برشلونة يعاود الانتصارات بثلاثية في شباك إلتشي
برشلونة يعاود الانتصارات بثلاثية في شباك إلتشي
تقدم برشلونة مبكرا بأقدام نجمه لامين يامال، في الدقيقة التاسعة من زمن اللقاء، فيما عزز المهاجم فيران توريس تقدم برشلونة في الدقيقة الثانية عشر.وقلص إلتشي الفارق قبل نهاية الشوط الأول، في الدقيقة 42، بتسديدة متقنة من رافا مير، بينما أكد ماركوس راشفورد، انتصار كتيبة البلوجرانا، بتسجيله الهدف الثالث بتسديدة صاروخية، في الدقيقة 61 من عمر اللقاء.واستعاد برشلونة ذاكرة الانتصارات،بعد خسارته في الجولة الماضية من الليجا على يد غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة 2-1. ورفع رصيده إلى 25 نقطة، بعدما حقق فوزه الثامن هذا الموسم، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني.في المقابل تجمد رصيد إلتشي عند النقطة 14 في المركز التاسع بجدول الترتيب.
حقق نادي برشلونة فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه إلتشي، بثلاثية مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الفريق الكتالوني، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم.
تقدم برشلونة مبكرا بأقدام نجمه لامين يامال، في الدقيقة التاسعة من زمن اللقاء، فيما عزز المهاجم فيران توريس تقدم برشلونة في الدقيقة الثانية عشر.
روبرت ليفاندوفسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
وقلص إلتشي الفارق قبل نهاية الشوط الأول، في الدقيقة 42، بتسديدة متقنة من رافا مير، بينما أكد ماركوس راشفورد، انتصار كتيبة البلوجرانا، بتسجيله الهدف الثالث بتسديدة صاروخية، في الدقيقة 61 من عمر اللقاء.
واستعاد برشلونة ذاكرة الانتصارات،بعد خسارته في الجولة الماضية من الليجا على يد غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة 2-1. ورفع رصيده إلى 25 نقطة، بعدما حقق فوزه الثامن هذا الموسم، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني.
في المقابل تجمد رصيد إلتشي عند النقطة 14 في المركز التاسع بجدول الترتيب.
