الصومال يطلب اجتماعا عاجلا للجامعة العربية لبحث اعتراف إسرائيل بـ"صومالي لاند"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:18 GMT
11 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
09:30 GMT
29 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية بعد المصادقة على قانون تجريم الاستعمار
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:45 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
وزير الدفاع الإسرائيلي: إسرائيل لن تنسحب من غزة، قائد "قسد" يعلن التوصل إلى تفاهم مشترك بشأن دمج قواته في الجيش السوري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:16 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
موسكو : تحديد مواعيد نهائية مصطنعة لن يساعد في التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا لجامعة الدول العربية لبحث الاعتراف الاسرائيل بإقليم "صومالي لاند" الانفصالي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
https://sarabic.ae/20251227/الصومال-يطلب-اجتماعا-عاجلا-للجامعة-العربية-لبحث-اعتراف-إسرائيل-بـصومالي-لاند-1108637144.html
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا للجامعة العربية لبحث اعتراف إسرائيل بـ"صومالي لاند"
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا للجامعة العربية لبحث اعتراف إسرائيل بـ"صومالي لاند"
سبوتنيك عربي
أعلن سفير الصومال لدى القاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية، علي عبدي أواري، رفض بلاده القاطع لاعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال" الانفصالي، داعيا إلى تحرك... 27.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-27T13:22+0000
2025-12-27T13:22+0000
راديو
ملفات ساخنة
الصومال
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1b/1108636924_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_a1b46f30e3cfaf5c12bee39c7afbce81.png
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا للجامعة العربية لبحث اعتراف إسرائيل بـ"صومالي لاند"
سبوتنيك عربي
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا للجامعة العربية لبحث اعتراف إسرائيل بـ"صومالي لاند"
وأكد عبدي في بيان، اليوم السبت، الرفض القاطع للتصريحات الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "باعتراف مزعوم بما يسمى جمهورية أرض الصومال المستقلة، وما تلا ذلك من الإعلان عن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة".وفي تصريحات لـ"سبوتنيك"، قال الصحفي المختص بشؤون جامعة الدول العربية، صلاح جمعة، إن "هذا العمل انتهاك صارخ للقانون الدولي وسيادة الصومال، العضو في جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ويمثل مساسا مباشرا بوحدة أراضي دولة عربية وأفريقية، وتهديدا خطيرا للاستقرار في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، ويعتبره الصومال عدوانا على سيادته دون أي أثر قانوني أو سياسي لهذا الإجراء".وأكد جمعة أن "الموقف العربي الموحد يطالب بتضامن حقيقي لرفض توسيع نفوذ إسرائيل عبر بوابات الانفصال، وإجهاض أي مشاريع لفرض أمر واقع يهدد المنطقة بفوضى إقليمية خطيرة".من ناحيته، أكد خبير شؤون الامن القومي والشؤون الأفريقية، اللواء محمد عبد الواحد، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذا الاعتراف يُرى كجزء من استراتيجية جيوسياسية غربية، مدعومة من أمريكا، لمواجهة النفوذ الصيني والروسي في المنطقة الاستراتيجية المطلة على البحر الأحمر، وهو يشبه اعتراف تايوان بأرض الصومال عام 2020 بدعم من أعضاء الكونغرس الأمريكي"، مشيرا إلى ضرورة "تبني موقف عربي موحد لمنع اعترافات أخرى، مع الدعوة لتحريك القضية في المحافل الدولية وكشف المعايير المزدوجة الإسرائيلية".ومضى مشيرا إلى أن "المخاوف من هذا التطور تكمن في الأهداف الجيوسياسية الإسرائيلية، بما فيها تعزيز النفوذ في المنطقة الاستراتيجية، ودعم إثيوبيا، ومواجهة جماعة "أنصار الله" اليمنية، مع شائعات سابقة عن استخدام الإقليم لتهجير فلسطينيين قسريا".وطالب الجمل "بموقف عربي وأفريقي ودولي موحد لإجهاض هذه الخطوة ومنع تكرارها، حفاظا على مبادئ السيادة والاستقرار الإقليمي".إعداد وتقديم: جيهان لطفي
الصومال
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
جيهان لطفي سليمان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg
جيهان لطفي سليمان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1b/1108636924_367:0:1300:700_1920x0_80_0_0_c2535ddb83fb0af872c1e4a86b97575d.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ملفات ساخنة, الصومال, إسرائيل, аудио
ملفات ساخنة, الصومال, إسرائيل, аудио

الصومال يطلب اجتماعا عاجلا للجامعة العربية لبحث اعتراف إسرائيل بـ"صومالي لاند"

13:22 GMT 27.12.2025
راديو
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا للجامعة العربية لبحث اعتراف إسرائيل بـ"صومالي لاند"
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
جيهان لطفي سليمان
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
كل المواضيع
أعلن سفير الصومال لدى القاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية، علي عبدي أواري، رفض بلاده القاطع لاعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال" الانفصالي، داعيا إلى تحرك عربي عاجل ضد هذا الإجراء، وأشار إلى أن الصومال دعا لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية "لبحث تداعيات هذه القرارات الخطيرة التي تمس سيادة ووحدة البلاد".
وأكد عبدي في بيان، اليوم السبت، الرفض القاطع للتصريحات الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "باعتراف مزعوم بما يسمى جمهورية أرض الصومال المستقلة، وما تلا ذلك من الإعلان عن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة".
وفي تصريحات لـ"سبوتنيك"، قال الصحفي المختص بشؤون جامعة الدول العربية، صلاح جمعة، إن "هذا العمل انتهاك صارخ للقانون الدولي وسيادة الصومال، العضو في جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي ويمثل مساسا مباشرا بوحدة أراضي دولة عربية وأفريقية، وتهديدا خطيرا للاستقرار في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، ويعتبره الصومال عدوانا على سيادته دون أي أثر قانوني أو سياسي لهذا الإجراء".

وتابع مشيرا إلى أن "الأمين العام للجامعة العربية وصف الاعتراف بأنه انتهاك فاضح لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجامعة والاتحاد الأفريقي، وانضمت مصر والسعودية ودول أخرى إلى الإدانة، محذرة من أن التهاون مع مثل هذه المحاولات قد يفتح الباب لتفتيت الدول العربية وزعزعة الاستقرار".

وأكد جمعة أن "الموقف العربي الموحد يطالب بتضامن حقيقي لرفض توسيع نفوذ إسرائيل عبر بوابات الانفصال، وإجهاض أي مشاريع لفرض أمر واقع يهدد المنطقة بفوضى إقليمية خطيرة".
من ناحيته، أكد خبير شؤون الامن القومي والشؤون الأفريقية، اللواء محمد عبد الواحد، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذا الاعتراف يُرى كجزء من استراتيجية جيوسياسية غربية، مدعومة من أمريكا، لمواجهة النفوذ الصيني والروسي في المنطقة الاستراتيجية المطلة على البحر الأحمر، وهو يشبه اعتراف تايوان بأرض الصومال عام 2020 بدعم من أعضاء الكونغرس الأمريكي"، مشيرا إلى ضرورة "تبني موقف عربي موحد لمنع اعترافات أخرى، مع الدعوة لتحريك القضية في المحافل الدولية وكشف المعايير المزدوجة الإسرائيلية".
أما الباحث في الشؤون الإقليمية والدولية، د. هاني الجمل، فأوضح أن "هذا الاعتراف أعلنه نتنياهو خلال اتصال مع رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن محمد عبد الله، مع توقيع إعلان مشترك يشمل تبادل السفراء وتعاونا اقتصاديا وعسكريا محتملا، في سياق روح "اتفاقات أبراهام"، وهو يأتي في وقت تتمتع فيه أرض الصومال بحكم ذاتي فعلي لكن بدون اعتراف دولي".
ومضى مشيرا إلى أن "المخاوف من هذا التطور تكمن في الأهداف الجيوسياسية الإسرائيلية، بما فيها تعزيز النفوذ في المنطقة الاستراتيجية، ودعم إثيوبيا، ومواجهة جماعة "أنصار الله" اليمنية، مع شائعات سابقة عن استخدام الإقليم لتهجير فلسطينيين قسريا".
وطالب الجمل "بموقف عربي وأفريقي ودولي موحد لإجهاض هذه الخطوة ومنع تكرارها، حفاظا على مبادئ السيادة والاستقرار الإقليمي".
إعداد وتقديم: جيهان لطفي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала