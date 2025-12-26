https://sarabic.ae/20251226/منافس-طبيعي-لغسولات-الفم-التقليدية-دراسة-1108614467.html
منافس طبيعي لغسولات الفم التقليدية... دراسة
تشير الدراسات الأولية إلى إمكانية كون غسول الفم بمستخلص الثوم، منافسا طبيعيا مفاجئا للغسولات الفموية التقليدية، بسبب قدرته على مُضاهاة فعالية "الكلورهيكسيدين"
ويكمن السر في "الأليسين"، وهو مركب حيوي نشط يُفرز عند سحق الثوم أو تقطيعه، ما يعيق نمو البكتيريا ويُجهد الخلايا الميكروبية، وهذا ما يجعل الثوم مضادا طبيعيا قويا للميكروبات، وهو أيضا ما يفسر تاريخ استخدامه الطويل في الطب التقليدي لدى الحضارات القديمة مثل مصر وروما والصين. ولطالما اعتبر "الكلورهيكسيدين" المعيار الذهبي في غسولات الفم المضادة للميكروبات، ولكنه لا يخلو من العيوب. تشمل الشكاوى الشائعة تلون الأسنان، وتغير حاسة التذوق، وتهيج أنسجة الفم الحساسة، وكلها قد تُعيق الاستخدام طويل الأمد، إلى جانب الآثار الجانبية، يتزايد القلق بشأن مقاومة المضادات الحيوية عند استخدام عوامل اصطناعية قوية بشكل متكرر أو بتركيزات منخفضة على مدى فترة طويلة، كما ورد في صخيفة "ساينس أليرت". لذا، سيحتاج مُصنعو غسولات الفم إلى تحقيق التوازن بين التركيز، والراحة، والتحكم في الرائحة لضمان نجاح غسولات الفم القائمة على الثوم خارج نطاق البحث العلمي.كما يعمل الباحثون على إمكانية دمج الثوم مع أعشاب أخرى لتحسين الراحة والقبول مع الحفاظ على فعاليته المضادة للميكروبات. طبيب يخبر ماذا يحدث إذا قمت بوضع قطرات من عصير البصل أو الثوم في أنفكما هي فوائد الثوم الأسود وكيف يتم الحصول عليه؟
