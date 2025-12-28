https://sarabic.ae/20251228/الحكومة-السودانية-تعلن-قرب-مباشرة-رئيس-الوزراء-عمله-من-الخرطوم-1108659593.html

الحكومة السودانية تعلن قرب مباشرة رئيس الوزراء عمله من الخرطوم

أعلنت وزيرة شؤون مجلس الوزراء السوداني لمياء عبد الغفار، أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء ستستأنف أعمالها من ولاية الخرطوم، خلال الفترة المقبلة، تنفيذًا... 28.12.2025, سبوتنيك عربي

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، أمس السبت، بحضور عدد من المسؤولين، إذ أكدت عبد الغفار أن "رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس، سيباشر مهامه من الخرطوم، على رأس حكومة الأمل المدنية، في الأيام القليلة المقبلة".واطّلعت الوزيرة على ترتيبات نقل الوزارات إلى مقارها الجديدة لاستئناف أعمالها مع بداية العام الجديد، مؤكدة تقديم الدعم الكامل لحكومة الولاية لاستكمال منظومة الخدمات الأساسية، بما يشمل الكهرباء والمياه، وتحسين شبكة الصرف الصحي، بما يسهم في استقرار المواطنين وتسريع العودة الطوعية لهم، وفقا لوكالة الأنباء السودانية (سونا).وعقب سيطرة الجيش السوداني على الخرطوم وعدد من الولايات المجاورة، شرعت الأجهزة التنفيذية في تهيئة العاصمة وإعادة إعمارها لتحسين الخدمات، تنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا لتهيئة البيئة لعودة المواطنين.وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، شكّل في منتصف يوليو/ تموز 2025، لجنة برئاسة عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر، لتجهيز الظروف اللازمة لعودة المواطنين والوزارات والمؤسسات الحكومية إلى الخرطوم.وفي هذا الإطار، أصدر مجلس الوزراء السوداني، في ديسمبر/ كانون الأول الجاري، التعميم رقم 18 لسنة 2025، موجهًا عددا من الوزارات باتخاذ الترتيبات اللازمة لعودة الموظفين واستئناف العمل من العاصمة.وفي مايو/ أيار 2025، أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان، أداء الدكتور كامل إدريس، القسم أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، رئيسا لمجلس الوزراء في البلاد.وكان البرهان، أصدر مرسوما دستوريا في 19 مايو الماضي، بتعيين كامل إدريس رئيسا لمجلس الوزراء.وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.واتهم دقلو الجيش السوداني بـ"التخطيط للبقاء في الحكم وعدم تسليم السلطة للمدنيين"، بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، "تمردًا ضد الدولة".وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت بأزمة إنسانية تعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

