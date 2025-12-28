https://sarabic.ae/20251228/العراق-ضبط-30-حاوية-تضم-مواد-شديدة-الخطورة-في-ميناء-أم-قصر-1108666878.html
العراق.. ضبط 30 حاوية تضم مواد شديدة الخطورة في ميناء أم قصر
أعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي، اليوم الأحد، ضبط 30 حاوية تضم مواد كيمياوية شديدة الخطورة في ميناء أم قصر. 28.12.2025, سبوتنيك عربي
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الأحد، عن بيان لجهاز المخابرات الوطني العراقي أنه "استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة تمكّنت مفارز جهاز المخابرات الوطني في ميناء أم قصر من ضبط (30) حاوية تضم مواد كيمياوية شديدة الخطورة".وأكد البيان العراقي أنه تم استيراد هذه المواد الخطيرة من دون موافقات رسمية وخلافا لضوابط الاستيراد.وأشار بيان المخابرات الوطنية العراقية إلى أنه "تم تنفيذ العملية بناء على أوامر قضائية وبالتنسيق مع هيئة المنافذ الحدودية وتم تسليم المواد المضبوطة أصوليا إلى الجهات المختصة".ووجهت رئاسة الوزراء العراقية، في وقت سابق، بحماية الموانيء في محافظة البصرة من قبل قوات عسكرية، فيما كشفت عن امتلاكها معلومات عن "الفاسدين" في الموانئ ستتم ملاحقتهم قانونيا.وتلقي القوات الأمنية في العراق بشكل مستمر على أفراد ومجموعات يقومون بتهريب النفط، وغالبا ما تمارس أغلب هذه المجاميع عملياتها في محافظة البصرة الغنية بالنفط جنوبي البلاد.
