https://sarabic.ae/20251227/الحكومة-اللبنانية-تقر-مشروع-قانون-يوزع-الخسائر-المالية-بعد-أزمة-2019-1108617554.html

الحكومة اللبنانية تقر مشروع قانون يوزع الخسائر المالية بعد أزمة 2019

الحكومة اللبنانية تقر مشروع قانون يوزع الخسائر المالية بعد أزمة 2019

سبوتنيك عربي

صادقت حكومة لبنان، الجمعة، على مشروع قانون يهدف إلى توزيع خسائر الأزمة الاقتصادية التي شهدها البلد عام 2019، والتي حُرم خلالها العديد من اللبنانيين من ودائعهم. 27.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-27T02:12+0000

2025-12-27T02:12+0000

2025-12-27T02:12+0000

لبنان

أخبار لبنان

أخبار فرنسا

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/03/1101263202_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_77c6bb405a8df38352c98afb2d314a34.jpg

صوت مجلس الوزراء لصالح مشروع القانون بموافقة 13 وزيرًا، مقابل رفض 9 وزراء. وينص المشروع على أن الدولة، والبنك المركزي، والبنوك التجارية، والمودعون سيتقاسمون الخسائر الناتجة عن الأزمة المالية.وقال رئيس الحكومة نواف سلام للصحفيين بعد الجلسة إن المشروع "ليس مثاليًا... وقد لا يلبي تطلعات الجميع" لكنه يمثل "خطوة واقعية وعادلة في طريق استعادة الحقوق ووقف الانهيار ومعالجة القطاع المصرفي".وأضاف سلام أن المودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار، والذين يشكلون 85٪ من إجمالي الحسابات، سيتمكنون من استعادتها بالكامل خلال فترة أربع سنوات. أما المودعون الأكبر حجمًا، فسيتمكنون من الحصول على 100 ألف دولار، في حين سيتم تعويض الجزء المتبقي من أموالهم عبر سندات قابلة للتداول، مدعومة بأصول البنك المركزي التي تقدر بحوالي 50 مليار دولار.وردًا على اعتراضات المسؤولين المصرفيين الذين اعتبروا أن بعض مواد القانون تشكل عبئًا كبيرًا على البنوك، أكد سلام أن القانون "يهدف أيضًا إلى إحياء القطاع المصرفي من خلال تقييم أصول البنوك وإعادة رسملتها".ويُعد مشروع القانون مطلبًا أساسيًا من المجتمع الدولي، الذي ربط تقديم المساعدات الاقتصادية للبنان بإجراء إصلاحات مالية. وسيُحال المشروع إلى البرلمان المنقسم لإقراره قبل أن يصبح نافذًا.وبحسب تقديرات الحكومة، بلغت الخسائر الناتجة عن الأزمة المالية نحو 70 مليار دولار، ومن المتوقع أن يكون هذا الرقم قد ارتفع خلال السنوات الست التي تُركت فيها الأزمة دون معالجة.ورحبت فرنسا، التي تعهدت مرارًا بدعم جهود لبنان للإصلاح الاقتصادي، بموافقة الحكومة على مشروع القانون، واعتبرته "خطوة أولى أساسية نحو استعادة ثقة الشعب اللبناني في النظام المصرفي".كما أشار الصندوق الدولي للنقد إلى ضرورة "استعادة قابلية القطاع المصرفي للحياة بما يتوافق مع المعايير الدولية" وحماية صغار المودعين، بعد أن راقب عن كثب صياغة المشروع.وكان البرلمان اللبناني قد أقر في أبريل قانون إصلاح السرية المصرفية، يليه قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي في يونيو، ضمن سلسلة من التشريعات الرئيسية التي تهدف إلى إصلاح النظام المالي. ومع ذلك، يرى المراقبون أنه من غير المرجح أن يمرر البرلمان مشروع القانون الحالي قبل الانتخابات التشريعية المقبلة في مايو.

https://sarabic.ae/20250110/ما-تأثير-نجاح-انتخاب-عون-على-الأزمات-الاقتصادية-في-لبنان؟-1096666052.html

https://sarabic.ae/20240926/خبير-اقتصادي-لـسبوتنيك-استمرار-الحرب-سيدخل-لبنان-في-فقر-مدقع--1093138872.html

لبنان

أخبار لبنان

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, أخبار فرنسا , العالم العربي