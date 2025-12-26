حاكم خيرسون: محاولات نقل وحدات تخريبية أوكرانية إلى ضفة دنيبرو اليسرى تنتهي بالفشل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ اتفاق دمشق و قسد يصطدم بتعقيدات سياسية و عسكرية مع قرب انتهاء المهلة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:28 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
11:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
13:03 GMT
17 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب يستطيع وقف كل الإمدادات لنظام كييف وجعل أوروبا وحدها تواجه روسيا لكن هذا لم يحصل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية بعد المصادقة على قانون تجريم الاستعمار
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:18 GMT
11 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
09:30 GMT
29 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية بعد المصادقة على قانون تجريم الاستعمار
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:45 GMT
14 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20251226/حاكم-خيرسون-محاولات-نقل-وحدات-تخريبية-أوكرانية-إلى-ضفة-دنيبرو-اليسرى-تنتهي-بالفشل-1108587015.html
حاكم خيرسون: محاولات نقل وحدات تخريبية أوكرانية إلى ضفة دنيبرو اليسرى تنتهي بالفشل
حاكم خيرسون: محاولات نقل وحدات تخريبية أوكرانية إلى ضفة دنيبرو اليسرى تنتهي بالفشل
سبوتنيك عربي
صرّح حاكم مقاطعة خيرسون الروسية فلاديمير سالدو، اليوم الجمعة، إن القوات الأوكرانية تحاول نقل وحدات تخريبية إلى الضفة اليسرى في منطقة خيرسون، لكن الغالبية... 26.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-26T03:00+0000
2025-12-26T03:03+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
سلاح روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084298444_0:158:3001:1846_1920x0_80_0_0_959f7e9b2e21963c23237d25e4950dd6.jpg
وأضاف سالدو لوكالة "سبوتنيك": "الوضع لا يزال متوتراً، لكنه تحت السيطرة التامة لقواتنا المسلحة. خط الدفاع متين للغاية. تحاول القوات الأوكرانية أحيانًا نقل وحدات تخريبية إلى الضفة اليسرى، لكن الغالبية العظمى من القوارب التي تحمل المسلحين يتم تدميرها قبل الوصول إلى البر".وتعد مقاطعة خيرسون أحد الأقاليم في روسيا، حيث تقع في الحوض الأسفل لنهر دنيبر، ولها شاطئان يمتدان على بحر آزوف والبحر الأسود.وأصبحت المقاطعة تابعة لروسيا الاتحادية نتيجة استفتاء أجري في أيلول/سبتمبر 2022. ولا يعترف الجانب الأوكراني بشرعيته ويواصل قصف المنطقة.ويقع في الوقت الحاضر 75 بالمئة من مقاطعة خيرسون تحت السيطرة الروسية، أما الجزء الواقع على الضفة اليمنى لنهر دنيبر، بما في ذلك مدينة خيرسون، فهو تحت سيطرة القوات الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20251210/حاكم-مقاطعة-خيرسون-يكشف-الهدف-الرئيسي-من-رحلات-زيلينسكي-إلى-أوروبا-1108004563.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084298444_164:0:2836:2004_1920x0_80_0_0_63259a0edbc71ac2f72c92d64d636ea1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, سلاح روسيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, سلاح روسيا

حاكم خيرسون: محاولات نقل وحدات تخريبية أوكرانية إلى ضفة دنيبرو اليسرى تنتهي بالفشل

03:00 GMT 26.12.2025 (تم التحديث: 03:03 GMT 26.12.2025)
© AP Photo / Mstyslav Chernovالجيش الاوكراني على شاطئ نهر دنيبرو
الجيش الاوكراني على شاطئ نهر دنيبرو - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2025
© AP Photo / Mstyslav Chernov
تابعنا عبر
صرّح حاكم مقاطعة خيرسون الروسية فلاديمير سالدو، اليوم الجمعة، إن القوات الأوكرانية تحاول نقل وحدات تخريبية إلى الضفة اليسرى في منطقة خيرسون، لكن الغالبية العظمى من هذه المحاولات تفشل، إذ تم تعزيز خط الدفاع بشكل محكم.
وأضاف سالدو لوكالة "سبوتنيك": "الوضع لا يزال متوتراً، لكنه تحت السيطرة التامة لقواتنا المسلحة. خط الدفاع متين للغاية. تحاول القوات الأوكرانية أحيانًا نقل وحدات تخريبية إلى الضفة اليسرى، لكن الغالبية العظمى من القوارب التي تحمل المسلحين يتم تدميرها قبل الوصول إلى البر".
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2025
حاكم مقاطعة خيرسون يكشف الهدف الرئيسي من رحلات زيلينسكي إلى أوروبا
10 ديسمبر, 07:30 GMT
وتعد مقاطعة خيرسون أحد الأقاليم في روسيا، حيث تقع في الحوض الأسفل لنهر دنيبر، ولها شاطئان يمتدان على بحر آزوف والبحر الأسود.
وأصبحت المقاطعة تابعة لروسيا الاتحادية نتيجة استفتاء أجري في أيلول/سبتمبر 2022. ولا يعترف الجانب الأوكراني بشرعيته ويواصل قصف المنطقة.
ويقع في الوقت الحاضر 75 بالمئة من مقاطعة خيرسون تحت السيطرة الروسية، أما الجزء الواقع على الضفة اليمنى لنهر دنيبر، بما في ذلك مدينة خيرسون، فهو تحت سيطرة القوات الأوكرانية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала