أكثر الصور إثارة لهذا الأسبوع ... صور

بث مباشر... بوتين يعقد اجتماعا بشأن برنامج التسلح الحكومي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ اتفاق دمشق و قسد يصطدم بتعقيدات سياسية و عسكرية مع قرب انتهاء المهلة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:28 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
11:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
13:03 GMT
17 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب يستطيع وقف كل الإمدادات لنظام كييف وجعل أوروبا وحدها تواجه روسيا لكن هذا لم يحصل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية بعد المصادقة على قانون تجريم الاستعمار
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:18 GMT
11 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
09:30 GMT
29 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية بعد المصادقة على قانون تجريم الاستعمار
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:45 GMT
14 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
أكثر الصور إثارة لهذا الأسبوع ... صور
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من أكثر الصور إثارة، التي التقطتها عدسات الكاميرات، خلال هذا الأسبوع. 26.12.2025, سبوتنيك عربي
12:53 GMT 26.12.2025
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من أكثر الصور إثارة، التي التقطتها عدسات الكاميرات، خلال هذا الأسبوع.
متسلقو جبال يرتدون زي "بابا نويل"، يتخذون وضعية تصوير، خلال فعالية للصلاة من أجل تسلق آمن في العام الجديد 2026، على جبل "بوخانسان" في سيئول، كوريا الجنوبية، الأحد 21 ديسمبر 2025

1/16
متظاهرون ألبانيون يلقون قنبلة حارقة خلف طوق أمني للشرطة، خلال اشتباكات في تظاهرة مناهضة للحكومة أمام مكتب رئيس الوزراء في العاصمة الألبانية تيرانا، يوم الاثنين 22 ديسمبر 2025، وسط احتجاجات على فضائح فساد وقضايا سياسية أوسع

2/16
الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، يرفع هدية تلقاها خلال فعالية بمناسبة عيد الميلاد مع عائلات جامعي النفايات القابلة لإعادة التدوير في ساو باولو، يوم الجمعة 19 ديسمبر/ كانون الأول 2025

3/16
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، والمدير العام لمتحف الـ"إرميتاج" الحكومي الروسي ميخائيل بيوتروفسكي، والرئيس القرغيزي سادير جاباروف، والرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، والرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، خلال جولة في المتحف، كجزء من فعاليات قمة رابطة الدول المستقلة غير الرسمية، في سان بطرسبورغ

4/16
إنقاذ 10 أشخاص بعد أن انهيار جزء من قناة مائية في شروبشاير، ما أدى إلى جنوح قوارب ضيقة عدة

5/16
متزلجون على الجليد في افتتاح حلبة التزلج بمنطقة المشاة في موسكو- سيتي، على رصيف "بريسنينسكايا"، العاصمة الروسية موسكو

6/16
يجذب نهر "سانتا كلارا" المتدفق، المارة على طريق توري في فيلمور، كاليفورنيا، يوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025

7/16
الشرطة النيبالية تلقي القبض على أحد المتظاهرين من جيل "زد" خلال تظاهرة مناهضة للحكومة في كاتماندو، نيبال، في 22 ديسمبر 2025. وردد المتظاهرون هتافات تطالب باستقالة رئيسة الوزراء سوشيلا كاركي، وتشكيل حكومة توافقية، متهمين الإدارة المؤقتة بـ"الفشل في فهم جوهر حركة جيل "زد" ومشاعر الشباب"

8/16
إيما كول (يسارًا) مع الكلب "هوغو"، وستيفاني فينيغان مع الكلب "سيمر"، يسيران على شاطئ خليج "هيلينز"، مقاطعة داون، بعد مشاركتهما في السباحة السنوية عشية عيد الميلاد، لدعم الجمعيات الخيرية المحلية

9/16
المشاركون في حفل "نيكولايفسكي"، المخصص ليوم القديس نيكولاس، في قصر ليفاديا

10/16
مجموعة من الأشخاص يشاركون في النسخة 116 من سباق كأس "نادال" للسباحة، الذي ينظمه نادي برشلونة للسباحة في "مول دي دراسانيس"، وذلك في 25 ديسمبر 2025، في برشلونة، كاتالونيا، إسبانيا

11/16
في هذه الصورة التي التقطها سكاي ديكر جونيور، تستجيب السلطات والمتطوعون لحادث تحطم طائرة تابعة للبحرية المكسيكية بالقرب من جالفستون، تكساس، يوم الاثنين 22 ديسمبر 2025

12/16
سياح يرتدون ملابس مقاومة للبرد يطفون على جليد نهر "جيربوجان" في منطقة إرغونا، ويختبرون "الطفو على الجليد" في درجة حرارة 40 درجة مئوية تحت الصفر في مدينة إرغون، مدينة هولونبوير، منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم، الصين، في 24 ديسمبر 2025

13/16
متطوعون أمنيون يقومون بدورية في قريتهم، بينما يطلق الجيش التايلاندي نيران مدفعيته باتجاه كمبوديا، السبت 20 ديسمبر 2025، في مقاطعة سورين، تايلاند

14/16
الفرس "روز"، تسير بين الناجين من الحرائق خلال خلوة "الخيول والشفاء: استعادة القوة بعد الحرائق"، التي أقيمت في مزرعة "ذا هيلينغ إكوين رانش"، في 21 ديسمبر 2025، في أغورا هيلز، كاليفورنيا

15/16
عارضات أزياء يقدمن تصاميم المصمم راجا صلاح الدين، خلال عرض أزياء "أسبوع الأزياء الراقية للعرائس" في لاهور، باكستان، يوم السبت 20 ديسمبر 2025

16/16
