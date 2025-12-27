https://sarabic.ae/20251227/بلديات-غزة-إسرائيل-حولت-شمال-القطاع-إلى-منطقة-منكوبة-1108625105.html

بلديات غزة: إسرائيل حولت شمال القطاع إلى منطقة منكوبة

سبوتنيك عربي

أعلنت بلديات محافظة شمال غزة أن إسرائيل حوّلت المحافظة إلى "منطقة منكوبة نتيجة التدمير الواسع للبنية التحتية ومنع إدخال الاحتياجات الأساسية، وعلى رأسها المياه... 27.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-27T09:33+0000

2025-12-27T09:33+0000

2025-12-27T09:33+0000

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

حركة حماس

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/1d/1085552484_0:59:3072:1786_1920x0_80_0_0_04bce1c9aece2847d71f1294af2fa28b.jpg

وأوضحت البلديات، في بيان لها، أن "العدوان أدى إلى تدمير أكثر من 150 كيلومترًا من الطرق، و70 بئر مياه رئيسيًا، إضافة إلى تدمير محطات المعالجة وجميع مولدات الكهرباء الخاصة بها، ما تسبب بانهيار كبير في خدمات المياه والصرف الصحي".كما أشارت إلى "تدمير نحو 50 ألف دونم من المحاصيل الزراعية، الأمر الذي فاقم انعدام الأمن الغذائي في شمال غزة، وهدد حياة السكان".وأكدت بلديات محافظة شمال غزة أنها تواجه "تحديات خطيرة، أبرزها عدم توفر الوقود اللازم لتشغيل آبار المياه وشبكات الصرف الصحي، إلى جانب النقص الحاد في مواد الصيانة وأنابيب المياه والصرف، إضافة إلى تكدس آلاف الأطنان من النفايات الصلبة، ما أدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة".واندلعت الحرب في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعدما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفاً مكثفاً ثم عمليات برية داخل القطاع.ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.وتم التوصل إلى هذه الهدنة بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

2025

غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي