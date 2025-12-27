حاكم خيرسون: القوات الأوكرانية تواصل قصف المنشآت المدنية في المقاطعة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
لقاء سبوتنيك
تنفيذ اتفاق دمشق و قسد يصطدم بتعقيدات سياسية و عسكرية مع قرب انتهاء المهلة
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
حصاد الأسبوع
خبير: ترامب يستطيع وقف كل الإمدادات لنظام كييف وجعل أوروبا وحدها تواجه روسيا لكن هذا لم يحصل
ملفات ساخنة
مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية بعد المصادقة على قانون تجريم الاستعمار
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
ملفات ساخنة
مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية بعد المصادقة على قانون تجريم الاستعمار
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
عالم سبوتنيك
وزير الدفاع الإسرائيلي: إسرائيل لن تنسحب من غزة، قائد "قسد" يعلن التوصل إلى تفاهم مشترك بشأن دمج قواته في الجيش السوري
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
أمساليوم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
حاكم خيرسون: القوات الأوكرانية تواصل قصف المنشآت المدنية في المقاطعة
روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
وقال سالدو، لوكالة "سبوتنيك": "هناك أيام يقل فيها عدد القصف قليلًا، لكن لا يمكن الحديث عن تراجع. تستمر التشكيلات الأوكرانية في توجيه ضربات متعمدة على البنية التحتية المدنية، المنازل، مرافق الخدمات، وحتى سيارات المدنيين. والأسوأ من ذلك، هو سقوط ضحايا من السكان المدنيين، فهذا يمثل إرهابًا ضد السكان يلجأ إليه القادة الأوكرانيون باستمرار".وأكد أن حالة التأهب القصوى للجيش وكافة أجهزة الطوارئ مستمرة، وأن حماية المواطنين تظل أولوية.يذكر أن مقاطعة خيرسون تقع في مجرى نهر الدنيبر الأدنى وتطل على البحرين الأسود وأزوف، وانضمت إلى روسيا بعد استفتاء أُجري في سبتمبر 2022.ولا تعترف السلطات الأوكرانية بشرعية الانضمام وتواصل قصف المنطقة. وأفاد رئيس هيئة الأركان الروسية فاليري غيراسيموف في 30 أغسطس بأن القوات الروسية حررت نحو 76% من مساحة المقاطعة، فيما تسيطر القوات الأوكرانية على جزء من الضفة اليمنى، بما في ذلك مدينة خيرسون، بينما أصبح مركز الإدارة مؤقتًا في مدينة هينيتشسك منذ نوفمبر 2022.
الأخبار
انفجار لغم زرعته القوات الأوكرانية في خيرسون
أفاد حاكم مقاطعة خيرسون الروسية فلاديمير سالدو، اليوم السبت، بأن القوات المسلحة الأوكرانية تواصل توجيه ضربات على المنشآت المدنية في المقاطعة، مشيرًا إلى أن الحديث عن تراجع في وتيرة القصف غير وارد.
وقال سالدو، لوكالة "سبوتنيك": "هناك أيام يقل فيها عدد القصف قليلًا، لكن لا يمكن الحديث عن تراجع. تستمر التشكيلات الأوكرانية في توجيه ضربات متعمدة على البنية التحتية المدنية، المنازل، مرافق الخدمات، وحتى سيارات المدنيين. والأسوأ من ذلك، هو سقوط ضحايا من السكان المدنيين، فهذا يمثل إرهابًا ضد السكان يلجأ إليه القادة الأوكرانيون باستمرار".
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حاكم خيرسون: المحاولات المتكررة لنقل وحدات تخريبية أوكرانية إلى ضفة دنيبر اليسرى تنتهي بالفشل
وأكد أن حالة التأهب القصوى للجيش وكافة أجهزة الطوارئ مستمرة، وأن حماية المواطنين تظل أولوية.
وأضاف: "قطاع الطاقة يبقى من أكثر القطاعات ضعفًا. خلال الشهر الماضي فقط، شهدت المنطقة عدة ضربات على محطات التحويل وخطوط الكهرباء، ما أدى إلى انقطاع التيار عن آلاف وحتى أكثر من 300 ألف شخص. ومع ذلك، يقوم عمال شركة 'خيرسون إنيرغو' بإعادة التيار في أسرع وقت، عادةً خلال يوم واحد، كما تم تجهيز مخزونات المعدات الكهربائية لمواجهة القصف وفترة الشتاء".
يذكر أن مقاطعة خيرسون تقع في مجرى نهر الدنيبر الأدنى وتطل على البحرين الأسود وأزوف، وانضمت إلى روسيا بعد استفتاء أُجري في سبتمبر 2022.
ولا تعترف السلطات الأوكرانية بشرعية الانضمام وتواصل قصف المنطقة. وأفاد رئيس هيئة الأركان الروسية فاليري غيراسيموف في 30 أغسطس بأن القوات الروسية حررت نحو 76% من مساحة المقاطعة، فيما تسيطر القوات الأوكرانية على جزء من الضفة اليمنى، بما في ذلك مدينة خيرسون، بينما أصبح مركز الإدارة مؤقتًا في مدينة هينيتشسك منذ نوفمبر 2022.
