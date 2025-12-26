https://sarabic.ae/20251226/نيجيريا-تؤكد-الضربات-الجوية-الأمريكية-ضد-الإرهابيين-في-إطار-الشراكة-بين-البلدين-1108586745.html
نيجيريا تؤكد الضربات الجوية الأمريكية ضد الإرهابيين في إطار الشراكة بين البلدين
أكدت السلطات النيجيرية، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة نفذت ضربات جوية محددة ضد الإرهابيين في شمال غرب البلاد. 26.12.2025, سبوتنيك عربي
وقالت وزارة الخارجية النيجيرية في بيان: "وزارة الخارجية النيجيرية تؤكد أن السلطات في البلاد تواصل التعاون في مجال الأمن مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة، لمواجهة تهديد الإرهاب… وقد أدى ذلك إلى ضربات جوية محددة على أهداف إرهابية في شمال غرب نيجيريا".في السياق، أكدت القيادة الأمريكية لأفريقيا (أفريكوم) أن القوات الأمريكية نفذت ضربة على أهداف إرهابية في نيجيريا بناءً على طلب الحكومة النيجيرية.وجاء في بيان أفريكوم: "نفذت القيادة الأمريكية لأفريقيا، بناءً على طلب السلطات النيجيرية، ضربة في ولاية سوبوتو، وأسفرت عن قتل عدد من إرهابيي داعش".كما أفادت وسائل الإعلام بأن إدارة الرئيس الأمريكي تدرس تنفيذ ضربات دقيقة باستخدام الطائرات دون طيار ووقف المساعدات الموجهة للبلاد.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح في وقت سابق، اليوم، بأن الولايات المتحدة نفذت ضربة قاتلة ضد تنظيم داعش في شمال‑غرب نيجيريا.وأشار ترامب في 31 أكتوبر إلى نيجيريا كدولة "تثير قلقاً خاصاً"، بسبب ما وصفه بالإبادة الجماعية المزعومة ضد المسيحيين النيجيريين من قبل جماعات إسلامية، والتي، حسب قوله، لا يستطيع الحكومة النيجيرية مواجهتها.وأضاف لاحقاً أنه لا يستبعد إمكانية إرسال قوات أمريكية إلى البلاد أو تنفيذ ضربات جوية على أراضيها.
02:34 GMT 26.12.2025 (تم التحديث: 02:41 GMT 26.12.2025)
وقالت وزارة الخارجية النيجيرية في بيان: "وزارة الخارجية النيجيرية تؤكد أن السلطات في البلاد تواصل التعاون في مجال الأمن مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة، لمواجهة تهديد الإرهاب… وقد أدى ذلك إلى ضربات جوية محددة على أهداف إرهابية في شمال غرب نيجيريا".
في السياق، أكدت القيادة الأمريكية لأفريقيا (أفريكوم) أن القوات الأمريكية نفذت ضربة على أهداف إرهابية في نيجيريا بناءً على طلب الحكومة النيجيرية.
وجاء في بيان أفريكوم: "نفذت القيادة الأمريكية لأفريقيا، بناءً على طلب السلطات النيجيرية، ضربة في ولاية سوبوتو، وأسفرت عن قتل عدد من إرهابيي داعش".
كما أفادت وسائل الإعلام بأن إدارة الرئيس الأمريكي تدرس تنفيذ ضربات دقيقة باستخدام الطائرات دون طيار ووقف المساعدات الموجهة للبلاد.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح في وقت سابق، اليوم، بأن الولايات المتحدة نفذت ضربة قاتلة ضد تنظيم داعش
في شمال‑غرب نيجيريا.
وأشار ترامب في 31 أكتوبر إلى نيجيريا كدولة "تثير قلقاً خاصاً"، بسبب ما وصفه بالإبادة الجماعية المزعومة ضد المسيحيين النيجيريين من قبل جماعات إسلامية، والتي، حسب قوله، لا يستطيع الحكومة النيجيرية مواجهتها.
وأضاف لاحقاً أنه لا يستبعد إمكانية إرسال قوات أمريكية إلى البلاد أو تنفيذ ضربات جوية على أراضيها.