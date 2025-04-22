https://sarabic.ae/20250422/لأول-مرة-منذ-أكثر-عقدين-السلاح-الروسي-في-المعرض-الدولي-للأمن-والدفاع-العسكري-بالعراق-1099773199.html

لأول مرة منذ أكثر من عقدين.. السلاح الروسي في المعرض الدولي للأمن والدفاع العسكري بالعراق

لأول مرة منذ أكثر من عقدين.. السلاح الروسي في المعرض الدولي للأمن والدفاع العسكري بالعراق

سبوتنيك عربي

انطلق في العاصمة العراقية بغداد معرض IQDEX 2025 للأمن والدفاع العسكري في نسخته الثالثة عشر وبمشاركة دولية كبيرة، حيث تشارك روسيا للمرة الأولى في هذا المعرض... 22.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-22T05:19+0000

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ما هو الموقف من الأسلحة الروسية في العراق، خاصة في ظل الفعالية المُثبتة للعينات الروسية خلال عمليات الدفاع الجوي.. و ما هو التركيز الحالي للتعاون العسكري الروسي -العراقي؟بداية، يقول الخبير والمستشار العسكري العراقي السابق، صفاء الأعسم: "روسيا أكثر بلد يتعامل معها العراق وأنا ابن المؤسسة العسكرية العراقية وأعمل معها منذ العام 1980 وحتى الآن، حيث أن كل السلاح العراقي كان من روسيا أو الاتحاد السوفيتي السابق، وكانت عقيدة التسليح العراقية (شرقية)، لكن بعد العام 2003 تحولت عقيدة التسليح من الشرقية إلى الغربية وأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية هي المسؤولة عن تسليح العراق".عدم جدية من الجانب الأمريكي وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "حقيقة لم نجد جدية في تسليح العراق، فقد كانت هناك خروقات كبيرة وتلكؤ في هذا الموضوع من الجانب الأمريكي، فقد كانت هناك عدم جدية في كثير من مفاصل السلاح العراقي، خاصة وأننا نحارب داعش (المحظور في روسيا) منذ عشر سنوات، حتى الآن هناك ضعف في تسليح الدفاع الجوي وسلاح المدفعية الثقيلة".وتابع الأعسم: "أتذكر قبل 2003 كانت لدينا عيارات مختلفة من المدفعية الثقيلة الروسية وعلى كل مستويات التسليح ولكل الأسلحة، والكثير من التفاصيل الخاصة بالمؤسسة العسكرية العراقية بأكملها كان تسليحها روسي".التعاون الروسي العراقيوأشار المستشار العسكري، إلى أن "العراق الآن بدأ ينفتح بعد أن شعر بأن هناك عدم جدية أمريكية في تزويده بالسلاح، السلاح الروسي كان فعال جدا، خاصة في السنوات الثمانية من الحرب العراقية- الإيرانية، حيث كان تسليح العراق عالي جدا وذو كفاءة عالية، حيث استخدمنا السلاح الروسي ابتداء من الكلاشنكوف وحتى الطائرة الميج 27 و29 حسب معلوماتي".وقال الأعسم: "أعتقد خلال الفترة القريبة القادمة سيكون هناك تعاون روسي-عراقي في التسليح، وهذا الموضوع يتطلب موافقة دول عظمى خاصة فيما يتعلق بالأسلحة ذات التقنيات العليا، وأتصور أن العراق الآن يميل إلى أن يكون تسليحه شرقي، أو العودة إلى العقيدة التسليحية الشرقية التي لم يكن بها مشاكل في السابق، أما الآن فلدينا الكثير من المشاكل الخاصة بكل الصنوف العسكرية".المرحلة القادمةمن جانبه، يقول مخلد حازم الدرب، الخبير الأمني والاستراتيجي العراقي: "معرض الأسلحة الدفاعية IQDEX يعقد سنويا في العراق، ويعقد هذه المرة بنسخته الثالثة عشر بشكل مميز، حيث أن عدد الشركات التي شاركت هذا العام مهمة وفعالة في مجال التصنيع العسكري والأمن السيبراني، علاوة على الإمكانيات الدفاعية والهجومية".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "العراق بكل تأكيد الآن يحاول أن ينفتح مع جميع الدول في مجال التسليح، وروسيا من الدول التي كانت أكثر استقطابا للعراق في مجال التسليح، حيث أن السلاح العراقي في معظمه كان سلاحا روسيا".وأشار الخبير الأمني، إلى أن "التطلعات العراقية المقبلة تجعل لهذا المعرض دور مهم بأن يجعل الروس يعرضون ما لديهم من تقنيات حديثة في مجالات الرادارات والأمن السيبراني ومنظومات الدفاع الجوي والصواريخ، والتي سيكون بكل تأكيد لها أثر على المستفيد العراقي في وزارة الدفاع وكذلك في وزارة الداخلية".وكانت قد نظمت شركة "روسبورون إكسبورت" الروسية، عرضا للمنتجات الدفاعية الروسية في معرض"IQDEX 2025"، الذي افتتح اليوم في العاصمة العراقية بغداد.افتُتحت رسميًا اليوم فعاليات النسخة الثالثة عشرة من معرض العراق للدفاع (IQDEX 2025) في معرض بغداد الدولي، مما يعكس تنامي دور العراق كمركز إقليمي للتعاون العسكري والأمني الدولي السبت الماضي.يقام المعرض تحت رعاية وزارة الدفاع العراقية، ويُعد منصة رئيسية لعرض أحدث التقنيات الدفاعية وتعزيز الشراكات العالمية في مجال الأمن والدفاع بحسب موقع (الدفاع العربي).تشارك في دورة هذا العام 155 شركة متخصصة في مجالات الدفاع والأمن من 22 دولة، منها بيلاروسيا، الصين، روسيا، باكستان، الهند، تركيا، وغيرها. ويستعرض المعرض طيفًا واسعًا من المنظومات والتجهيزات العسكرية، بما يشمل العربات المدرعة، والمعدات التكتيكية، والطائرات المسيّرة، وأنظمة المراقبة، وحلول الدفاع السيبراني.تستمر فعاليات IQDEX 2025 حتى 22 أبريل/ نيسان، وتتضمن عروضًا حيّة للتقنيات، واجتماعات ثنائية، ومنتديات حوارية بين خبراء الصناعة الدفاعية. ويؤكد المعرض على مساعي العراق لتحديث قدراته الدفاعية، إلى جانب التزامه بتعزيز التعاون الأمني على المستويين الإقليمي والدولي.

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