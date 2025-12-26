https://sarabic.ae/20251226/خبير-حديث-زيلينسكي-عن-الانتخابات-خدعة-وذريعة-لوقف-إطلاق-النار-1108593471.html
وقال أورسيني لوكالة "سبوتنيك": "ربما يدبّر زيلينسكي وداعموه الأوروبيون مكيدة لخداع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالحديث عن الانتخابات الأوكرانية لتأمين هدنة على خط المواجهة".وأشار الخبير إلى أن "أوكرانيا لا تسعى بصدق إلى تسوية سلمية، وأنها مستعدة لفعل أي شيء لإطالة أمد المفاوضات، ولهذا السبب تسعى إلى هدنة مؤقتة".وأفادت وسائل إعلام أنه "من المتوقع أن يتوجه فلاديمير زيلينسكي إلى فلوريدا خلال الأيام المقبلة لإجراء محادثات بالغة الأهمية في "مارالاغو"، وهو مكان محتمل لعقد اجتماع مع القيادة الأمريكية، وإذا سارت الأمور وفقًا للخطة، فقد تتم الزيارة في وقت مبكر من 28 ديسمبر/كانون الأول".وأكد الصحفي الصربي ماريو بوييتش، لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، خلال زيارته للدونباس، أن فلاديمير زيلينسكي، لا يملك أي فرصة للفوز في الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا.وقال الصحفي الصربي: "لا توجد فرصة لفوزه في أي انتخابات، لذا فإن الاتحاد الأوروبي وزيلينسكي، يريدان استمرار الحرب لفترة أطول، ولهذا السبب على الأوكرانيين النزول إلى الشوارع في أقرب وقت ممكن".
الأخبار
ar_EG
خبير: حديث زيلينسكي عن الانتخابات خدعة وذريعة لوقف إطلاق النار
وقال أورسيني لوكالة "سبوتنيك": "ربما يدبّر زيلينسكي وداعموه الأوروبيون مكيدة لخداع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالحديث عن الانتخابات الأوكرانية لتأمين هدنة على خط المواجهة".
وأضاف: "في رأيي، الأمر برمته مجرد خدعة، زيلينسكي وداعموه في الاتحاد الأوروبي يريدون من ترامب(الرئيس الأمريكي)، أن يقتنع أن هذه الخطة التي يفترض أنها تمنح أوكرانيا وقف إطلاق نار لإجراء الانتخابات، لكنها في الحقيقة حيلة".
وأشار الخبير إلى أن "أوكرانيا لا تسعى بصدق إلى تسوية سلمية، وأنها مستعدة لفعل أي شيء لإطالة أمد المفاوضات، ولهذا السبب تسعى إلى هدنة مؤقتة".
وأفادت وسائل إعلام أنه "من المتوقع أن يتوجه فلاديمير زيلينسكي إلى فلوريدا خلال الأيام المقبلة لإجراء محادثات بالغة الأهمية في "مارالاغو"، وهو مكان محتمل لعقد اجتماع مع القيادة الأمريكية، وإذا سارت الأمور وفقًا للخطة، فقد تتم الزيارة في وقت مبكر من 28 ديسمبر/كانون الأول".
وأكد الصحفي الصربي ماريو بوييتش، لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، خلال زيارته للدونباس، أن فلاديمير زيلينسكي، لا يملك أي فرصة للفوز في الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا.
وقال الصحفي الصربي: "لا توجد فرصة لفوزه في أي انتخابات، لذا فإن الاتحاد الأوروبي وزيلينسكي، يريدان استمرار الحرب لفترة أطول، ولهذا السبب على الأوكرانيين النزول إلى الشوارع في أقرب وقت ممكن".