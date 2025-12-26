https://sarabic.ae/20251226/هل-ينتقل-نجم-برشلونة-إلى-الدوري-السعودي-1108598358.html
هل ينتقل نجم برشلونة إلى الدوري السعودي
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام غربية أن وكيل روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الإسباني، قد التقى مع ممثلين لدوري روشن السعودي لبحث مدى إمكانية انتقاله لأحد الأندية هناك. 26.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-26T12:19+0000
2025-12-26T12:19+0000
2025-12-26T12:19+0000
مجتمع
نادي برشلونة
الدوري الإسباني
رياضة
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0c/1096735026_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0ec524000a87d9f7c325bf2627feb98e.jpg
وأوضح الموقع الإلكتروني "برشلونة يونيفرسال" الرياضي، مساء الخميس، أن التكهنات تحيط بمستقبل البولندي ليفاندوفسكي نجم برشلونة في ظل أنباء تؤكد رحيله عن النادي الكتالوني بنهاية الموسم الحالي.وأكد الموقع أن "الخيار المطروح على ليفاندوفسكي يتمثل في اللعب لموسمين في الدوري السعودي خاصة أن العرض مغري من الناحية المالية".ويتزامن ذلك مع إبداء نادي شيكاغو فاير الأمريكي اهتمامه بضم ليفاندوفسكي صاحب الـ37 عاما، إلا أن الراتب المعروض على الأخير أقل بكثير من نظيره السعودي.وكان ليفاندوفسكي قد أكد مؤخرا، أنه لا يتعجل حسم قراره بشأن مستقبله مع الفريق "الكتالوني"، ما يفتح الباب على مصراعيه لكافة الخيارات.ويشار إلى أن اللاعب البولندي يرتبط بعقد مع برشلونة ينتهي في شهر يونيو/حزيران المقبل، مع إمكانية التمديد لموسم آخر.
https://sarabic.ae/20250420/الإصابة-قد-تحرم-برشلونة-من-مشاركة-ليفاندوفسكي-أمام-ريال-مدريد-1099735401.html
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/0c/1096735026_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d8f2978985b54f644864f6fbc4c59e4d.jpg
