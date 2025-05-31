https://sarabic.ae/20250531/كامل-إدريس-يؤدي-اليمين-الدستورية-رئيسا-لوزراء-السودان-أمام-البرهان-صور-وفيديو-1101166265.html
كامل إدريس يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لوزراء السودان أمام البرهان.. صور وفيديو
كامل إدريس يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لوزراء السودان أمام البرهان.. صور وفيديو
سبوتنيك عربي
أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان، اليوم السبت، أداء الدكتور كامل إدريس القسم أمام قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، رئيسا لمجلس الوزراء في البلاد. 31.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-31T14:13+0000
2025-05-31T14:13+0000
2025-05-31T14:13+0000
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ونشر المجلس صورا من أداء إدريس للقسم أمام البرهان.وكان رئيس مجلس الوزراء السوداني المكلف بتشكيل الحكومة، كامل إدريس، وصل إلى مطار بورتسودان الدولي، يوم الخميس الماضي، استعدادا لأداء اليمين الدستورية إيذانا ببدء مهام منصبه رسميا، وكان في استقباله عدد من الوزراء والمسؤولين، وفقا لوكالة الأنباء السوادنية (سونا).وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، أصدر مرسوما دستوريا في 19 مايو/ أيار الجاري، بتعيين كامل إدريس رئيسا لمجلس الوزراء.ويشار إلى أن كامل إدريس هو سفير وسياسي سوداني بارز، شغل منصب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بين شهر تشرين الثاني/نوفمبر 1997 وأيلول/سبتمبر 2008، كما عمل أمينا عاما للاتحاد الدولي لحماية المصنفات النباتية الجديدة.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
كامل إدريس يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لوزراء السودان أمام البرهان.. صور وفيديو
أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان، اليوم السبت، أداء الدكتور كامل إدريس القسم أمام قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، رئيسا لمجلس الوزراء في البلاد.
ونشر المجلس صورا من أداء إدريس للقسم أمام البرهان.
وكان رئيس مجلس الوزراء السوداني المكلف بتشكيل الحكومة، كامل إدريس، وصل إلى مطار بورتسودان الدولي، يوم الخميس الماضي، استعدادا لأداء اليمين الدستورية إيذانا ببدء مهام منصبه رسميا، وكان في استقباله عدد من الوزراء والمسؤولين، وفقا لوكالة الأنباء السوادنية (سونا).
وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، أصدر مرسوما دستوريا في 19 مايو/ أيار الجاري، بتعيين كامل إدريس رئيسا لمجلس الوزراء
.
ويشار إلى أن كامل إدريس هو سفير وسياسي سوداني بارز، شغل منصب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بين شهر تشرين الثاني/نوفمبر 1997 وأيلول/سبتمبر 2008، كما عمل أمينا عاما للاتحاد الدولي لحماية المصنفات النباتية الجديدة.
كما أنه خاض الانتخابات الرئاسية السودانية في العام 2010، كمرشح مستقل، حيث واجه الرئيس السوداني السابق عمر البشير
.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع
بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.