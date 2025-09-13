https://sarabic.ae/20250913/اختراق-ضخم-لأهم-حزم-جافا-سكريبت-إن-بي-إم-يستهدف-محافظ-العملات-المشفرة-1104813442.html

اختراق ضخم لأهم حزم "جافا سكريبت إن بي إم" يستهدف محافظ العملات المشفرة

اختراق ضخم لأهم حزم "جافا سكريبت إن بي إم" يستهدف محافظ العملات المشفرة

سبوتنيك عربي

أكدت مواقع مختصة بالحماية الرقمية، أن نظام "إن بي إم" (NPM) شهد خرقا أمنيا كبيرا ابتداء من 8 سبتمبر/أيلول، عندما اخترق قراصنة 18 حزمة "جافا سكريبت" شائعة... 13.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-13T15:47+0000

2025-09-13T15:47+0000

2025-09-13T15:47+0000

مجتمع

العالم

علوم

فيروسات

مكافحة فيروسات

جافا سكريبت

اختراق

تداول العملات

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/02/1091350259_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_a648181fbdbeade72fa5642c380a3725.jpg

حيث نشر هؤلاء المهاجمون إصدارات محدثة تحتوي على برمجيات خبيثة خفية مصممة لاختراق معاملات محافظ العملات المشفرة في متصفحات المستخدمين.تعترض هذه البرمجيات الخبيثة طلبات العملات المشفرة و طلبات "ويب 3" (Web3) سرا، وتتلاعب بتدفقات تفاعلات المحفظة، وتغير عناوين وجهات الدفع لإعادة توجيه الأموال وموافقات الرموز إلى حسابات يسيطر عليها المهاجم، حسب ماورد في موقع "أكيدو" حول الاختراق، ونورد أهم ماجاء حوله.وتعد الحزم المخترقة، مثل "تشالك" (حوالي 300 مليون عملية تنزيل أسبوعيا)، و "ديبغ" (أكثر من 350 مليون عملية تنزيل أسبوعيا)، و"أنسي ستايلز" (370 مليون عملية تنزيل أسبوعيًا)، بمثابة مكتبات رئيسية في عدد كبير من مشاريع البرمجيات. تفحص الشيفرة الخبيثة المضمنة في "جافا سكريبت" المُشوهة ، محافظ "إيثيريوم" (Ethereum)على المتصفح بانتظام عبر واجهة برمجة التطبيقات " ويندوز.ايثيريوم" (window. Ethereum)، للكشف عن معاملات "بلوك تشين" (blockchain) واعتراضها.يسمح هذا التصميم المعقد للمهاجمين بسرقة أصول العملات المشفرة على نطاق واسع من خلال الاستفادة من حزم مفتوحة المصدر موثوقة وشائعة للغاية. تسلط هذه الحادثة الضوء على الخطر المتزايد لهجمات سلسلة التوريد في منظومة تطوير البرمجيات، حيث يمكن للمهاجم اختراق المكتبات الأساسية لاستهداف ملايين المستخدمين النهائيين بشكل غير مباشر.في الختام، تمثل سرقة العملات المشفرة الصامتة من خلال حزم "إن بي إم" المخترقة تحذيرا بشأن الثغرات الأمنية الموجودة في مكونات مفتوحة المصدر مستخدمة على نطاق واسع. حيث أصبحت حماية سلسلة توريد البرمجيات أمرا بالغ الأهمية لتأمين أصول المستخدمين والحفاظ على الثقة في الاقتصاد الرقمي.هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون عاقلا وواعيا بذاته ومقررا لمصيره؟

https://sarabic.ae/20250814/اختراق-إلكتروني-لفنادق-في-أوروبا-وسرقة-بيانات-سياح-لبيعها-على-الإنترنت-1103734886.html

https://sarabic.ae/20250821/تسريب-الآلاف-من-محادثات-روبوت-الدردشة-غروك-1104010520.html

https://sarabic.ae/20250827/الكشف-عن-أول-فيروس-حاسوبي-يعتمد-على-الذكاء-الاصطناعي-1104206322.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, علوم, فيروسات, مكافحة فيروسات, جافا سكريبت, اختراق, تداول العملات