https://sarabic.ae/20251220/أكبر-3-اكتشافات-ذهب-عربية-في-2025-مفاجآت-تعيد-رسم-الخريطة-1108376155.html

أكبر 3 اكتشافات ذهب عربية في 2025.. مفاجآت تعيد رسم الخريطة

سبوتنيك عربي

كانت 3 اكتشافات عربية للذهب خلال عام 2025، كافية لإعادة رسم المشهد، وتغيير نظرة المستثمرين وصنّاع القرار إلى مستقبل التعدين العربي، في لحظة يتصاعد فيها الطلب... 20.12.2025, سبوتنيك عربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/16/1097036221_0:719:2048:1871_1920x0_80_0_0_b32a734e9e571e15cdabd61cbdce62e8.jpg

نجران.. الاكتشاف الأبرز في السعوديةتصدّر اكتشاف نجران في المملكة العربية السعودية، قائمة أكبر 3 اكتشافات عربية للذهب في عام 2025، بعدما أعلنت شركة المصانع الكبرى للتعدين "أماك"، نتائجه في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عقب برنامج حفر تجاوز 27 ألف متر.وقُدّرت الموارد الأولية بنحو 11 مليون طن من النحاس والزنك والذهب والفضة، مع توقعات بارتفاعها إلى 20 مليون طن، في ظل إصلاحات رفعت الإنفاق الاستكشافي إلى 1.05 مليار ريال، وزادت عدد الرخص النشطة إلى 841 رخصة، وفقا لمنصة "الطاقة".ورغم تعدد المعادن، فقد كان الذهب المصاحب للترسبات الكبريتيدية العامل الحاسم في تصدّر نجران المشهد العربي."أبومروات" يضع مصر في المركز الثانيحلّ اكتشاف "أبومروات" في مصر ثانيا ضمن القائمة، بعد إعلان شركة "أتون ريسورسز"، نتائجه في يوليو/ تموز 2025، عقب حفر 113 بئرا بإجمالي أطوال تجاوزت 9.6 ألف متر.ويمثل الاكتشاف جزءا من توسع أوسع في الصحراء الشرقية، مع نتائج مشجعة في مناطق حلايب وشلاتين، بانتظار تقديرات رسمية خلال 2026."كلميم" يعزز حضور المغربجاء اكتشاف كلميم في المغرب ثالثا، بعدما أعلنت شركة "أولاه بالاس تريدينغ"، في سبتمبر/ أيلول 2025، رصد 34 عرقًا كوارتزيًا عالي التركيز بامتدادات تفوق 100 متر.وتراوحت نسب الذهب بين 6 و30 غرامًا للطن، وهي من أعلى المعدلات المعلنة عربيا خلال العام، ما يعزز فرص تطوير منجم تجاري متوسط إلى كبير، خاصة مع قرب إعداد دراسات اقتصادية أولية.خريطة ذهب عربية تتشكلويمتد تأثير هذه الاكتشافات إلى عام 2026، مع توسع السعودية في مواقع جديدة، واستعداد المغرب لدراسات اقتصادية، ومضي مصر قدمًا في طرح امتيازات إضافية، ما ينذر بمرحلة أكثر زخمًا في قطاع الذهب العربي.

