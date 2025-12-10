https://sarabic.ae/20251210/حاكم-مقاطعة-خيرسون-يكشف-الهدف-الرئيسي-من-رحلات-زيلينسكي-إلى-أوروبا-1108004563.html

حاكم مقاطعة خيرسون يكشف الهدف الرئيسي من رحلات زيلينسكي إلى أوروبا

حاكم مقاطعة خيرسون يكشف الهدف الرئيسي من رحلات زيلينسكي إلى أوروبا

صرّح حاكم مقاطعة خيرسون الروسية فلاديمير سالدو، لوكالة "سبوتنيك"، بأن الهدف من رحلات فلاديمير زيلينسكي، إلى دول أوروبا الغربية، هو "لحل قضايا ضمانات أمنه... 10.12.2025, سبوتنيك عربي

وقال سالدو إن "زيلينسكي يُركّز حاليًا، خلال جولاته في أوروبا، على ضمان أمنه الشخصي بعد تركه لمنصبه".وقال ترامب في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية بأنه "ينبغي على فلاديمير زيلينسكي، الاطلاع على مقترحات حل النزاع في أوكرانيا".وأضاف الرئيس الأمريكي: "سيتعين على فلاديمير زيلينسكي، البدء بقبول شروط التسوية،" وأنه "خاسر"، مضيفا: "حسنًا، عليه أن يتماسك ويبدأ، كما تعلمون، بقبول الشروط. كما تعلمون، عندما تخسرون، وهو يخسر".وأضاف الرئيس الأمريكي: "كما تعلمون، هذا لا يعنينا. لم تدفع بلادنا أي أموال إضافية منذ أن منحها بايدن بغباء 350 مليار دولار".بعد تصريحات ترامب... زيلينسكي يزعم استعداده لإجراء انتخابات رئاسية في البلادخبير: "مبادرة" زيلينسكي تهدف لشراء الوقت وما يهم أوروبا سرقة الأموال الروسية المجمدة

