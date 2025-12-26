نيجيريا تؤكد الضربات الجوية الأمريكية ضد الإرهابيين في إطار الشراكة بين البلدين

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ اتفاق دمشق و قسد يصطدم بتعقيدات سياسية و عسكرية مع قرب انتهاء المهلة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:28 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
11:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
13:03 GMT
17 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب يستطيع وقف كل الإمدادات لنظام كييف وجعل أوروبا وحدها تواجه روسيا لكن هذا لم يحصل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية بعد المصادقة على قانون تجريم الاستعمار
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:18 GMT
11 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
09:30 GMT
29 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية بعد المصادقة على قانون تجريم الاستعمار
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:45 GMT
14 د
أمساليوم
بث مباشر
نيجيريا تؤكد الضربات الجوية الأمريكية ضد الإرهابيين في إطار الشراكة بين البلدين
وقالت وزارة الخارجية النيجيرية في بيان: "وزارة الخارجية النيجيرية تؤكد أن السلطات في البلاد تواصل التعاون في مجال الأمن مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة، لمواجهة تهديد الإرهاب… وقد أدى ذلك إلى ضربات جوية محددة على أهداف إرهابية في شمال غرب نيجيريا".في السياق، أكدت القيادة الأمريكية لأفريقيا (أفريكوم) أن القوات الأمريكية نفذت ضربة على أهداف إرهابية في نيجيريا بناءً على طلب الحكومة النيجيرية.وجاء في بيان أفريكوم: "نفذت القيادة الأمريكية لأفريقيا، بناءً على طلب السلطات النيجيرية، ضربة في ولاية سوبوتو، وأسفرت عن قتل عدد من إرهابيي داعش".كما أفادت وسائل الإعلام بأن إدارة الرئيس الأمريكي تدرس تنفيذ ضربات دقيقة باستخدام الطائرات دون طيار ووقف المساعدات الموجهة للبلاد.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح في وقت سابق، اليوم، بأن الولايات المتحدة نفذت ضربة قاتلة ضد تنظيم داعش في شمال‑غرب نيجيريا.وأشار ترامب في 31 أكتوبر إلى نيجيريا كدولة "تثير قلقاً خاصاً"، بسبب ما وصفه بالإبادة الجماعية المزعومة ضد المسيحيين النيجيريين من قبل جماعات إسلامية، والتي، حسب قوله، لا يستطيع الحكومة النيجيرية مواجهتها.وأضاف لاحقاً أنه لا يستبعد إمكانية إرسال قوات أمريكية إلى البلاد أو تنفيذ ضربات جوية على أراضيها.
نيجيريا تؤكد الضربات الجوية الأمريكية ضد الإرهابيين في إطار الشراكة بين البلدين

02:34 GMT 26.12.2025 (تم التحديث: 02:41 GMT 26.12.2025)
أكدت السلطات النيجيرية، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة نفذت ضربات جوية محددة ضد الإرهابيين في شمال غرب البلاد.
وقالت وزارة الخارجية النيجيرية في بيان: "وزارة الخارجية النيجيرية تؤكد أن السلطات في البلاد تواصل التعاون في مجال الأمن مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة، لمواجهة تهديد الإرهاب… وقد أدى ذلك إلى ضربات جوية محددة على أهداف إرهابية في شمال غرب نيجيريا".
في السياق، أكدت القيادة الأمريكية لأفريقيا (أفريكوم) أن القوات الأمريكية نفذت ضربة على أهداف إرهابية في نيجيريا بناءً على طلب الحكومة النيجيرية.
وجاء في بيان أفريكوم: "نفذت القيادة الأمريكية لأفريقيا، بناءً على طلب السلطات النيجيرية، ضربة في ولاية سوبوتو، وأسفرت عن قتل عدد من إرهابيي داعش".
كما أفادت وسائل الإعلام بأن إدارة الرئيس الأمريكي تدرس تنفيذ ضربات دقيقة باستخدام الطائرات دون طيار ووقف المساعدات الموجهة للبلاد.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح في وقت سابق، اليوم، بأن الولايات المتحدة نفذت ضربة قاتلة ضد تنظيم داعش في شمال‑غرب نيجيريا.
وأشار ترامب في 31 أكتوبر إلى نيجيريا كدولة "تثير قلقاً خاصاً"، بسبب ما وصفه بالإبادة الجماعية المزعومة ضد المسيحيين النيجيريين من قبل جماعات إسلامية، والتي، حسب قوله، لا يستطيع الحكومة النيجيرية مواجهتها.
وأضاف لاحقاً أنه لا يستبعد إمكانية إرسال قوات أمريكية إلى البلاد أو تنفيذ ضربات جوية على أراضيها.
