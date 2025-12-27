روسيا تطور نظاما جديدا لتجنب الاصطدام الجوي وتستعد لطرحه عالميا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:18 GMT
11 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
09:30 GMT
29 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية بعد المصادقة على قانون تجريم الاستعمار
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:45 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
وزير الدفاع الإسرائيلي: إسرائيل لن تنسحب من غزة، قائد "قسد" يعلن التوصل إلى تفاهم مشترك بشأن دمج قواته في الجيش السوري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:16 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
موسكو : تحديد مواعيد نهائية مصطنعة لن يساعد في التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا لجامعة الدول العربية لبحث الاعتراف الاسرائيل بإقليم "صومالي لاند" الانفصالي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251227/روسيا-تطور-نظاما-جديدا-لتجنب-الاصطدام-الجوي-وتستعد-لطرحه-عالميا-1108641265.html
روسيا تطور نظاما جديدا لتجنب الاصطدام الجوي وتستعد لطرحه عالميا
روسيا تطور نظاما جديدا لتجنب الاصطدام الجوي وتستعد لطرحه عالميا
سبوتنيك عربي
صرح وزير الصناعة والتجارة الروسي، أنطون أليخانوف، بأن خبراء روس طوروا نظاما محليا لتجنب الاصطدام في الجو للطائرات. 27.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-27T15:37+0000
2025-12-27T15:37+0000
العالم
روسيا
علوم
خبراء
طيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1b/1108641481_0:143:2071:1307_1920x0_80_0_0_b3cf9a59e2803b47604b3a97c54c30c5.jpg
وأضاف أليخانوف أن روسيا مستعدة لطرح هذه التقنية في السوق الدولية، لا سيما من خلال تزويد الطائرات المحلية بهذه الأنظمة. في السابق، كانت شركة واحدة فقط في العالم تُنتج نظامًا لتجنب الاصطدام في الجو، وهي شركة "هانيويل" الأمريكية. وقد مكّنت هذه التقنية الطيارين من تلقّي إنذار مُسبق بالحوادث المحتملة على مدارج الطائرات. وقد تم بالفعل تركيب هذا النظام المحلي على طائرات الركاب الروسية من طراز "تو-214" (Tu-214)، فقد أصدرت "روسافياتسيا" (الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي) سابقا شهادة موافقة على تعديل جوهري للتصميم القياسي لطائرة توبوليف "تو-214"، حيث تم استبدال المعدات المستوردة بمجموعة مُعدّلة من المعدات المحلية المُطوّرة والمُثبّتة حديثًا. وأشار أليخانوف إلى أن المتخصصين قد طوّروا نظامًا إلكترونيًا جديدًا كليًا لهذه الطائرة. تُعد طائرة توبوليف "تو-214" طائرة ركاب محلية حديثة قادرة على نقل ما يصل إلى 210 ركاب لمسافة تصل إلى 5200 كيلومتر، وبحلول أوائل عام 2022، كان إنتاج هذه الطائرات يتم بشكل أساسي لعملاء خاصين وليس لشركات الطيران، وذلك بسبب لجوء شركات الطيران إلى شراء طائرات أجنبية.
https://sarabic.ae/20251129/روسيا-تطور-أقمارا-صناعية-جديدة-محلية-الصنع-1107609945.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1b/1108641481_69:0:2001:1449_1920x0_80_0_0_1f2e0d18cde3a5f1fd057780b67beb5d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, علوم, خبراء, طيران
العالم, روسيا, علوم, خبراء, طيران

روسيا تطور نظاما جديدا لتجنب الاصطدام الجوي وتستعد لطرحه عالميا

15:37 GMT 27.12.2025
© Getty Images / Nicolae Popescuروسيا تطور نظاما جديدا لتجنب الاصطدام الجوي
روسيا تطور نظاما جديدا لتجنب الاصطدام الجوي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2025
© Getty Images / Nicolae Popescu
تابعنا عبر
صرح وزير الصناعة والتجارة الروسي، أنطون أليخانوف، بأن خبراء روس طوروا نظاما محليا لتجنب الاصطدام في الجو للطائرات.
وأضاف أليخانوف أن روسيا مستعدة لطرح هذه التقنية في السوق الدولية، لا سيما من خلال تزويد الطائرات المحلية بهذه الأنظمة.
في السابق، كانت شركة واحدة فقط في العالم تُنتج نظامًا لتجنب الاصطدام في الجو، وهي شركة "هانيويل" الأمريكية. وقد مكّنت هذه التقنية الطيارين من تلقّي إنذار مُسبق بالحوادث المحتملة على مدارج الطائرات.

وقال الوزير: "كان نظام تجنب الاصطدام في الجو يُنتج عالميًا من قِبل شركة واحدة فقط، وهي هانيويل. أما الآن، وبفضل سياسة إحلال الواردات وتطوير الأنظمة المحلية، فإننا نُنتج هذه الأنظمة أيضًا في سانت بطرسبورغ. وبالتالي، فقد ارتقينا بإلكترونيات الطيران المعقدة هذه إلى مستوى عالمي، وبات بإمكاننا الآن، بالطبع، تزويد طائراتنا المحلية بها في المقام الأول... وعرضها في السوق الدولية".

قمر صناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2025
روسيا تطور أقمارا صناعية جديدة محلية الصنع
29 نوفمبر, 06:03 GMT
وقد تم بالفعل تركيب هذا النظام المحلي على طائرات الركاب الروسية من طراز "تو-214" (Tu-214)، فقد أصدرت "روسافياتسيا" (الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي) سابقا شهادة موافقة على تعديل جوهري للتصميم القياسي لطائرة توبوليف "تو-214"، حيث تم استبدال المعدات المستوردة بمجموعة مُعدّلة من المعدات المحلية المُطوّرة والمُثبّتة حديثًا. وأشار أليخانوف إلى أن المتخصصين قد طوّروا نظامًا إلكترونيًا جديدًا كليًا لهذه الطائرة.
تُعد طائرة توبوليف "تو-214" طائرة ركاب محلية حديثة قادرة على نقل ما يصل إلى 210 ركاب لمسافة تصل إلى 5200 كيلومتر، وبحلول أوائل عام 2022، كان إنتاج هذه الطائرات يتم بشكل أساسي لعملاء خاصين وليس لشركات الطيران، وذلك بسبب لجوء شركات الطيران إلى شراء طائرات أجنبية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала