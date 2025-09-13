https://sarabic.ae/20250913/اختراق-ضخم-لأهم-حزم-جافا-سكريبت-إن-بي-إم-يستهدف-محافظ-العملات-المشفرة-1104813442.html
حيث نشر هؤلاء المهاجمون إصدارات محدثة تحتوي على برمجيات خبيثة خفية مصممة لاختراق معاملات محافظ العملات المشفرة في متصفحات المستخدمين.تعترض هذه البرمجيات الخبيثة طلبات العملات المشفرة و طلبات "ويب 3" (Web3) سرا، وتتلاعب بتدفقات تفاعلات المحفظة، وتغير عناوين وجهات الدفع لإعادة توجيه الأموال وموافقات الرموز إلى حسابات يسيطر عليها المهاجم، حسب ماورد في موقع "أكيدو" حول الاختراق، ونورد أهم ماجاء حوله.وتعد الحزم المخترقة، مثل "تشالك" (حوالي 300 مليون عملية تنزيل أسبوعيا)، و "ديبغ" (أكثر من 350 مليون عملية تنزيل أسبوعيا)، و"أنسي ستايلز" (370 مليون عملية تنزيل أسبوعيًا)، بمثابة مكتبات رئيسية في عدد كبير من مشاريع البرمجيات. تفحص الشيفرة الخبيثة المضمنة في "جافا سكريبت" المُشوهة ، محافظ "إيثيريوم" (Ethereum)على المتصفح بانتظام عبر واجهة برمجة التطبيقات " ويندوز.ايثيريوم" (window. Ethereum)، للكشف عن معاملات "بلوك تشين" (blockchain) واعتراضها.يسمح هذا التصميم المعقد للمهاجمين بسرقة أصول العملات المشفرة على نطاق واسع من خلال الاستفادة من حزم مفتوحة المصدر موثوقة وشائعة للغاية. تسلط هذه الحادثة الضوء على الخطر المتزايد لهجمات سلسلة التوريد في منظومة تطوير البرمجيات، حيث يمكن للمهاجم اختراق المكتبات الأساسية لاستهداف ملايين المستخدمين النهائيين بشكل غير مباشر.في الختام، تمثل سرقة العملات المشفرة الصامتة من خلال حزم "إن بي إم" المخترقة تحذيرا بشأن الثغرات الأمنية الموجودة في مكونات مفتوحة المصدر مستخدمة على نطاق واسع. حيث أصبحت حماية سلسلة توريد البرمجيات أمرا بالغ الأهمية لتأمين أصول المستخدمين والحفاظ على الثقة في الاقتصاد الرقمي.
اختراق ضخم لأهم حزم "جافا سكريبت إن بي إم" يستهدف محافظ العملات المشفرة
أكدت مواقع مختصة بالحماية الرقمية، أن نظام "إن بي إم" (NPM) شهد خرقا أمنيا كبيرا ابتداء من 8 سبتمبر/أيلول، عندما اخترق قراصنة 18 حزمة "جافا سكريبت" شائعة الاستخدام، بما في ذلك "ديبغ" (Debug) و"تشالك" (Chalk) والتي تتلقى مجتمعة أكثر من ملياري عملية تنزيل أسبوعيا.
حيث نشر هؤلاء المهاجمون إصدارات محدثة تحتوي على برمجيات خبيثة خفية مصممة لاختراق معاملات محافظ العملات المشفرة في متصفحات المستخدمين.
تعترض هذه البرمجيات الخبيثة طلبات العملات المشفرة و طلبات "ويب 3" (Web3) سرا، وتتلاعب بتدفقات تفاعلات المحفظة، وتغير عناوين وجهات الدفع لإعادة توجيه الأموال وموافقات الرموز إلى حسابات يسيطر عليها المهاجم، حسب ماورد في موقع "أكيدو"
حول الاختراق، ونورد أهم ماجاء حوله.
لا يزال ضحايا هذا الهجوم على سلسلة التوريد غير مدركين لهذا الهجوم، حيث تبدو تحويلات العملات المشفرة الخاصة بهم طبيعية، ولكن يتم سحب الأموال دون موافقتهم.
وتعد الحزم المخترقة، مثل "تشالك" (حوالي 300 مليون عملية تنزيل أسبوعيا)، و "ديبغ" (أكثر من 350 مليون عملية تنزيل أسبوعيا)، و"أنسي ستايلز" (370 مليون عملية تنزيل أسبوعيًا)، بمثابة مكتبات رئيسية في عدد كبير من مشاريع البرمجيات.
تفحص الشيفرة الخبيثة المضمنة في "جافا سكريبت" المُشوهة ، محافظ "إيثيريوم" (Ethereum)على المتصفح بانتظام عبر واجهة برمجة التطبيقات " ويندوز.ايثيريوم" (window. Ethereum)، للكشف عن معاملات "بلوك تشين" (blockchain) واعتراضها.
عند اكتشاف معاملات "بلوك تشين"، تعيد البرمجية الخبيثة توجيه المدفوعات وطلبات الموافقة إلى مجموعة من العناوين المملوكة للمهاجم والمضمنة في الحمولة.
يسمح هذا التصميم المعقد للمهاجمين بسرقة أصول العملات المشفرة على نطاق واسع من خلال الاستفادة من حزم مفتوحة المصدر موثوقة وشائعة للغاية.
تسلط هذه الحادثة الضوء على الخطر المتزايد لهجمات سلسلة التوريد في منظومة تطوير البرمجيات، حيث يمكن للمهاجم اختراق المكتبات الأساسية لاستهداف ملايين المستخدمين النهائيين بشكل غير مباشر.
يؤكد هذا على الحاجة إلى تدقيق معزز، وحوكمة التبعيات، وأدوات أمنية في مديري الحزم، وسير عمل التطوير، لمنع حقن برمجيات خبيثة في سلسلة توريد البرمجيات.
في الختام، تمثل سرقة العملات المشفرة الصامتة من خلال حزم "إن بي إم" المخترقة تحذيرا بشأن الثغرات الأمنية الموجودة في مكونات مفتوحة المصدر مستخدمة على نطاق واسع.
حيث أصبحت حماية سلسلة توريد البرمجيات أمرا بالغ الأهمية لتأمين أصول المستخدمين والحفاظ على الثقة في الاقتصاد الرقمي.