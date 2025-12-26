https://sarabic.ae/20251226/إصابة-3-سيدات-في-حادث-طعن-بمترو-باريس-1108612143.html
إصابة 3 سيدات في حادث طعن بمترو باريس
إصابة 3 سيدات في حادث طعن بمترو باريس
سبوتنيك عربي
أفادت الهيئة المسؤولة عن تشغيل شبكة مترو باريس لوكالات إعلام غربية، اليوم الجمعة، أن ثلاث نساء تعرضن للطعن والإصابة في مترو باريس. 26.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-26T19:14+0000
2025-12-26T19:14+0000
2025-12-26T19:14+0000
العالم
أخبار فرنسا
المترو
عملية طعن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103695/20/1036952053_0:146:2849:1748_1920x0_80_0_0_b0d129270332aeab68fda2aaeb4bb247.jpg
وأعلنت لاحقا النيابة العامة الفرنسية، إلقاء القبض على رجل للاشتباه في قيامه بطعن ثلاث نساء في مترو باريس، بالتزامن مع احتفالات نهاية العام في العاصمة.ووقعت الهجمات حوالي الساعة الرابعة مساءً على الخط 3، حيث يُزعم أن المشتبه به طعن ثلاث نساء في محطات "ريبوبليك"، و"آر إيه ميتييه"، و"أوبر". وتم التعرف على الرجل باستخدام لقطات كاميرات المراقبة، وتتبعت الشرطة الموقع الجغرافي لهاتفه المحمول لتحديد مكانه وإلقاء القبض عليه في وقت لاحق في منطقة فال دواز شمال باريس. وقال المدعون إنهم لم يتمكنوا على الفور من تحديد مدى إصابات الضحايا.
https://sarabic.ae/20251125/فرنسا--توقيف-4-أشخاص-جدد-في-قضية-سرقة-مجوهرات-اللوفر-1107488319.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103695/20/1036952053_162:0:2685:1892_1920x0_80_0_0_e6e7b94dcc060e7d8c41d318f5747719.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار فرنسا , المترو, عملية طعن
العالم, أخبار فرنسا , المترو, عملية طعن
إصابة 3 سيدات في حادث طعن بمترو باريس
أفادت الهيئة المسؤولة عن تشغيل شبكة مترو باريس لوكالات إعلام غربية، اليوم الجمعة، أن ثلاث نساء تعرضن للطعن والإصابة في مترو باريس.
وأعلنت لاحقا النيابة العامة الفرنسية، إلقاء القبض على رجل للاشتباه في قيامه بطعن ثلاث نساء في مترو باريس، بالتزامن مع احتفالات نهاية العام في العاصمة.
ووقعت الهجمات حوالي الساعة الرابعة مساءً على الخط 3، حيث يُزعم أن المشتبه به طعن ثلاث نساء في محطات "ريبوبليك"، و"آر إيه ميتييه"، و"أوبر".
وتم التعرف على الرجل باستخدام لقطات كاميرات المراقبة، وتتبعت الشرطة الموقع الجغرافي لهاتفه المحمول لتحديد مكانه وإلقاء القبض عليه في وقت لاحق في منطقة فال دواز شمال باريس.
وقال المدعون إنهم لم يتمكنوا على الفور من تحديد مدى إصابات الضحايا.