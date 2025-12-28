"الأمن السيبراني" في الإمارات: مواقع البث المجانية بوابة لـ"البرامج الخبيثة"

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:16 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
اختتام القمة الثانية للكونفدرالية الأفريقية لدول الساحل في العاصمة المالية باماكو
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
موسكو : تحديد مواعيد نهائية مصطنعة لن يساعد في التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا لجامعة الدول العربية لبحث الاعتراف الاسرائيل بإقليم "صومالي لاند" الانفصالي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
11:49 GMT
11 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
17:03 GMT
22 د
ملفات ساخنة
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا لجامعة الدول العربية لبحث الاعتراف الاسرائيل بإقليم "صومالي لاند" الانفصالي
17:25 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
تحذير أممي من التصعيد في حضر موت والمهرة.. واجتماع طارئ للجامعة العربية لرفض الاعتراف الإسرائيلي بـ"أرض الصومال"
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
"الأمن السيبراني" في الإمارات: مواقع البث المجانية بوابة لـ"البرامج الخبيثة"
"الأمن السيبراني" في الإمارات: مواقع البث المجانية بوابة لـ"البرامج الخبيثة"
سبوتنيك عربي
شدد مجلس الأمن السيبراني في الإمارات، اليوم الأحد، على أهمية تعزيز الإجراءات الأمنية خلال عمليات البث والتنزيل الإلكتروني المجاني، لتفادي وقوع المستخدمين ضحايا... 28.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-28T18:16+0000
2025-12-28T18:16+0000
مجتمع
أخبار الإمارات العربية المتحدة
الأخبار
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، مساء اليوم الأحد، عن المجلس أن استخدام منصات الإنترنت الموثوقة لمشاهدة وتحميل المواد الفيلمية والاستماع إلى الموسيقى قد يسهم في الحفاظ على سلامة الأجهزة والبيانات الشخصية للمستخدمين.ونادى المجلس الإماراتي بـ"ضرورة الالتزام بالإجراءات التقنية والسلوكية التي تحول دون التعرض للبرمجيات الخبيثة أو القرصنة أو انتهاك الخصوصية"، مشيرا إلى أن "المحتالين باتوا يبتكرون رسائل تبدو موثوقة ويستخدمون تقنيات متطورة، ما يستوجب على المستخدمين توخي الحذر الدائم قبل استخدام أي موقع أو تطبيق لتنزيل الأفلام أو الموسيقى".ودعا المجلس إلى ضرورة التحقق من صحة المعلومات وموثوقية المواقع الإلكترونية والروابط قبل النقر عليها، مع وجوب التأكد من حماية الأجهزة الإلكترونية باستخدام البرامج المتخصصة التي تعمل على إيقاف البرمجيات الخبيثة.وحذر مجلس الأمن السيبراني في الإمارات من الاعتماد على مواقع البث المجاني، التي لا تعني بالضرورة الموثوقية أو الأمان، منوها إلى أن "بعض المواقع قد تعرض محتوى مجانيا، لكنها في المقابل تتسلل إلى البيانات الشخصية للمستخدمين أو تقوم ببيعها لمن يهمهم الأمر، ما يضع المستخدمين أمام تحديات معقدة في حماية بياناتهم، وعلى المستخدم تبني أدوات وتقنيات دفاعية تستند إلى المعرفة والوعي وفهم حجم المخاطر والتهديدات المختلفة".وأشار المجلس إلى "تسجيل 216 مليار زيارة لمواقع القرصنة عالميا مع نهاية عام 2024، إضافة إلى أن أكثر من 90% من ملفات الموسيقى يتم تداولها عبر شبكات غير قانونية، في حين لا يدرك 70% من المستخدمين أن مواقع البث المجاني قد تشكل بوابة للبرامج الخبيثة، حيث تم اختراق نحو مليون جهاز حاسوب نتيجة زيارة مواقع بث غير قانونية".
أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار

"الأمن السيبراني" في الإمارات: مواقع البث المجانية بوابة لـ"البرامج الخبيثة"

18:16 GMT 28.12.2025
شدد مجلس الأمن السيبراني في الإمارات، اليوم الأحد، على أهمية تعزيز الإجراءات الأمنية خلال عمليات البث والتنزيل الإلكتروني المجاني، لتفادي وقوع المستخدمين ضحايا للبرامج الخبيثة.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، مساء اليوم الأحد، عن المجلس أن استخدام منصات الإنترنت الموثوقة لمشاهدة وتحميل المواد الفيلمية والاستماع إلى الموسيقى قد يسهم في الحفاظ على سلامة الأجهزة والبيانات الشخصية للمستخدمين.
ونادى المجلس الإماراتي بـ"ضرورة الالتزام بالإجراءات التقنية والسلوكية التي تحول دون التعرض للبرمجيات الخبيثة أو القرصنة أو انتهاك الخصوصية"، مشيرا إلى أن "المحتالين باتوا يبتكرون رسائل تبدو موثوقة ويستخدمون تقنيات متطورة، ما يستوجب على المستخدمين توخي الحذر الدائم قبل استخدام أي موقع أو تطبيق لتنزيل الأفلام أو الموسيقى".
شرطة دبي تواجه الاحتيال الإلكتروني بـ4 نصائح
7 ديسمبر 2021, 06:41 GMT
ودعا المجلس إلى ضرورة التحقق من صحة المعلومات وموثوقية المواقع الإلكترونية والروابط قبل النقر عليها، مع وجوب التأكد من حماية الأجهزة الإلكترونية باستخدام البرامج المتخصصة التي تعمل على إيقاف البرمجيات الخبيثة.
وحذر مجلس الأمن السيبراني في الإمارات من الاعتماد على مواقع البث المجاني، التي لا تعني بالضرورة الموثوقية أو الأمان، منوها إلى أن "بعض المواقع قد تعرض محتوى مجانيا، لكنها في المقابل تتسلل إلى البيانات الشخصية للمستخدمين أو تقوم ببيعها لمن يهمهم الأمر، ما يضع المستخدمين أمام تحديات معقدة في حماية بياناتهم، وعلى المستخدم تبني أدوات وتقنيات دفاعية تستند إلى المعرفة والوعي وفهم حجم المخاطر والتهديدات المختلفة".
وبشأن مواجهة هذه المخاطر الإلكترونية، أوضح المجلس أن تلك المواجهة تبدأ من الفرد من خلال تعزيز الثقافة السيبرانية والوعي بالمخاطر المرتبطة بالفضاء الإلكتروني.
وأشار المجلس إلى "تسجيل 216 مليار زيارة لمواقع القرصنة عالميا مع نهاية عام 2024، إضافة إلى أن أكثر من 90% من ملفات الموسيقى يتم تداولها عبر شبكات غير قانونية، في حين لا يدرك 70% من المستخدمين أن مواقع البث المجاني قد تشكل بوابة للبرامج الخبيثة، حيث تم اختراق نحو مليون جهاز حاسوب نتيجة زيارة مواقع بث غير قانونية".
