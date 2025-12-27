https://sarabic.ae/20251227/روسيا-تطور-نظاما-جديدا-لتجنب-الاصطدام-الجوي-وتستعد-لطرحه-عالميا-1108641265.html
روسيا تطور نظاما جديدا لتجنب الاصطدام الجوي وتستعد لطرحه عالميا
روسيا تطور نظاما جديدا لتجنب الاصطدام الجوي وتستعد لطرحه عالميا
صرح وزير الصناعة والتجارة الروسي، أنطون أليخانوف، بأن خبراء روس طوروا نظاما محليا لتجنب الاصطدام في الجو للطائرات.
وأضاف أليخانوف أن روسيا مستعدة لطرح هذه التقنية في السوق الدولية، لا سيما من خلال تزويد الطائرات المحلية بهذه الأنظمة. في السابق، كانت شركة واحدة فقط في العالم تُنتج نظامًا لتجنب الاصطدام في الجو، وهي شركة "هانيويل" الأمريكية. وقد مكّنت هذه التقنية الطيارين من تلقّي إنذار مُسبق بالحوادث المحتملة على مدارج الطائرات. وقد تم بالفعل تركيب هذا النظام المحلي على طائرات الركاب الروسية من طراز "تو-214" (Tu-214)، فقد أصدرت "روسافياتسيا" (الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي) سابقا شهادة موافقة على تعديل جوهري للتصميم القياسي لطائرة توبوليف "تو-214"، حيث تم استبدال المعدات المستوردة بمجموعة مُعدّلة من المعدات المحلية المُطوّرة والمُثبّتة حديثًا. وأشار أليخانوف إلى أن المتخصصين قد طوّروا نظامًا إلكترونيًا جديدًا كليًا لهذه الطائرة. تُعد طائرة توبوليف "تو-214" طائرة ركاب محلية حديثة قادرة على نقل ما يصل إلى 210 ركاب لمسافة تصل إلى 5200 كيلومتر، وبحلول أوائل عام 2022، كان إنتاج هذه الطائرات يتم بشكل أساسي لعملاء خاصين وليس لشركات الطيران، وذلك بسبب لجوء شركات الطيران إلى شراء طائرات أجنبية.
صرح وزير الصناعة والتجارة الروسي، أنطون أليخانوف، بأن خبراء روس طوروا نظاما محليا لتجنب الاصطدام في الجو للطائرات.
وأضاف أليخانوف أن روسيا مستعدة لطرح هذه التقنية في السوق الدولية، لا سيما من خلال تزويد الطائرات المحلية بهذه الأنظمة.
في السابق، كانت شركة واحدة فقط في العالم تُنتج نظامًا لتجنب الاصطدام في الجو، وهي شركة "هانيويل" الأمريكية. وقد مكّنت هذه التقنية الطيارين من تلقّي إنذار مُسبق بالحوادث المحتملة على مدارج الطائرات.
وقال الوزير: "كان نظام تجنب الاصطدام في الجو يُنتج عالميًا من قِبل شركة واحدة فقط، وهي هانيويل. أما الآن، وبفضل سياسة إحلال الواردات وتطوير الأنظمة المحلية، فإننا نُنتج هذه الأنظمة أيضًا في سانت بطرسبورغ. وبالتالي، فقد ارتقينا بإلكترونيات الطيران المعقدة هذه إلى مستوى عالمي، وبات بإمكاننا الآن، بالطبع، تزويد طائراتنا المحلية بها في المقام الأول... وعرضها في السوق الدولية".
وقد تم بالفعل تركيب هذا النظام المحلي على طائرات الركاب الروسية من طراز "تو-214" (Tu-214)، فقد أصدرت "روسافياتسيا" (الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي) سابقا شهادة موافقة على تعديل جوهري للتصميم القياسي لطائرة توبوليف "تو-214"، حيث تم استبدال المعدات المستوردة بمجموعة مُعدّلة من المعدات المحلية المُطوّرة والمُثبّتة حديثًا. وأشار أليخانوف إلى أن المتخصصين قد طوّروا نظامًا إلكترونيًا جديدًا كليًا لهذه الطائرة.
تُعد طائرة توبوليف "تو-214" طائرة ركاب محلية حديثة قادرة على نقل ما يصل إلى 210 ركاب لمسافة تصل إلى 5200 كيلومتر، وبحلول أوائل عام 2022، كان إنتاج هذه الطائرات يتم بشكل أساسي لعملاء خاصين وليس لشركات الطيران، وذلك بسبب لجوء شركات الطيران إلى شراء طائرات أجنبية.