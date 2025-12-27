https://sarabic.ae/20251227/الصومال-يطلب-اجتماعا-عاجلا-للجامعة-العربية-لبحث-اعتراف-إسرائيل-بـصومالي-لاند-1108637144.html
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا للجامعة العربية لبحث اعتراف إسرائيل بـ"صومالي لاند"
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا للجامعة العربية لبحث اعتراف إسرائيل بـ"صومالي لاند"
سبوتنيك عربي
أعلن سفير الصومال لدى القاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية، علي عبدي أواري، رفض بلاده القاطع لاعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال" الانفصالي، داعيا إلى تحرك... 27.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-27T13:22+0000
2025-12-27T13:22+0000
2025-12-27T13:22+0000
راديو
ملفات ساخنة
الصومال
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1b/1108636924_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_a1b46f30e3cfaf5c12bee39c7afbce81.png
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا للجامعة العربية لبحث اعتراف إسرائيل بـ"صومالي لاند"
سبوتنيك عربي
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا للجامعة العربية لبحث اعتراف إسرائيل بـ"صومالي لاند"
وأكد عبدي في بيان، اليوم السبت، الرفض القاطع للتصريحات الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "باعتراف مزعوم بما يسمى جمهورية أرض الصومال المستقلة، وما تلا ذلك من الإعلان عن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة".وفي تصريحات لـ"سبوتنيك"، قال الصحفي المختص بشؤون جامعة الدول العربية، صلاح جمعة، إن "هذا العمل انتهاك صارخ للقانون الدولي وسيادة الصومال، العضو في جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ويمثل مساسا مباشرا بوحدة أراضي دولة عربية وأفريقية، وتهديدا خطيرا للاستقرار في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، ويعتبره الصومال عدوانا على سيادته دون أي أثر قانوني أو سياسي لهذا الإجراء".وأكد جمعة أن "الموقف العربي الموحد يطالب بتضامن حقيقي لرفض توسيع نفوذ إسرائيل عبر بوابات الانفصال، وإجهاض أي مشاريع لفرض أمر واقع يهدد المنطقة بفوضى إقليمية خطيرة".من ناحيته، أكد خبير شؤون الامن القومي والشؤون الأفريقية، اللواء محمد عبد الواحد، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذا الاعتراف يُرى كجزء من استراتيجية جيوسياسية غربية، مدعومة من أمريكا، لمواجهة النفوذ الصيني والروسي في المنطقة الاستراتيجية المطلة على البحر الأحمر، وهو يشبه اعتراف تايوان بأرض الصومال عام 2020 بدعم من أعضاء الكونغرس الأمريكي"، مشيرا إلى ضرورة "تبني موقف عربي موحد لمنع اعترافات أخرى، مع الدعوة لتحريك القضية في المحافل الدولية وكشف المعايير المزدوجة الإسرائيلية".ومضى مشيرا إلى أن "المخاوف من هذا التطور تكمن في الأهداف الجيوسياسية الإسرائيلية، بما فيها تعزيز النفوذ في المنطقة الاستراتيجية، ودعم إثيوبيا، ومواجهة جماعة "أنصار الله" اليمنية، مع شائعات سابقة عن استخدام الإقليم لتهجير فلسطينيين قسريا".وطالب الجمل "بموقف عربي وأفريقي ودولي موحد لإجهاض هذه الخطوة ومنع تكرارها، حفاظا على مبادئ السيادة والاستقرار الإقليمي".إعداد وتقديم: جيهان لطفي
الصومال
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
جيهان لطفي سليمان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg
جيهان لطفي سليمان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1b/1108636924_367:0:1300:700_1920x0_80_0_0_c2535ddb83fb0af872c1e4a86b97575d.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
جيهان لطفي سليمان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg
ملفات ساخنة, الصومال, إسرائيل, аудио
ملفات ساخنة, الصومال, إسرائيل, аудио
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا للجامعة العربية لبحث اعتراف إسرائيل بـ"صومالي لاند"
جيهان لطفي سليمان
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
أعلن سفير الصومال لدى القاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية، علي عبدي أواري، رفض بلاده القاطع لاعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال" الانفصالي، داعيا إلى تحرك عربي عاجل ضد هذا الإجراء، وأشار إلى أن الصومال دعا لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية "لبحث تداعيات هذه القرارات الخطيرة التي تمس سيادة ووحدة البلاد".
وأكد عبدي في بيان، اليوم السبت، الرفض القاطع للتصريحات الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "باعتراف مزعوم بما يسمى جمهورية أرض الصومال المستقلة، وما تلا ذلك من الإعلان عن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة".
وفي تصريحات لـ"سبوتنيك"، قال الصحفي المختص بشؤون جامعة الدول العربية، صلاح جمعة، إن "هذا العمل انتهاك صارخ للقانون الدولي وسيادة الصومال، العضو في جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ويمثل مساسا مباشرا بوحدة أراضي دولة عربية وأفريقية، وتهديدا خطيرا للاستقرار في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، ويعتبره الصومال عدوانا على سيادته دون أي أثر قانوني أو سياسي لهذا الإجراء".
وتابع مشيرا إلى أن "الأمين العام للجامعة العربية وصف الاعتراف بأنه انتهاك فاضح لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجامعة والاتحاد الأفريقي، وانضمت مصر والسعودية ودول أخرى إلى الإدانة، محذرة من أن التهاون مع مثل هذه المحاولات قد يفتح الباب لتفتيت الدول العربية وزعزعة الاستقرار".
وأكد جمعة أن "الموقف العربي الموحد يطالب بتضامن حقيقي لرفض توسيع نفوذ إسرائيل عبر بوابات الانفصال، وإجهاض أي مشاريع لفرض أمر واقع يهدد المنطقة بفوضى إقليمية خطيرة".
من ناحيته، أكد خبير شؤون الامن القومي والشؤون الأفريقية، اللواء محمد عبد الواحد، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذا الاعتراف يُرى كجزء من استراتيجية جيوسياسية غربية، مدعومة من أمريكا، لمواجهة النفوذ الصيني والروسي في المنطقة الاستراتيجية المطلة على البحر الأحمر، وهو يشبه اعتراف تايوان بأرض الصومال عام 2020 بدعم من أعضاء الكونغرس الأمريكي"، مشيرا إلى ضرورة "تبني موقف عربي موحد لمنع اعترافات أخرى، مع الدعوة لتحريك القضية في المحافل الدولية وكشف المعايير المزدوجة الإسرائيلية".
أما الباحث في الشؤون الإقليمية والدولية، د. هاني الجمل، فأوضح أن "هذا الاعتراف أعلنه نتنياهو خلال اتصال مع رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن محمد عبد الله، مع توقيع إعلان مشترك يشمل تبادل السفراء وتعاونا اقتصاديا وعسكريا محتملا، في سياق روح "اتفاقات أبراهام"، وهو يأتي في وقت تتمتع فيه أرض الصومال بحكم ذاتي فعلي لكن بدون اعتراف دولي".
ومضى مشيرا إلى أن "المخاوف من هذا التطور تكمن في الأهداف الجيوسياسية الإسرائيلية، بما فيها تعزيز النفوذ في المنطقة الاستراتيجية، ودعم إثيوبيا، ومواجهة جماعة "أنصار الله" اليمنية، مع شائعات سابقة عن استخدام الإقليم لتهجير فلسطينيين قسريا".
وطالب الجمل "بموقف عربي وأفريقي ودولي موحد لإجهاض هذه الخطوة ومنع تكرارها، حفاظا على مبادئ السيادة والاستقرار الإقليمي".