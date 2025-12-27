https://sarabic.ae/20251227/حاكم-خيرسون-القوات-الأوكرانية-تواصل-قصف-المنشآت-المدنية-في-المقاطعة-1108617410.html
حاكم خيرسون: القوات الأوكرانية تواصل قصف المنشآت المدنية في المقاطعة
حاكم خيرسون: القوات الأوكرانية تواصل قصف المنشآت المدنية في المقاطعة
أفاد حاكم مقاطعة خيرسون الروسية فلاديمير سالدو، اليوم السبت، بأن القوات المسلحة الأوكرانية تواصل توجيه ضربات على المنشآت المدنية في المقاطعة، مشيرًا إلى أن الحديث عن تراجع في وتيرة القصف غير وارد.
وقال سالدو، لوكالة "سبوتنيك
": "هناك أيام يقل فيها عدد القصف قليلًا، لكن لا يمكن الحديث عن تراجع. تستمر التشكيلات الأوكرانية في توجيه ضربات متعمدة على البنية التحتية المدنية، المنازل، مرافق الخدمات، وحتى سيارات المدنيين. والأسوأ من ذلك، هو سقوط ضحايا من السكان المدنيين، فهذا يمثل إرهابًا ضد السكان يلجأ إليه القادة الأوكرانيون باستمرار".
وأكد أن حالة التأهب القصوى للجيش وكافة أجهزة الطوارئ مستمرة، وأن حماية المواطنين تظل أولوية.
وأضاف: "قطاع الطاقة يبقى من أكثر القطاعات ضعفًا. خلال الشهر الماضي فقط، شهدت المنطقة عدة ضربات على محطات التحويل وخطوط الكهرباء، ما أدى إلى انقطاع التيار عن آلاف وحتى أكثر من 300 ألف شخص. ومع ذلك، يقوم عمال شركة 'خيرسون إنيرغو' بإعادة التيار في أسرع وقت، عادةً خلال يوم واحد، كما تم تجهيز مخزونات المعدات الكهربائية لمواجهة القصف وفترة الشتاء".
يذكر أن مقاطعة خيرسون
تقع في مجرى نهر الدنيبر الأدنى وتطل على البحرين الأسود وأزوف، وانضمت إلى روسيا بعد استفتاء أُجري في سبتمبر 2022.
ولا تعترف السلطات الأوكرانية بشرعية الانضمام وتواصل قصف المنطقة. وأفاد رئيس هيئة الأركان الروسية فاليري غيراسيموف في 30 أغسطس بأن القوات الروسية حررت نحو 76% من مساحة المقاطعة، فيما تسيطر القوات الأوكرانية على جزء من الضفة اليمنى، بما في ذلك مدينة خيرسون، بينما أصبح مركز الإدارة مؤقتًا في مدينة هينيتشسك منذ نوفمبر 2022.