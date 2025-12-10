حاكم مقاطعة خيرسون يكشف الهدف الرئيسي من رحلات زيلينسكي إلى أوروبا
© Sputnik . POOL/
تابعنا عبر
صرّح حاكم مقاطعة خيرسون الروسية فلاديمير سالدو، لوكالة "سبوتنيك"، بأن الهدف من رحلات فلاديمير زيلينسكي، إلى دول أوروبا الغربية، هو "لحل قضايا ضمانات أمنه الشخصي بعد تخلّيه عن السلطة".
وقال سالدو إن "زيلينسكي يُركّز حاليًا، خلال جولاته في أوروبا، على ضمان أمنه الشخصي بعد تركه لمنصبه".
وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الثلاثاء، بأنه "حان الوقت لإجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا"، وأنه "على الشعب الأوكراني اتخاذ القرار في ذلك".
وقال ترامب في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية بأنه "ينبغي على فلاديمير زيلينسكي، الاطلاع على مقترحات حل النزاع في أوكرانيا".
وأردف: "أعتقد أنه على زيلينسكي أن يأخذ الوقت الكافي لقراءتها (مقترحات التسوية)"، مضيفًا أنه "لم يقرأها فعليا بعد".
وأضاف الرئيس الأمريكي: "سيتعين على فلاديمير زيلينسكي، البدء بقبول شروط التسوية،" وأنه "خاسر"، مضيفا: "حسنًا، عليه أن يتماسك ويبدأ، كما تعلمون، بقبول الشروط. كما تعلمون، عندما تخسرون، وهو يخسر".
وأشارالرئيس الأمريكي إلى أن "الولايات المتحدة توقفت عن تقديم أموال لأوكرانيا بعد أن منح جو بايدن، كييف 350 مليار دولار بحماقة بالغة".
وأضاف الرئيس الأمريكي: "كما تعلمون، هذا لا يعنينا. لم تدفع بلادنا أي أموال إضافية منذ أن منحها بايدن بغباء 350 مليار دولار".