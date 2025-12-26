https://sarabic.ae/20251226/صادرات-الحبوب-الروسية-في-أول-20-يوما-من-ديسمبر-ترتفع-14-1108613592.html
صادرات الحبوب الروسية في أول 20 يوما من ديسمبر ترتفع 14%
صادرات الحبوب الروسية في أول 20 يوما من ديسمبر ترتفع 14%
سبوتنيك عربي
ارتفعت صادرات روسيا من الحبوب في أول 20 يوما من ديسمبر/ كانون الأول 2025 بنسبة 14%، مقارنة بذات الفترة من 2024، وبلغ إجمالي الصادرات خلال تلك الفترة نحو 3.4... 26.12.2025
2025-12-26T19:57+0000
2025-12-26T19:57+0000
2025-12-26T19:57+0000
شملت الإحصائيات محاصيل الحبوب الرئيسية مثل القمح والذرة والشعير، حسب اتحاد الحبوب الروسي.
ارتفعت صادرات روسيا من الحبوب في أول 20 يوما من ديسمبر/ كانون الأول 2025 بنسبة 14%، مقارنة بذات الفترة من 2024، وبلغ إجمالي الصادرات خلال تلك الفترة نحو 3.4 مليون طن.
شملت الإحصائيات محاصيل الحبوب الرئيسية مثل القمح والذرة والشعير، حسب اتحاد الحبوب الروسي.