الحكومة اللبنانية تقر مشروع قانون يوزع الخسائر المالية بعد أزمة 2019

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ اتفاق دمشق و قسد يصطدم بتعقيدات سياسية و عسكرية مع قرب انتهاء المهلة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:28 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
11:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
13:03 GMT
17 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب يستطيع وقف كل الإمدادات لنظام كييف وجعل أوروبا وحدها تواجه روسيا لكن هذا لم يحصل
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية بعد المصادقة على قانون تجريم الاستعمار
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:18 GMT
11 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
09:30 GMT
29 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية بعد المصادقة على قانون تجريم الاستعمار
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:45 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
وزير الدفاع الإسرائيلي: إسرائيل لن تنسحب من غزة، قائد "قسد" يعلن التوصل إلى تفاهم مشترك بشأن دمج قواته في الجيش السوري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
الحكومة اللبنانية تقر مشروع قانون يوزع الخسائر المالية بعد أزمة 2019
الحكومة اللبنانية تقر مشروع قانون يوزع الخسائر المالية بعد أزمة 2019
صادقت حكومة لبنان، الجمعة، على مشروع قانون يهدف إلى توزيع خسائر الأزمة الاقتصادية التي شهدها البلد عام 2019، والتي حُرم خلالها العديد من اللبنانيين من ودائعهم. 27.12.2025, سبوتنيك عربي
صوت مجلس الوزراء لصالح مشروع القانون بموافقة 13 وزيرًا، مقابل رفض 9 وزراء. وينص المشروع على أن الدولة، والبنك المركزي، والبنوك التجارية، والمودعون سيتقاسمون الخسائر الناتجة عن الأزمة المالية.وقال رئيس الحكومة نواف سلام للصحفيين بعد الجلسة إن المشروع "ليس مثاليًا... وقد لا يلبي تطلعات الجميع" لكنه يمثل "خطوة واقعية وعادلة في طريق استعادة الحقوق ووقف الانهيار ومعالجة القطاع المصرفي".وأضاف سلام أن المودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار، والذين يشكلون 85٪ من إجمالي الحسابات، سيتمكنون من استعادتها بالكامل خلال فترة أربع سنوات. أما المودعون الأكبر حجمًا، فسيتمكنون من الحصول على 100 ألف دولار، في حين سيتم تعويض الجزء المتبقي من أموالهم عبر سندات قابلة للتداول، مدعومة بأصول البنك المركزي التي تقدر بحوالي 50 مليار دولار.وردًا على اعتراضات المسؤولين المصرفيين الذين اعتبروا أن بعض مواد القانون تشكل عبئًا كبيرًا على البنوك، أكد سلام أن القانون "يهدف أيضًا إلى إحياء القطاع المصرفي من خلال تقييم أصول البنوك وإعادة رسملتها".ويُعد مشروع القانون مطلبًا أساسيًا من المجتمع الدولي، الذي ربط تقديم المساعدات الاقتصادية للبنان بإجراء إصلاحات مالية. وسيُحال المشروع إلى البرلمان المنقسم لإقراره قبل أن يصبح نافذًا.وبحسب تقديرات الحكومة، بلغت الخسائر الناتجة عن الأزمة المالية نحو 70 مليار دولار، ومن المتوقع أن يكون هذا الرقم قد ارتفع خلال السنوات الست التي تُركت فيها الأزمة دون معالجة.ورحبت فرنسا، التي تعهدت مرارًا بدعم جهود لبنان للإصلاح الاقتصادي، بموافقة الحكومة على مشروع القانون، واعتبرته "خطوة أولى أساسية نحو استعادة ثقة الشعب اللبناني في النظام المصرفي".كما أشار الصندوق الدولي للنقد إلى ضرورة "استعادة قابلية القطاع المصرفي للحياة بما يتوافق مع المعايير الدولية" وحماية صغار المودعين، بعد أن راقب عن كثب صياغة المشروع.وكان البرلمان اللبناني قد أقر في أبريل قانون إصلاح السرية المصرفية، يليه قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي في يونيو، ضمن سلسلة من التشريعات الرئيسية التي تهدف إلى إصلاح النظام المالي. ومع ذلك، يرى المراقبون أنه من غير المرجح أن يمرر البرلمان مشروع القانون الحالي قبل الانتخابات التشريعية المقبلة في مايو.
الحكومة اللبنانية تقر مشروع قانون يوزع الخسائر المالية بعد أزمة 2019

© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayلقاء رسمي في بيروت بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام
لقاء رسمي في بيروت بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ورئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2025
صادقت حكومة لبنان، الجمعة، على مشروع قانون يهدف إلى توزيع خسائر الأزمة الاقتصادية التي شهدها البلد عام 2019، والتي حُرم خلالها العديد من اللبنانيين من ودائعهم.
صوت مجلس الوزراء لصالح مشروع القانون بموافقة 13 وزيرًا، مقابل رفض 9 وزراء. وينص المشروع على أن الدولة، والبنك المركزي، والبنوك التجارية، والمودعون سيتقاسمون الخسائر الناتجة عن الأزمة المالية.
وقال رئيس الحكومة نواف سلام للصحفيين بعد الجلسة إن المشروع "ليس مثاليًا... وقد لا يلبي تطلعات الجميع" لكنه يمثل "خطوة واقعية وعادلة في طريق استعادة الحقوق ووقف الانهيار ومعالجة القطاع المصرفي".
وأضاف سلام أن المودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار، والذين يشكلون 85٪ من إجمالي الحسابات، سيتمكنون من استعادتها بالكامل خلال فترة أربع سنوات. أما المودعون الأكبر حجمًا، فسيتمكنون من الحصول على 100 ألف دولار، في حين سيتم تعويض الجزء المتبقي من أموالهم عبر سندات قابلة للتداول، مدعومة بأصول البنك المركزي التي تقدر بحوالي 50 مليار دولار.
وأشار سلام إلى أن مشروع القانون يتضمن "المساءلة والرقابة لأول مرة". وقال: "سيتم محاسبة كل من حول أمواله قبل الانهيار المالي في 2019 مستغلًا منصبه أو نفوذه، وكل من استفاد من أرباح أو مكافآت مفرطة، ويُطلب منهم دفع تعويض يصل إلى 30٪ من هذه المبالغ".
وردًا على اعتراضات المسؤولين المصرفيين الذين اعتبروا أن بعض مواد القانون تشكل عبئًا كبيرًا على البنوك، أكد سلام أن القانون "يهدف أيضًا إلى إحياء القطاع المصرفي من خلال تقييم أصول البنوك وإعادة رسملتها".
ويُعد مشروع القانون مطلبًا أساسيًا من المجتمع الدولي، الذي ربط تقديم المساعدات الاقتصادية للبنان بإجراء إصلاحات مالية. وسيُحال المشروع إلى البرلمان المنقسم لإقراره قبل أن يصبح نافذًا.
وبحسب تقديرات الحكومة، بلغت الخسائر الناتجة عن الأزمة المالية نحو 70 مليار دولار، ومن المتوقع أن يكون هذا الرقم قد ارتفع خلال السنوات الست التي تُركت فيها الأزمة دون معالجة.
ورحبت فرنسا، التي تعهدت مرارًا بدعم جهود لبنان للإصلاح الاقتصادي، بموافقة الحكومة على مشروع القانون، واعتبرته "خطوة أولى أساسية نحو استعادة ثقة الشعب اللبناني في النظام المصرفي".
كما أشار الصندوق الدولي للنقد إلى ضرورة "استعادة قابلية القطاع المصرفي للحياة بما يتوافق مع المعايير الدولية" وحماية صغار المودعين، بعد أن راقب عن كثب صياغة المشروع.
وكان البرلمان اللبناني قد أقر في أبريل قانون إصلاح السرية المصرفية، يليه قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي في يونيو، ضمن سلسلة من التشريعات الرئيسية التي تهدف إلى إصلاح النظام المالي. ومع ذلك، يرى المراقبون أنه من غير المرجح أن يمرر البرلمان مشروع القانون الحالي قبل الانتخابات التشريعية المقبلة في مايو.
