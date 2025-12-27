https://sarabic.ae/20251227/إحباط-محاولة-نقل-مسلحي-القوات-الأوكرانية-إلى-كوبيانسك-بمقاطعة-خاركوف--الدفاع-الروسية-1108618368.html
إحباط محاولة انتشار القوات الأوكرانية في كوبيانسك بمقاطعة خاركوف – الدفاع الروسية
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، لقطات تُظهر إحباط محاولات القوات الأوكرانية نقل عناصر وذخائر على متن سيارات مدرعة وعالية القدرة على الحركة في مدينة كوبيانسك بمقاطعة خاركوف.
وتُظهر اللقطات إصابات مباشرة بطائرات مسيّرة من نوع "إف بي في" تابعة للقوات الروسية، أسفرت عن تدمير مركبة قتالية مدرعة من طراز "كازاك"، وثلاث سيارات "بيك أب"، إضافة إلى تدمير منظومة روبوتية أرضية كانت تنقل الذخائر إلى مواقع متقدمة لمقاتلي الجيش الأوكراني.
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن عمليات التدمير نُفذت بمراقبة مباشرة من الاستطلاع الجوي في الوقت الحقيقي، مشيرة إلى أن طياري الطائرات المسيّرة الهجومية يعطلون بذلك عمليات تدوير القوات وتزويد العدو بالذخائر.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.