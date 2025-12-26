https://sarabic.ae/20251226/ريال-مدريد-قد-يطالب-برشلونة-بتعويضات-بملايين-الدولارات-1108609758.html
ريال مدريد قد يطالب برشلونة بتعويضات بملايين الدولارات
ذكرت مصادر إعلامية، أن ريال مدريد يدرس رفع دعوى قضائية بملايين اليورو ضد برشلونة في قضية إنريكيز نيغريرا، نائب الرئيس السابق للجنة الحكام الفنية في الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم.
في فبراير/ شباط 2023، انتشرت تقارير إعلامية تفيد بأن برشلونة دفع لنيغريرا ما يقارب 1.4 مليون يورو مقابل تقارير التحكيم بين عامي 2016 و2018، وفقا لما ذكرته صحيفة "إس".
وفي مارس/ آذار 2023، قبلت المحكمة شكوى المدعي العام ضد برشلونة، والتي زعمت أن النادي دفع لنيغريرا أكثر من 7 ملايين يورو بين عامي 2001 و2018.
وفي أواخر سبتمبر/ أيلول 2024، وُجهت لبرشلونة تهمة الرشوة. وادعى نيغريرا نفسه أنه كان يقدم المشورة لبرشلونة بشأن قرارات التحكيم فقط، حيث أراد النادي الكتالوني ضمان عدم اتخاذ أي قرارات ضده. وفي أكتوبر/ تشرين الأول، أُعلن رسميًا استدعاء برشلونة للمثول أمام المحكمة كمشتبه به.
ورفع ريال مدريد دعوى قضائية يطالب فيها بإجراء عمليات تدقيق مناسبة في غضون عشرة أيام وتقديم حسابات لفحص المعاملات المالية لبرشلونة من عام 2010 إلى عام 2021. ولم يرضَ ريال مدريد بقرار المحكمة، وهو مستعد للمطالبة بملايين الدولارات كتعويضات من برشلونة عن الأضرار الناجمة عن المدفوعات إلى نيغريرا.