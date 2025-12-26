أكثر الصور إثارة لهذا الأسبوع ... صور

متسلقو جبال يرتدون زي "بابا نويل"، يتخذون وضعية تصوير، خلال فعالية للصلاة من أجل تسلق آمن في العام الجديد 2026، على جبل "بوخانسان" في سيئول، كوريا الجنوبية، الأحد 21 ديسمبر 2025
متظاهرون ألبانيون يلقون قنبلة حارقة خلف طوق أمني للشرطة، خلال اشتباكات في تظاهرة مناهضة للحكومة أمام مكتب رئيس الوزراء في العاصمة الألبانية تيرانا، يوم الاثنين 22 ديسمبر 2025، وسط احتجاجات على فضائح فساد وقضايا سياسية أوسع
الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، يرفع هدية تلقاها خلال فعالية بمناسبة عيد الميلاد مع عائلات جامعي النفايات القابلة لإعادة التدوير في ساو باولو، يوم الجمعة 19 ديسمبر/ كانون الأول 2025
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، والمدير العام لمتحف الـ"إرميتاج" الحكومي الروسي ميخائيل بيوتروفسكي، والرئيس القرغيزي سادير جاباروف، والرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، خلال جولة في المتحف، كجزء من فعاليات قمة رابطة الدول المستقلة غير الرسمية، في سان بطرسبورغ
إنقاذ 10 أشخاص بعد أن انهيار جزء من قناة مائية في شروبشاير، ما أدى إلى جنوح قوارب ضيقة عدة
متزلجون على الجليد في افتتاح حلبة التزلج بمنطقة المشاة في موسكو- سيتي، على رصيف "بريسنينسكايا"، العاصمة الروسية موسكو
يجذب نهر "سانتا كلارا" المتدفق، المارة على طريق توري في فيلمور، كاليفورنيا، يوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025
الشرطة النيبالية تلقي القبض على أحد المتظاهرين من جيل "زد" خلال تظاهرة مناهضة للحكومة في كاتماندو، نيبال، في 22 ديسمبر 2025. وردد المتظاهرون هتافات تطالب باستقالة رئيسة الوزراء سوشيلا كاركي، وتشكيل حكومة توافقية، متهمين الإدارة المؤقتة بـ"الفشل في فهم جوهر حركة جيل "زد" ومشاعر الشباب"
إيما كول (يسارًا) مع الكلب "هوغو"، وستيفاني فينيغان مع الكلب "سيمر"، يسيران على شاطئ خليج "هيلينز"، مقاطعة داون، بعد مشاركتهما في السباحة السنوية عشية عيد الميلاد، لدعم الجمعيات الخيرية المحلية
المشاركون في حفل "نيكولايفسكي"، المخصص ليوم القديس نيكولاس، في قصر ليفاديا
مجموعة من الأشخاص يشاركون في النسخة 116 من سباق كأس "نادال" للسباحة، الذي ينظمه نادي برشلونة للسباحة في "مول دي دراسانيس"، وذلك في 25 ديسمبر 2025، في برشلونة، كاتالونيا، إسبانيا
في هذه الصورة التي التقطها سكاي ديكر جونيور، تستجيب السلطات والمتطوعون لحادث تحطم طائرة تابعة للبحرية المكسيكية بالقرب من جالفستون، تكساس، يوم الاثنين 22 ديسمبر 2025
سياح يرتدون ملابس مقاومة للبرد يطفون على جليد نهر "جيربوجان" في منطقة إرغونا، ويختبرون "الطفو على الجليد" في درجة حرارة 40 درجة مئوية تحت الصفر في مدينة إرغون، مدينة هولونبوير، منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم، الصين، في 24 ديسمبر 2025
متطوعون أمنيون يقومون بدورية في قريتهم، بينما يطلق الجيش التايلاندي نيران مدفعيته باتجاه كمبوديا، السبت 20 ديسمبر 2025، في مقاطعة سورين، تايلاند
الفرس "روز"، تسير بين الناجين من الحرائق خلال خلوة "الخيول والشفاء: استعادة القوة بعد الحرائق"، التي أقيمت في مزرعة "ذا هيلينغ إكوين رانش"، في 21 ديسمبر 2025، في أغورا هيلز، كاليفورنيا
عارضات أزياء يقدمن تصاميم المصمم راجا صلاح الدين، خلال عرض أزياء "أسبوع الأزياء الراقية للعرائس" في لاهور، باكستان، يوم السبت 20 ديسمبر 2025
