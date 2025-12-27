عربي
بث مباشر
رئيسة المفوضية الأوروبية: نرحب بجهود تحقيق السلام فيما يخص النزاع الأوكراني
رئيسة المفوضية الأوروبية: نرحب بجهود تحقيق السلام فيما يخص النزاع الأوكراني
أفادت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم السبت، بأنها تواصلت مع عدد من القادة بشأن الاجتماع المرتقب غدا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي، لافتة إلى "ترحيبها بكل ما من شأنه تحقيق السلام فيما يخص النزاع الأوكراني".
وقالت فون دير لاين، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": "تواصلنا للتو مع عدد من القادة قبيل اجتماع الغد بين الرئيس ترامب والرئيس زيلينسكي بشأن محادثات السلام.. ونرحب بجميع الجهود المبذولة لتحقيق هدفنا المشترك".
وفي سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن قادة الاتحاد الأوروبي سيناقشون ضمانات لأوكرانيا بعد اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فلاديمير زيلينسكي.

وكتب توسك على منصة "إكس": "اتفق جميع المشاركين في النقاش (بمن فيهم الدول الاسكندنافية وكندا وهولندا وحلف شمال الأطلسي) على أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا بالغة الأهمية. ويجب أن تكون هذه الضمانات ملموسة وموثوقة. كما أن هذه الضمانات تعني أيضاً بولندا أكثر أماناً".

المفوضية الأوروبية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2025
المفوضية الأوروبية ترحب بالجهود الهادفة لتحقيق السلام في أوكرانيا
22 ديسمبر, 13:09 GMT
في وقت سابق، عقد وفدان أمريكي وأوكراني محادثات في برلين. وعقب هذه المحادثات، أفادت التقارير بأن الدول الغربية وافقت على تقديم ضمانات أمنية لكييف مماثلة للمادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وفي المقابل، طالب الأمريكيون أوكرانيا بتنازلات إقليمية، وفقا لرئيس الوزراء البولندي دونالد توسك.
