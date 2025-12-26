https://sarabic.ae/20251226/حاكم-خيرسون-محاولات-نقل-وحدات-تخريبية-أوكرانية-إلى-ضفة-دنيبرو-اليسرى-تنتهي-بالفشل-1108587015.html
حاكم خيرسون: محاولات نقل وحدات تخريبية أوكرانية إلى ضفة دنيبرو اليسرى تنتهي بالفشل
حاكم خيرسون: محاولات نقل وحدات تخريبية أوكرانية إلى ضفة دنيبرو اليسرى تنتهي بالفشل
سبوتنيك عربي
صرّح حاكم مقاطعة خيرسون الروسية فلاديمير سالدو، اليوم الجمعة، إن القوات الأوكرانية تحاول نقل وحدات تخريبية إلى الضفة اليسرى في منطقة خيرسون، لكن الغالبية... 26.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-26T03:00+0000
2025-12-26T03:00+0000
2025-12-26T03:03+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
سلاح روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084298444_0:158:3001:1846_1920x0_80_0_0_959f7e9b2e21963c23237d25e4950dd6.jpg
وأضاف سالدو لوكالة "سبوتنيك": "الوضع لا يزال متوتراً، لكنه تحت السيطرة التامة لقواتنا المسلحة. خط الدفاع متين للغاية. تحاول القوات الأوكرانية أحيانًا نقل وحدات تخريبية إلى الضفة اليسرى، لكن الغالبية العظمى من القوارب التي تحمل المسلحين يتم تدميرها قبل الوصول إلى البر".وتعد مقاطعة خيرسون أحد الأقاليم في روسيا، حيث تقع في الحوض الأسفل لنهر دنيبر، ولها شاطئان يمتدان على بحر آزوف والبحر الأسود.وأصبحت المقاطعة تابعة لروسيا الاتحادية نتيجة استفتاء أجري في أيلول/سبتمبر 2022. ولا يعترف الجانب الأوكراني بشرعيته ويواصل قصف المنطقة.ويقع في الوقت الحاضر 75 بالمئة من مقاطعة خيرسون تحت السيطرة الروسية، أما الجزء الواقع على الضفة اليمنى لنهر دنيبر، بما في ذلك مدينة خيرسون، فهو تحت سيطرة القوات الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20251210/حاكم-مقاطعة-خيرسون-يكشف-الهدف-الرئيسي-من-رحلات-زيلينسكي-إلى-أوروبا-1108004563.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084298444_164:0:2836:2004_1920x0_80_0_0_63259a0edbc71ac2f72c92d64d636ea1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, سلاح روسيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, سلاح روسيا
حاكم خيرسون: محاولات نقل وحدات تخريبية أوكرانية إلى ضفة دنيبرو اليسرى تنتهي بالفشل
03:00 GMT 26.12.2025 (تم التحديث: 03:03 GMT 26.12.2025)
صرّح حاكم مقاطعة خيرسون الروسية فلاديمير سالدو، اليوم الجمعة، إن القوات الأوكرانية تحاول نقل وحدات تخريبية إلى الضفة اليسرى في منطقة خيرسون، لكن الغالبية العظمى من هذه المحاولات تفشل، إذ تم تعزيز خط الدفاع بشكل محكم.
وأضاف سالدو لوكالة "سبوتنيك
": "الوضع لا يزال متوتراً، لكنه تحت السيطرة التامة لقواتنا المسلحة. خط الدفاع متين للغاية. تحاول القوات الأوكرانية أحيانًا نقل وحدات تخريبية إلى الضفة اليسرى، لكن الغالبية العظمى من القوارب التي تحمل المسلحين يتم تدميرها قبل الوصول إلى البر".
وتعد مقاطعة خيرسون أحد الأقاليم في روسيا، حيث تقع في الحوض الأسفل لنهر
دنيبر، ولها شاطئان يمتدان على بحر آزوف والبحر الأسود.
وأصبحت المقاطعة تابعة لروسيا الاتحادية نتيجة استفتاء أجري في أيلول/سبتمبر 2022. ولا يعترف الجانب الأوكراني بشرعيته ويواصل قصف المنطقة.
ويقع في الوقت الحاضر 75 بالمئة من مقاطعة خيرسون تحت السيطرة الروسية، أما الجزء الواقع على الضفة اليمنى لنهر دنيبر، بما في ذلك مدينة خيرسون، فهو تحت سيطرة القوات الأوكرانية.