مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتوقع استئناف الحوار النووي بين روسيا وأمريكا
أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، اليوم السبت، عن تطلعه لاستئناف الحوار بين روسيا والولايات المتحدة حول الأمن النووي. 27.12.2025, سبوتنيك عربي
وقال غروسي، في مقابلة مع "سبوتنيك": "إنه من المهم للغاية أن الحوار بشأن المفاوضات الاستراتيجية قد بدأ خلال قمة ألاسكا بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن الدولتين النوويتين الأكبر يجب أن تقودا هذا النوع من المباحثات.وأضاف: "وأتطلع إلى أن يؤدي ذلك إلى استئناف التعاون في هذا الجانب الحيوي للغاية".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في وقت سابق أن روسيا مستعدة، بعد 5 فبراير 2026، للاستمرار لمدة عام في الالتزام بالقيود وفقًا لمعاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية، موضحًا أن خطوات الالتزام بهذه القيود ستؤتي ثمارها إذا تجاوبت الولايات المتحدة بالمثل.من جهته، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرض بوتين بشأن المعاهدة بأنه فكرة جيدة، حسبما أفادت عدة وسائل إعلام.
