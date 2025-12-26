عربي
الجيش الإسرائيلي: نهاجم في هذه الأثناء أهدافا لـ"حزب الله" في لبنان
خبير: حديث زيلينسكي عن الانتخابات خدعة وذريعة لوقف إطلاق النار
خبير: حديث زيلينسكي عن الانتخابات خدعة وذريعة لوقف إطلاق النار
وقال أورسيني لوكالة "سبوتنيك": "ربما يدبّر زيلينسكي وداعموه الأوروبيون مكيدة لخداع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالحديث عن الانتخابات الأوكرانية لتأمين هدنة على خط المواجهة".وأشار الخبير إلى أن "أوكرانيا لا تسعى بصدق إلى تسوية سلمية، وأنها مستعدة لفعل أي شيء لإطالة أمد المفاوضات، ولهذا السبب تسعى إلى هدنة مؤقتة".وأفادت وسائل إعلام أنه "من المتوقع أن يتوجه فلاديمير زيلينسكي إلى فلوريدا خلال الأيام المقبلة لإجراء محادثات بالغة الأهمية في "مارالاغو"، وهو مكان محتمل لعقد اجتماع مع القيادة الأمريكية، وإذا سارت الأمور وفقًا للخطة، فقد تتم الزيارة في وقت مبكر من 28 ديسمبر/كانون الأول".وأكد الصحفي الصربي ماريو بوييتش، لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، خلال زيارته للدونباس، أن فلاديمير زيلينسكي، لا يملك أي فرصة للفوز في الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا.وقال الصحفي الصربي: "لا توجد فرصة لفوزه في أي انتخابات، لذا فإن الاتحاد الأوروبي وزيلينسكي، يريدان استمرار الحرب لفترة أطول، ولهذا السبب على الأوكرانيين النزول إلى الشوارع في أقرب وقت ممكن".أسير حرب أوكراني يدعو زملاءه في الخدمة للاستسلام للقوات المسلحة الروسية
خبير: حديث زيلينسكي عن الانتخابات خدعة وذريعة لوقف إطلاق النار

صرح أليساندرو أورسيني، أستاذ علم الاجتماع في جامعة "لويس" في روما، لوسائل الإعلام، بأن "حديث فلاديمير زيلينسكي عن الانتخابات هو مجرد خدعة لتأمين وقف إطلاق النار".
وقال أورسيني لوكالة "سبوتنيك": "ربما يدبّر زيلينسكي وداعموه الأوروبيون مكيدة لخداع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالحديث عن الانتخابات الأوكرانية لتأمين هدنة على خط المواجهة".

وأضاف: "في رأيي، الأمر برمته مجرد خدعة، زيلينسكي وداعموه في الاتحاد الأوروبي يريدون من ترامب(الرئيس الأمريكي)، أن يقتنع أن هذه الخطة التي يفترض أنها تمنح أوكرانيا وقف إطلاق نار لإجراء الانتخابات، لكنها في الحقيقة حيلة".

وأشار الخبير إلى أن "أوكرانيا لا تسعى بصدق إلى تسوية سلمية، وأنها مستعدة لفعل أي شيء لإطالة أمد المفاوضات، ولهذا السبب تسعى إلى هدنة مؤقتة".
وأفادت وسائل إعلام أنه "من المتوقع أن يتوجه فلاديمير زيلينسكي إلى فلوريدا خلال الأيام المقبلة لإجراء محادثات بالغة الأهمية في "مارالاغو"، وهو مكان محتمل لعقد اجتماع مع القيادة الأمريكية، وإذا سارت الأمور وفقًا للخطة، فقد تتم الزيارة في وقت مبكر من 28 ديسمبر/كانون الأول".
وأكد الصحفي الصربي ماريو بوييتش، لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، خلال زيارته للدونباس، أن فلاديمير زيلينسكي، لا يملك أي فرصة للفوز في الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا.
وقال الصحفي الصربي: "لا توجد فرصة لفوزه في أي انتخابات، لذا فإن الاتحاد الأوروبي وزيلينسكي، يريدان استمرار الحرب لفترة أطول، ولهذا السبب على الأوكرانيين النزول إلى الشوارع في أقرب وقت ممكن".
أسير حرب أوكراني يدعو زملاءه في الخدمة للاستسلام للقوات المسلحة الروسية
