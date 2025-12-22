https://sarabic.ae/20251222/أهم-ثغرات-نماذج-اللغات-الضخمة-وبوتات-الدردشة-العاملة-بالذكاء-الصنعي-1108443930.html

أهم ثغرات نماذج اللغات الضخمة وتطبيقات الدردشة العاملة بالذكاء الصنعي

أهم ثغرات نماذج اللغات الضخمة وتطبيقات الدردشة العاملة بالذكاء الصنعي

بمراجعة الدراسات حول ثغرات استخدام نماذج اللغات الضخمة الحديثة العاملة بالذكاء الصنعي (LLMs)، نجد أنه بالرغم من الفوائد التي تقدمها، إلأ أن لها ثغرات وجوانب... 22.12.2025, سبوتنيك عربي

كذلك تبين لنا بما لايدع مجال للشك، بالنسبة للعاملين في المؤسسات والشركات، والمطورين خصوصا، بأنه يتوجب التعامل مع هذه النماذج بحذر، ويفضل الإعتماد على نماذج لغات ضخمة محلية ومدربة محليا، في وضع عدم اتصال "OFFLINE"، بدلا من النماذج المحانية المتوفرة على شبكة الانترنيت، واستضافتها في أجهزة وسيرفرات وتجهيزات محلية، غير متصلة بشبكة الانترنيت العالمية حاليا، ولن تتصل به مستقبلا.وتعد قائمة "OWASP" لأهم 10 ثغرات أمنية لنماذج اللغة الكبيرة (LLMs) مرجعا أساسيا، تم تحديثها لعام 2025، وتتناول التهديدات المتطورة من أنظمة RAG، والوكلاء المستقلين، والهجمات المتقدمة، تستغل هذه الثغرات خصائص نماذج اللغة الكبيرة الفريدة، مثل معالجة اللغة الطبيعية والقدرات التوليدية، والقدرة على فهم المشاعر، ومحاكاة الأصوات، وتزييف الحقائق والأشكال، ما يؤدي إلى عواقب وخيمة عند الاستخدام غير الواعي لهذه التقنيات، أو عند عدم فهم مخاطرها.ويضع تصنيف OWASP لأهم عشرة مخاطر لعام 2025 ثغرة حقن التعليمات (LLM01) كأخطر تهديد، حيث يتجاوز المهاجمون التعليمات عبر مطالبات مباشرة أو غير مباشرة، تليها ثغرة كشف المعلومات الحساسة (LLM02) التي تكشف بيانات التعريف الشخصية وبيانات الاعتماد، والتي احتلت المرتبة الثانية بسبب تسريبات البيانات.وصعدت ثغرة سلسلة التوريد (LLM03) إلى المرتبة الثالثة نتيجة اختراقات جهات خارجية، بينما تشمل المخاطر الجديدة ثغرة تسريب التعليمات من النظام (LLM07) التي تكشف أسرارا في التعليمات، وثغرة نقاط الضعف في المتجهات/التضمين (LLM08) التي تستهدف أنظمة RAG. قائمة OWASP لأهم 10 ثغرات أمنية لتطبيقات نماذج اللغة الكبيرة: تُحدد القائمة أهم المخاطر، ويجب على المطورين إعطاء الأولوية لتدابير التخفيف لضمان تأمين تطبيقات نماذج اللغة الكبيرة بفعالية.اختراق ضخم لأهم حزم "جافا سكريبت إن بي إم" يستهدف محافظ العملات المشفرة

