منافس طبيعي لغسولات الفم التقليدية... دراسة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ اتفاق دمشق و قسد يصطدم بتعقيدات سياسية و عسكرية مع قرب انتهاء المهلة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:28 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
11:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
13:03 GMT
17 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب يستطيع وقف كل الإمدادات لنظام كييف وجعل أوروبا وحدها تواجه روسيا لكن هذا لم يحصل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية بعد المصادقة على قانون تجريم الاستعمار
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:18 GMT
11 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
09:30 GMT
29 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية بعد المصادقة على قانون تجريم الاستعمار
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:45 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
وزير الدفاع الإسرائيلي: إسرائيل لن تنسحب من غزة، قائد "قسد" يعلن التوصل إلى تفاهم مشترك بشأن دمج قواته في الجيش السوري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
منافس طبيعي لغسولات الفم التقليدية... دراسة
منافس طبيعي لغسولات الفم التقليدية... دراسة
سبوتنيك عربي
تشير الدراسات الأولية إلى إمكانية كون غسول الفم بمستخلص الثوم، منافسا طبيعيا مفاجئا للغسولات الفموية التقليدية، بسبب قدرته على مُضاهاة فعالية "الكلورهيكسيدين"... 26.12.2025, سبوتنيك عربي
مجتمع
علوم
تنظيف الأسنان
الميكروبات
تنظيف
ويكمن السر في "الأليسين"، وهو مركب حيوي نشط يُفرز عند سحق الثوم أو تقطيعه، ما يعيق نمو البكتيريا ويُجهد الخلايا الميكروبية، وهذا ما يجعل الثوم مضادا طبيعيا قويا للميكروبات، وهو أيضا ما يفسر تاريخ استخدامه الطويل في الطب التقليدي لدى الحضارات القديمة مثل مصر وروما والصين. ولطالما اعتبر "الكلورهيكسيدين" المعيار الذهبي في غسولات الفم المضادة للميكروبات، ولكنه لا يخلو من العيوب. تشمل الشكاوى الشائعة تلون الأسنان، وتغير حاسة التذوق، وتهيج أنسجة الفم الحساسة، وكلها قد تُعيق الاستخدام طويل الأمد، إلى جانب الآثار الجانبية، يتزايد القلق بشأن مقاومة المضادات الحيوية عند استخدام عوامل اصطناعية قوية بشكل متكرر أو بتركيزات منخفضة على مدى فترة طويلة، كما ورد في صخيفة "ساينس أليرت". لذا، سيحتاج مُصنعو غسولات الفم إلى تحقيق التوازن بين التركيز، والراحة، والتحكم في الرائحة لضمان نجاح غسولات الفم القائمة على الثوم خارج نطاق البحث العلمي.كما يعمل الباحثون على إمكانية دمج الثوم مع أعشاب أخرى لتحسين الراحة والقبول مع الحفاظ على فعاليته المضادة للميكروبات. طبيب يخبر ماذا يحدث إذا قمت بوضع قطرات من عصير البصل أو الثوم في أنفكما هي فوائد الثوم الأسود وكيف يتم الحصول عليه؟
https://sarabic.ae/20230211/10-علاجات-طبيعية-لالتهابات-اللثة-داخل-المنزل-منها-الثوم-والصبار-1073384386.html
الأخبار
منافس طبيعي لغسولات الفم التقليدية... دراسة

21:08 GMT 26.12.2025
تشير الدراسات الأولية إلى إمكانية كون غسول الفم بمستخلص الثوم، منافسا طبيعيا مفاجئا للغسولات الفموية التقليدية، بسبب قدرته على مُضاهاة فعالية "الكلورهيكسيدين" في مكافحة البكتيريا، ويبدو أن مستخلص الثوم، عند تركيزات أعلى، فعّال بشكل خاص ضد بكتيريا المكورات العقدية الطافرة، وهي البكتيريا الرئيسية المُسببة لتسوس الأسنان.
ويكمن السر في "الأليسين"، وهو مركب حيوي نشط يُفرز عند سحق الثوم أو تقطيعه، ما يعيق نمو البكتيريا ويُجهد الخلايا الميكروبية، وهذا ما يجعل الثوم مضادا طبيعيا قويا للميكروبات، وهو أيضا ما يفسر تاريخ استخدامه الطويل في الطب التقليدي لدى الحضارات القديمة مثل مصر وروما والصين.
ولطالما اعتبر "الكلورهيكسيدين" المعيار الذهبي في غسولات الفم المضادة للميكروبات، ولكنه لا يخلو من العيوب. تشمل الشكاوى الشائعة تلون الأسنان، وتغير حاسة التذوق، وتهيج أنسجة الفم الحساسة، وكلها قد تُعيق الاستخدام طويل الأمد، إلى جانب الآثار الجانبية، يتزايد القلق بشأن مقاومة المضادات الحيوية عند استخدام عوامل اصطناعية قوية بشكل متكرر أو بتركيزات منخفضة على مدى فترة طويلة، كما ورد في صخيفة "ساينس أليرت".

على النقيض من ذلك، يُقدم مستخلص الثوم خيارا نباتيا قد يُقلل الاعتماد على هذه المواد الكيميائية مع الحفاظ على فعالية سريرية ملموسة في خفض البكتيريا الفموية، لكن أيضا على الرغم من عوائدة توجد مشكلة، الرائحة النفاذه، والطعم، والحرقة عند استخدام تراكيز عالية من مستخلص الثوم. مع أن هذه الآثار تُعتبر عموما أقل حدة من تلون الأسنان أو اضطراب حاسة التذوق المستمر المرتبط "بالكلورهيكسيدين"، إلا أنها قد تُثني الكثيرين عن استخدامه بانتظام.

الثوم - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2023
مجتمع
10 علاجات طبيعية لالتهابات اللثة داخل المنزل... منها الثوم والصبار
11 فبراير 2023, 13:40 GMT
لذا، سيحتاج مُصنعو غسولات الفم إلى تحقيق التوازن بين التركيز، والراحة، والتحكم في الرائحة لضمان نجاح غسولات الفم القائمة على الثوم خارج نطاق البحث العلمي.
كما يعمل الباحثون على إمكانية دمج الثوم مع أعشاب أخرى لتحسين الراحة والقبول مع الحفاظ على فعاليته المضادة للميكروبات.
طبيب يخبر ماذا يحدث إذا قمت بوضع قطرات من عصير البصل أو الثوم في أنفك
ما هي فوائد الثوم الأسود وكيف يتم الحصول عليه؟
