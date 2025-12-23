الذهب والفضة عند قمم تاريخية بدعم التوترات الجيوسياسية وخفض الفائدة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:44 GMT
16 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
17:42 GMT
17 د
بلا قيود
خبير: روسيا جدية في موقفها من تسوية الأزمة الأوكرانية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: محاربة "داعش" هي وسيلة أما الغاية فهي السيطرة وإعادة التموضع الجيوسياسي
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
09:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
10:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
افتتاح مراكز للتعليم المفتوح لدراسة اللغة الروسية في بلدان الخليج العربي
11:30 GMT
29 د
من الملعب
قراءة بين واقع الكبار وضغوط النجوم وصراع الألقاب في ختام العام
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:31 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
12:43 GMT
17 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:03 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
17:19 GMT
11 د
مرايا العلوم
الكون المريب وآذان الفيلة والتنفس من خياشيم المؤخرة
17:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251223/الذهب-والفضة-يبلغان-مستويات-قياسية-مع-تصاعد-التوترات-الجيوسياسية-1108476764.html
الذهب والفضة عند قمم تاريخية بدعم التوترات الجيوسياسية وخفض الفائدة
الذهب والفضة عند قمم تاريخية بدعم التوترات الجيوسياسية وخفض الفائدة
سبوتنيك عربي
قفز الذهب والفضة، اليوم الثلاثاء، إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والرهانات على مزيد من خفض أسعار الفائدة الأمريكية، ما أضاف... 23.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-23T03:07+0000
2025-12-23T03:08+0000
أسعار الذهب اليوم
العالم
الفضة
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102988/81/1029888147_0:521:1705:1480_1920x0_80_0_0_4aeed32217af03c8ed4db0003c993272.jpg
قفز الذهب والفضة، اليوم الثلاثاء، إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والرهانات على مزيد من خفض أسعار الفائدة الأمريكية، ما أضاف زخمًا إلى أفضل أداء سنوي لهما منذ أكثر من أربعة عقود.وارتفع الذهب بنسبة وصلت إلى 1.9% متجاوزًا الرقم القياسي السابق البالغ 4,381 دولارًا للأونصة والمسجل في أكتوبر، وتتداول العقود الآجلة للذهب حاليًا بالقرب من مستوى 4,500 دولار.في حين صعدت الفضة بما يصل إلى 3.4% مقتربة من مستوى 70 دولارًا للأونصة. ويمثل هذا التحرك امتدادًا لموجة صعود قوية وضعت المعدنين على مسار تسجيل أقوى أداء سنوي لهما منذ عام 1979.وجاءت أحدث موجة صعود في وقت يراهن فيه المتداولون على أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة مرتين في عام 2026، في ظل دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضًا إلى سياسة نقدية أكثر تيسيرًا. وعادة ما تشكل أسعار الفائدة المنخفضة عامل دعم للمعادن النفيسة التي لا تدر عائدًا.كما عزز تصاعد التوترات الجيوسياسية جاذبية الذهب والفضة كملاذين آمنين، فقد كثفت الولايات المتحدة حصارها النفطي على فنزويلا، ما زاد الضغوط على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.وارتفع الذهب بنحو 70% منذ بداية العام، مدعومًا بزيادة مشتريات البنوك المركزية وتدفقات الاستثمارات إلى الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب. كما أسهمت تحركات ترامب الحادة لإعادة تشكيل التجارة العالمية، إضافة إلى تهديداته لاستقلالية البنك المركزي الأمريكي، في تأجيج موجة الصعود القوية في وقت سابق من العام.كما سجلت معادن نفيسة أخرى مكاسب قوية، إذ قفز البلاديوم بما يصل إلى 5.1% ليبلغ أعلى مستوى له في نحو ثلاث سنوات. وارتفع البلاتين للجلسة الثامنة على التوالي وتداول فوق مستوى 2,000 دولار للمرة الأولى منذ عام 2008.وعاد الذهب سريعًا للصعود بعد تراجعه من ذروته في أكتوبر، حين اعتُبرت موجة الارتفاع مزدحمة ومفرطة، وهو الآن في وضع يسمح له بتمديد هذه المكاسب إلى العام المقبل.وتتوقع "غولدمان ساكس" من بين عدة بنوك استمرار ارتفاع الأسعار في عام 2026، مقدّرة في سيناريوها الأساسي وصول الذهب إلى 4,900 دولار للأونصة، مع مخاطر تميل إلى مزيد من الارتفاع.
https://sarabic.ae/20251220/أكبر-3-اكتشافات-ذهب-عربية-في-2025-مفاجآت-تعيد-رسم-الخريطة-1108376155.html
https://sarabic.ae/20251126/ارتفاع-للذهب-وسط-توقعات-بخفض-أسعار-الفائدة-الأمريكية-1107496911.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102988/81/1029888147_0:361:1705:1639_1920x0_80_0_0_b0ff98b744c912dc010aa2c8e4e9dd95.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أسعار الذهب اليوم, العالم, الفضة, الولايات المتحدة الأمريكية
أسعار الذهب اليوم, العالم, الفضة, الولايات المتحدة الأمريكية

الذهب والفضة عند قمم تاريخية بدعم التوترات الجيوسياسية وخفض الفائدة

03:07 GMT 23.12.2025 (تم التحديث: 03:08 GMT 23.12.2025)
© RIA Novosti . Alexander Alpatkin / الانتقال إلى بنك الصورسبائك الذهب
سبائك الذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2025
© RIA Novosti . Alexander Alpatkin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
قفز الذهب والفضة، اليوم الثلاثاء، إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والرهانات على مزيد من خفض أسعار الفائدة الأمريكية، ما أضاف زخمًا إلى أفضل أداء سنوي لهما منذ أكثر من أربعة عقود.
قفز الذهب والفضة، اليوم الثلاثاء، إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والرهانات على مزيد من خفض أسعار الفائدة الأمريكية، ما أضاف زخمًا إلى أفضل أداء سنوي لهما منذ أكثر من أربعة عقود.
سبائك ذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2025
أكبر 3 اكتشافات ذهب عربية في 2025.. مفاجآت تعيد رسم الخريطة
20 ديسمبر, 10:01 GMT
وارتفع الذهب بنسبة وصلت إلى 1.9% متجاوزًا الرقم القياسي السابق البالغ 4,381 دولارًا للأونصة والمسجل في أكتوبر، وتتداول العقود الآجلة للذهب حاليًا بالقرب من مستوى 4,500 دولار.
في حين صعدت الفضة بما يصل إلى 3.4% مقتربة من مستوى 70 دولارًا للأونصة. ويمثل هذا التحرك امتدادًا لموجة صعود قوية وضعت المعدنين على مسار تسجيل أقوى أداء سنوي لهما منذ عام 1979.
وجاءت أحدث موجة صعود في وقت يراهن فيه المتداولون على أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة مرتين في عام 2026، في ظل دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضًا إلى سياسة نقدية أكثر تيسيرًا. وعادة ما تشكل أسعار الفائدة المنخفضة عامل دعم للمعادن النفيسة التي لا تدر عائدًا.
صناعة المجوهرات عبر مدينة الذهب في بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2025
ارتفاع للذهب وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية
26 نوفمبر, 04:51 GMT
كما عزز تصاعد التوترات الجيوسياسية جاذبية الذهب والفضة كملاذين آمنين، فقد كثفت الولايات المتحدة حصارها النفطي على فنزويلا، ما زاد الضغوط على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.
وارتفع الذهب بنحو 70% منذ بداية العام، مدعومًا بزيادة مشتريات البنوك المركزية وتدفقات الاستثمارات إلى الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب. كما أسهمت تحركات ترامب الحادة لإعادة تشكيل التجارة العالمية، إضافة إلى تهديداته لاستقلالية البنك المركزي الأمريكي، في تأجيج موجة الصعود القوية في وقت سابق من العام.
كما سجلت معادن نفيسة أخرى مكاسب قوية، إذ قفز البلاديوم بما يصل إلى 5.1% ليبلغ أعلى مستوى له في نحو ثلاث سنوات. وارتفع البلاتين للجلسة الثامنة على التوالي وتداول فوق مستوى 2,000 دولار للمرة الأولى منذ عام 2008.
وعاد الذهب سريعًا للصعود بعد تراجعه من ذروته في أكتوبر، حين اعتُبرت موجة الارتفاع مزدحمة ومفرطة، وهو الآن في وضع يسمح له بتمديد هذه المكاسب إلى العام المقبل.
وتتوقع "غولدمان ساكس" من بين عدة بنوك استمرار ارتفاع الأسعار في عام 2026، مقدّرة في سيناريوها الأساسي وصول الذهب إلى 4,900 دولار للأونصة، مع مخاطر تميل إلى مزيد من الارتفاع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала