بث مباشر... بوتين يعقد اجتماعا بشأن برنامج التسلح الحكومي
بث مباشر
سبوتنيك عربي
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
هل ينتقل نجم برشلونة إلى الدوري السعودي
هل ينتقل نجم برشلونة إلى الدوري السعودي

12:19 GMT 26.12.2025
© AP Photo / Altaf Qadriبرشلونة يفوز على ريال مدريد ويتوج بكأس السوبر الإسباني
برشلونة يفوز على ريال مدريد ويتوج بكأس السوبر الإسباني - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2025
© AP Photo / Altaf Qadri
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام غربية أن وكيل روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الإسباني، قد التقى مع ممثلين لدوري روشن السعودي لبحث مدى إمكانية انتقاله لأحد الأندية هناك.
وأوضح الموقع الإلكتروني "برشلونة يونيفرسال" الرياضي، مساء الخميس، أن التكهنات تحيط بمستقبل البولندي ليفاندوفسكي نجم برشلونة في ظل أنباء تؤكد رحيله عن النادي الكتالوني بنهاية الموسم الحالي.
شعار نادي برشلونة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2025
مجتمع
الإصابة قد تحرم برشلونة من مشاركة ليفاندوفسكي أمام ريال مدريد
20 أبريل, 18:32 GMT
وأكد الموقع أن "الخيار المطروح على ليفاندوفسكي يتمثل في اللعب لموسمين في الدوري السعودي خاصة أن العرض مغري من الناحية المالية".
ويتزامن ذلك مع إبداء نادي شيكاغو فاير الأمريكي اهتمامه بضم ليفاندوفسكي صاحب الـ37 عاما، إلا أن الراتب المعروض على الأخير أقل بكثير من نظيره السعودي.
وكان ليفاندوفسكي قد أكد مؤخرا، أنه لا يتعجل حسم قراره بشأن مستقبله مع الفريق "الكتالوني"، ما يفتح الباب على مصراعيه لكافة الخيارات.
ويشار إلى أن اللاعب البولندي يرتبط بعقد مع برشلونة ينتهي في شهر يونيو/حزيران المقبل، مع إمكانية التمديد لموسم آخر.
