ريال مدريد قد يطالب برشلونة بتعويضات بملايين الدولارات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ اتفاق دمشق و قسد يصطدم بتعقيدات سياسية و عسكرية مع قرب انتهاء المهلة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:28 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
11:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
13:03 GMT
17 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب يستطيع وقف كل الإمدادات لنظام كييف وجعل أوروبا وحدها تواجه روسيا لكن هذا لم يحصل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية بعد المصادقة على قانون تجريم الاستعمار
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:18 GMT
11 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
09:30 GMT
29 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية بعد المصادقة على قانون تجريم الاستعمار
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:45 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
وزير الدفاع الإسرائيلي: إسرائيل لن تنسحب من غزة، قائد "قسد" يعلن التوصل إلى تفاهم مشترك بشأن دمج قواته في الجيش السوري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251226/ريال-مدريد-قد-يطالب-برشلونة-بتعويضات-بملايين-الدولارات-1108609758.html
ريال مدريد قد يطالب برشلونة بتعويضات بملايين الدولارات
ريال مدريد قد يطالب برشلونة بتعويضات بملايين الدولارات
سبوتنيك عربي
ذكرت مصادر إعلامية، أن ريال مدريد يدرس رفع دعوى قضائية بملايين اليورو ضد برشلونة في قضية إنريكيز نيغريرا، نائب الرئيس السابق للجنة الحكام الفنية في الاتحاد...
2025-12-26T17:32+0000
2025-12-26T17:32+0000
رياضة
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/09/1098535117_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7ffa14d17d421f3bdd6b3e2427bf0e42.jpg
في فبراير/ شباط 2023، انتشرت تقارير إعلامية تفيد بأن برشلونة دفع لنيغريرا ما يقارب 1.4 مليون يورو مقابل تقارير التحكيم بين عامي 2016 و2018، وفقا لما ذكرته صحيفة "إس".ورفع ريال مدريد دعوى قضائية يطالب فيها بإجراء عمليات تدقيق مناسبة في غضون عشرة أيام وتقديم حسابات لفحص المعاملات المالية لبرشلونة من عام 2010 إلى عام 2021. ولم يرضَ ريال مدريد بقرار المحكمة، وهو مستعد للمطالبة بملايين الدولارات كتعويضات من برشلونة عن الأضرار الناجمة عن المدفوعات إلى نيغريرا.
https://sarabic.ae/20251226/هل-ينتقل-نجم-برشلونة-إلى-الدوري-السعودي-1108598358.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/09/1098535117_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_713431e34f58141bf0218136b6b10b5b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رياضة, العالم
رياضة, العالم

ريال مدريد قد يطالب برشلونة بتعويضات بملايين الدولارات

17:32 GMT 26.12.2025
ريال مدريد يهزم فاليكانو في الدوري الإسباني
ريال مدريد يهزم فاليكانو في الدوري الإسباني - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2025
© AP Photo / Manu Fernandez
تابعنا عبر
ذكرت مصادر إعلامية، أن ريال مدريد يدرس رفع دعوى قضائية بملايين اليورو ضد برشلونة في قضية إنريكيز نيغريرا، نائب الرئيس السابق للجنة الحكام الفنية في الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم.
في فبراير/ شباط 2023، انتشرت تقارير إعلامية تفيد بأن برشلونة دفع لنيغريرا ما يقارب 1.4 مليون يورو مقابل تقارير التحكيم بين عامي 2016 و2018، وفقا لما ذكرته صحيفة "إس".
وفي مارس/ آذار 2023، قبلت المحكمة شكوى المدعي العام ضد برشلونة، والتي زعمت أن النادي دفع لنيغريرا أكثر من 7 ملايين يورو بين عامي 2001 و2018.
برشلونة يفوز على ريال مدريد ويتوج بكأس السوبر الإسباني - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2025
مجتمع
هل ينتقل نجم برشلونة إلى الدوري السعودي
12:19 GMT

وفي أواخر سبتمبر/ أيلول 2024، وُجهت لبرشلونة تهمة الرشوة. وادعى نيغريرا نفسه أنه كان يقدم المشورة لبرشلونة بشأن قرارات التحكيم فقط، حيث أراد النادي الكتالوني ضمان عدم اتخاذ أي قرارات ضده. وفي أكتوبر/ تشرين الأول، أُعلن رسميًا استدعاء برشلونة للمثول أمام المحكمة كمشتبه به.

ورفع ريال مدريد دعوى قضائية يطالب فيها بإجراء عمليات تدقيق مناسبة في غضون عشرة أيام وتقديم حسابات لفحص المعاملات المالية لبرشلونة من عام 2010 إلى عام 2021. ولم يرضَ ريال مدريد بقرار المحكمة، وهو مستعد للمطالبة بملايين الدولارات كتعويضات من برشلونة عن الأضرار الناجمة عن المدفوعات إلى نيغريرا.
