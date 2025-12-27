وزارة الدفاع العراقية تعلن عن صفقات تسليح جوي ضخمة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:18 GMT
11 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
09:30 GMT
29 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
مستقبل العلاقات الفرنسية الجزائرية بعد المصادقة على قانون تجريم الاستعمار
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:45 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
وزير الدفاع الإسرائيلي: إسرائيل لن تنسحب من غزة، قائد "قسد" يعلن التوصل إلى تفاهم مشترك بشأن دمج قواته في الجيش السوري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:16 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
موسكو : تحديد مواعيد نهائية مصطنعة لن يساعد في التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا لجامعة الدول العربية لبحث الاعتراف الاسرائيل بإقليم "صومالي لاند" الانفصالي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
وقال مدير مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي في الوزارة، العميد تحسين الخفاجي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "أهم العقود التي تم التعاقد عليها خلال الفترة الماضية، والمؤمل استلامها نهاية هذا العام وبداية العام المقبل، تتعلق بالقوة الجوية وطيران الجيش والدفاع الجوي، إلى جانب مجالات بحرية وبرية أخرى". وأكد الخفاجي أن "الأولويات الحالية هي الدفاع الجوي والأسلحة المهمة للقوة الجوية"، موضحاً أن الدفاع الجوي حصل على "رادارات فرنسية متطورة جداً قادرة على التعامل مع كافة التحديات". وفي سياق متصل، كشف عن تعاون مع كوريا الجنوبية في مجال الدفاع الجوي، حيث ستصل بداية العام المقبل بطاريات متوسطة المدى "ستضيف إضافة قوية وممتازة" إلى القدرات الدفاعية العراقية. وأشار الخفاجي إلى عمل كبير في تسليح الطائرات بإمكانيات عالية تمكنها من العمل بالشراكة مع المجال الجوي، مؤكداً أن هذا التطور يأتي نتيجة إصرار الوزارة على امتلاك أرقى الأسلحة وفق الإمكانيات المتاحة. وأضاف الخفاجي أن قيادة طيران الجيش ومديرية الاستخبارات العسكرية تباشران بالفعل في تشغيل هذه المنظومات، فيما يجري الإعداد لزيادة قدرات العراق في هذا المجال.وكانت وزارة الدفاع العراقية قد أكدت في أغسطس/آب الماضي، أن الجيش العراقي أصبح يحتل مراكز متقدمة في مجال القدرات العسكرية على مستوى العالم، مشيرة إلى أنه وسع استخدامات الطائرات المسيرة التي أصبحت من الأسلحة الضرورية لدى الجيوش الحديثة.
أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم السبت، أن الأولوية الراهنة تتركز على تعزيز الدفاع الجوي وتسليح القوة الجوية، مشيرة إلى وصول 6 طائرات فرنسية متطورة من طراز "كاراكال" قبل نهاية العام الحالي لدعم هذا القطاع.
وقال مدير مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي في الوزارة، العميد تحسين الخفاجي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "أهم العقود التي تم التعاقد عليها خلال الفترة الماضية، والمؤمل استلامها نهاية هذا العام وبداية العام المقبل، تتعلق بالقوة الجوية وطيران الجيش والدفاع الجوي، إلى جانب مجالات بحرية وبرية أخرى".
الجيش العراقي يشرع بعملية واسعة لتأمين طقوس دينية في شرق البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 16.06.2025
وزير الدفاع العراقي: قواتنا على أهبة الاستعداد والوضع داخل البلاد مستقر
16 يونيو, 14:51 GMT
وأكد الخفاجي أن "الأولويات الحالية هي الدفاع الجوي والأسلحة المهمة للقوة الجوية"، موضحاً أن الدفاع الجوي حصل على "رادارات فرنسية متطورة جداً قادرة على التعامل مع كافة التحديات".
وأضاف أن "طائرات متطورة ستصل قبل نهاية العام ليكتمل وصول 6 طائرات كاراكال الفرنسية، التي تلعب دوراً كبيراً ومهماً في دعم القوات الأمنية".
وفي سياق متصل، كشف عن تعاون مع كوريا الجنوبية في مجال الدفاع الجوي، حيث ستصل بداية العام المقبل بطاريات متوسطة المدى "ستضيف إضافة قوية وممتازة" إلى القدرات الدفاعية العراقية.
منظومة صاروخية روسية في معرض ايدكس أبو ظبي 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2025
لأول مرة منذ أكثر من عقدين.. السلاح الروسي في المعرض الدولي للأمن والدفاع العسكري بالعراق
22 أبريل, 05:19 GMT
وأشار الخفاجي إلى عمل كبير في تسليح الطائرات بإمكانيات عالية تمكنها من العمل بالشراكة مع المجال الجوي، مؤكداً أن هذا التطور يأتي نتيجة إصرار الوزارة على امتلاك أرقى الأسلحة وفق الإمكانيات المتاحة.
ولفت إلى "دعم كبير من الحكومة العراقية من خلال توفير مبالغ مالية كبيرة للتسليح"، بهدف تحقيق التنوع الذي يلبي متطلبات مواجهة التحديات الأمنية.
وأضاف الخفاجي أن قيادة طيران الجيش ومديرية الاستخبارات العسكرية تباشران بالفعل في تشغيل هذه المنظومات، فيما يجري الإعداد لزيادة قدرات العراق في هذا المجال.
وكانت وزارة الدفاع العراقية قد أكدت في أغسطس/آب الماضي، أن الجيش العراقي أصبح يحتل مراكز متقدمة في مجال القدرات العسكرية على مستوى العالم، مشيرة إلى أنه وسع استخدامات الطائرات المسيرة التي أصبحت من الأسلحة الضرورية لدى الجيوش الحديثة.
