,000 دولار للمرة الأولى منذ عام 2008.
وعاد الذهب سريعًا للصعود بعد تراجعه من ذروته في أكتوبر، حين اعتُبرت موجة الارتفاع مزدحمة ومفرطة، وهو الآن في وضع يسمح له بتمديد هذه المكاسب إلى العام المقبل.
وتتوقع "غولدمان ساكس" من بين عدة بنوك استمرار ارتفاع الأسعار في عام 2026، مقدّرة في سيناريوها الأساسي وصول الذهب إلى 4,900 دولار للأونصة، مع مخاطر تميل إلى مزيد من الارتفاع.