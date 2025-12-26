https://sarabic.ae/20251226/البحرية-الإيرانية-تستضيف-مناورات-متعددة-الجنسيات-الأسبوع-المقبل-1108603625.html

البحرية الإيرانية تستضيف مناورات متعددة الجنسيات

أعلن قائد القوات البحرية بالجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني، اليوم الجمعة، عن إجراء مناورات بحرية ثلاثية في منطقة بحرية تستضيفها بلاده. 26.12.2025

وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، مساء اليوم الجمعة، بأن قائد البحرية الإيرانية قد أعلن عن خطط لإجراء مناورات بحرية ثلاثية في منطقة بحرية، تستضيفها إيران وذلك في إطار تعزيز مشاركة البلاد البحرية الدولية.وأوضح أن "البحرية الإيرانية حافظت على حضور دولي فاعل خلال العام الإيراني الحالي (1404)، حيث شاركت في 12 فعالية دولية مختلفة، وشملت هذه الأنشطة مشاركات علمية ومهنية ورياضية، بالإضافة إلى المشاركة في تدريبات عسكرية إقليمية ودولية".وأكد القائد العسكري الإيراني أنه في إطار الاتفاقيات الاقتصادية، من المقرر أن تشارك المجموعة البحرية 103 التابعة للبحرية الإيرانية في إحدى هذه المناورات في المستقبل القريب.وذكر أن أفراد المجموعة البحرية الدولية في طريقهم حاليا إلى منطقة التدريب، ومن المتوقع أن تنضم البحرية الإيرانية رسميا إلى المناورات خلال الأسبوع المقبل.وفي وقت سابق، لفت القائد العسكري الإيراني إلى أن "السيادة البحرية الإيرانية تمتد اليوم من مضيق هرمز إلى أعماق المحيطات، وسيصبح هذا المسار أكثر ازدهارا بجهود شباب هذه الجامعة".وشدد على أن القوات البحرية للجيش لا يقتصر وجودها اليوم في الساحات العسكرية فحسب، بل امتد إلى المجالات العلمية والتدريبية، والتكنولوجيات الحديثة، والدبلوماسية البحرية أيضًا، ما يعزز من دورها الشامل في تعزيز القدرات الوطنية.

